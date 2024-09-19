Dünyanın En İyi 50 Oteli Açıklandı

Dünya genelindeki lüks otellerin kalitesini ve hizmetlerini değerlendiren ‘The World’s 50 Best’ organizasyonu, 2024’ün en iyi 50 otelini açıkladı. Avustralya’dan İtalya’ya uzanan bu prestijli listede, olağanüstü hizmet, muhteşem manzaralar ve lüksün her adımda hissedildiği oteller yer alıyor.

600’e yakın anonim jüri üyesi tarafından iki yıl boyunca titizlikle değerlendirilen oteller arasında, zirveye Bangkok’taki Capella oteli yerleşti. Onu, Como Gölü kıyısındaki Passalacqua (İtalya), Rosewood (Hong Kong), Cheval Blanc (Paris) ve The Upper House (Hong Kong) gibi dünyanın dört bir yanından seçkin oteller takip etti. Listede dikkat çeken bir diğer unsur, Uzak Doğu’daki otellerin üstün performansı oldu.

‘En İyi 50 Otel’ listesi, gezginlerin hayallerini süsleyen otelleri bir araya getirirken, konuklarına beklentilerinin ötesinde deneyimler sunmayı başarıyor.





En İyi 50 Oteli Listesi – 2024





1 – Capella Bangkok / Tayland

2 – Passalacqua / İtalya 3 – Rosewood Hong Kong / Hong Kong

4 – Cheval Blanc / Paris

5 – The Upper House / Hong Kong





6 – Raffles Singapore / Singapur





7 – Aman Tokyo / Japonya

8 – Soneva Fushi / Maldivler





9 – Atlantis The Royal / Dubai





10 – Nihi Sumba / Endonezya



11 – Claridge’s / İngiltere





12 – Mandarin Oriental Bangkok / Bangkok





13 – Raffles London at The OWO / İngiltere





14 – Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River / Bangkok







15 – Hôtel de Crillon / Paris





16 – Chablé Yucatán / Meksika





17 – Hotel Du Cap-Eden-Roc / Fransa





18 – Maroma / Meksika





19 – Four Seasons Firenze / İtalya



20 – Borgo Santandrea / İtalya





21 – Desa Potato Head / Endonezya





22 – Bulgari Tokyo / Japonya





23 – The Lana / Dubai





24 –Rosewood São Paulo / Brezilya





25 – The Calile / Avustralya





26 – The Siam / Tayland



27 – Park Hyatt Kyoto / Japonya



28 – Mount Nelson / Güney Afrika





29 – One&Only Mandarina / Meksika





30 – The Carlyle / Amerika



31 – La Mamounia / Marakeş



32 – Four Seasons Madrid / İspanya



33 – Capella Singapore / Singapur



34 – Four Seasons at The Surf Club / Amerika



35 – Hotel Bel-Air / Amerika



36 – Eden Rock / Fransa



37 – Aman New York / Amerika



38 – Royal Mansour / Marakeş



39 – Amangalla / Sri Lanka



40 – Le Bristol / Paris



41 – Gleneagles / İngiltere



42 – Castello di Reschio / İtalya



43 – Suján Jawai / Hindistan



44 – Singita – Kruger National Park / Güney Afrika



45 – Six Senses Zighy Bay / Dubai



46 –The Connaught / İngiltere



47 – The Brando / Polinezya Adaları



48 – Hotel Esencia / Meksika



49 – The Tasman / Avustralya



50 – Kokomo Private Island / Fiji Adaları