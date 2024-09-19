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Dünyanın En İyi 50 Oteli Açıklandı

Dünyanın En İyi 50 Oteli Açıklandı
DESTINATIONS
Yayın Tarihi : 19-09-2024 11:37

Dünya genelindeki lüks otellerin kalitesini ve hizmetlerini değerlendiren ‘The World’s 50 Best’ organizasyonu, 2024’ün en iyi 50 otelini açıkladı. Avustralya’dan İtalya’ya uzanan bu prestijli listede, olağanüstü hizmet, muhteşem manzaralar ve lüksün her adımda hissedildiği oteller yer alıyor.

600’e yakın anonim jüri üyesi tarafından iki yıl boyunca titizlikle değerlendirilen oteller arasında, zirveye Bangkok’taki Capella oteli yerleşti. Onu, Como Gölü kıyısındaki Passalacqua (İtalya), Rosewood (Hong Kong), Cheval Blanc (Paris) ve The Upper House (Hong Kong) gibi dünyanın dört bir yanından seçkin oteller takip etti. Listede dikkat çeken bir diğer unsur, Uzak Doğu’daki otellerin üstün performansı oldu.

‘En İyi 50 Otel’ listesi, gezginlerin hayallerini süsleyen otelleri bir araya getirirken, konuklarına beklentilerinin ötesinde deneyimler sunmayı başarıyor.

 

En İyi 50 Oteli Listesi – 2024


1 – Capella Bangkok / Tayland

2 – Passalacqua / İtalya3 – Rosewood Hong Kong / Hong Kong

4 – Cheval Blanc / Paris

5 – The Upper House / Hong Kong



6 – Raffles Singapore / Singapur



7 – Aman Tokyo / Japonya

8 – Soneva Fushi / Maldivler



9 – Atlantis The Royal / Dubai



10 – Nihi Sumba / Endonezya


11 – Claridge’s / İngiltere



12 – Mandarin Oriental Bangkok / Bangkok



13 – Raffles London at The OWO / İngiltere



14 – Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River / Bangkok



15 – Hôtel de Crillon / Paris



16 – Chablé Yucatán / Meksika



17 – Hotel Du Cap-Eden-Roc / Fransa



18 – Maroma / Meksika



19 – Four Seasons Firenze / İtalya


20 – Borgo Santandrea / İtalya



21 – Desa Potato Head / Endonezya



22 – Bulgari Tokyo / Japonya



23 – The Lana / Dubai



24 –Rosewood São Paulo / Brezilya



25 – The Calile / Avustralya



26 – The Siam / Tayland

27 – Park Hyatt Kyoto / Japonya

28 – Mount Nelson / Güney Afrika



29 – One&Only Mandarina / Meksika



30 – The Carlyle / Amerika

31 – La Mamounia / Marakeş

32 – Four Seasons Madrid / İspanya

33 – Capella Singapore / Singapur

34 – Four Seasons at The Surf Club / Amerika

35 – Hotel Bel-Air / Amerika

36 – Eden Rock / Fransa

37 – Aman New York / Amerika

38 – Royal Mansour / Marakeş

39 – Amangalla / Sri Lanka

40 – Le Bristol / Paris

41 – Gleneagles / İngiltere

42 – Castello di Reschio / İtalya

43 – Suján Jawai / Hindistan

44 – Singita – Kruger National Park / Güney Afrika

45 – Six Senses Zighy Bay / Dubai

46 –The Connaught / İngiltere

47 – The Brando / Polinezya Adaları

48 – Hotel Esencia / Meksika

49 – The Tasman / Avustralya

50 – Kokomo Private Island / Fiji Adaları

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