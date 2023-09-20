East Meets West: Shangri-La Bosphorus'ta çay saati!

Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan eşsiz Boğaz manzarası ile tanınan ve İstanbul’daki ilk Asya oteli unvanına sahip olan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, 10. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye’de üretilen el yapımı yaşam tarzı çayları ile bilinen Melez Tea ile özel bir iş birliğine imza atarak East Meets West adlı özel bir çay yarattı. Şehrin buluşma noktası Lobby Lounge’da bir öğleden sonra klasiği olan Akşamüstü Çay Saati'nde, 10. yılına özel Asya ve Türk lezzetlerinden oluşan bir dizi lezzetli atıştırmalık ve görkemli tatlılarla birlikte bu özel imza çayını tatma imkanı sunarak misafirlerini sıra dışı bir çay deneyimine davet etti.

Shangri-La’nın ünlü Asya misafirperverliğini Türkiye’nin zengin yerel kültürü ve eşsiz konumundan ilham alan East Meets West çayı, Shangri-La Bosphorus’un 10 yıllık yolculuğunu simgeleyerek her bir yudumuyla bu yolculuğa eşlik etti.

Bir öğleden sonra klasiği olan Akşamüstü Çay Saatinde East Meets West çayını deneyimlemek mümkün olacak. Misafirler her bir yudumda Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un 10 yıllık yolculuğuna eşlik ederken, çayın harmanıyla eşleşen özel Türk ve Asya lezzetlerinin tadını sevdikleriyle çıkarabilecek. 10. Yıl özel menüsü 30 Eylül'e kadar her gün 14.30 – 17.30 arasında Lobby Lounge’da sunulacak. Üstelik Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri bu eşsiz deneyime canlı piyano melodileri de eşlik ediyor olacak...