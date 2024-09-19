Dünyanın En İyi 50 Oteli Açıklandı

Dünya genelindeki lüks otellerin kalitesini ve hizmetlerini değerlendiren ‘The World’s 50 Best’ organizasyonu, 2024’ün en iyi 50 otelini açıkladı. Avustralya’dan İtalya’ya uzanan bu prestijli listede, olağanüstü hizmet, muhteşem manzaralar ve lüksün her adımda hissedildiği oteller yer alıyor.
600’e yakın anonim jüri üyesi tarafından iki yıl boyunca titizlikle değerlendirilen oteller arasında, zirveye Bangkok’taki Capella oteli yerleşti. Onu, Como Gölü kıyısındaki Passalacqua (İtalya), Rosewood (Hong Kong), Cheval Blanc (Paris) ve The Upper House (Hong Kong) gibi dünyanın dört bir yanından seçkin oteller takip etti. Listede dikkat çeken bir diğer unsur, Uzak Doğu’daki otellerin üstün performansı oldu.
‘En İyi 50 Otel’ listesi, gezginlerin hayallerini süsleyen otelleri bir araya getirirken, konuklarına beklentilerinin ötesinde deneyimler sunmayı başarıyor.
En İyi 50 Oteli Listesi – 2024
1 – Capella Bangkok / Tayland
2 – Passalacqua / İtalya3 – Rosewood Hong Kong / Hong Kong
4 – Cheval Blanc / Paris
5 – The Upper House / Hong Kong
6 – Raffles Singapore / Singapur
7 – Aman Tokyo / Japonya
8 – Soneva Fushi / Maldivler
9 – Atlantis The Royal / Dubai
10 – Nihi Sumba / Endonezya
11 – Claridge’s / İngiltere
12 – Mandarin Oriental Bangkok / Bangkok
13 – Raffles London at The OWO / İngiltere
14 – Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River / Bangkok
15 – Hôtel de Crillon / Paris
16 – Chablé Yucatán / Meksika
17 – Hotel Du Cap-Eden-Roc / Fransa
18 – Maroma / Meksika
19 – Four Seasons Firenze / İtalya
20 – Borgo Santandrea / İtalya
21 – Desa Potato Head / Endonezya
22 – Bulgari Tokyo / Japonya
23 – The Lana / Dubai
24 –Rosewood São Paulo / Brezilya
25 – The Calile / Avustralya
26 – The Siam / Tayland
27 – Park Hyatt Kyoto / Japonya
28 – Mount Nelson / Güney Afrika
29 – One&Only Mandarina / Meksika
30 – The Carlyle / Amerika
31 – La Mamounia / Marakeş
32 – Four Seasons Madrid / İspanya
33 – Capella Singapore / Singapur
34 – Four Seasons at The Surf Club / Amerika
35 – Hotel Bel-Air / Amerika
36 – Eden Rock / Fransa
37 – Aman New York / Amerika
38 – Royal Mansour / Marakeş
39 – Amangalla / Sri Lanka
40 – Le Bristol / Paris
41 – Gleneagles / İngiltere
42 – Castello di Reschio / İtalya
43 – Suján Jawai / Hindistan
44 – Singita – Kruger National Park / Güney Afrika
45 – Six Senses Zighy Bay / Dubai
46 –The Connaught / İngiltere
47 – The Brando / Polinezya Adaları
48 – Hotel Esencia / Meksika
49 – The Tasman / Avustralya
50 – Kokomo Private Island / Fiji Adaları