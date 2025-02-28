Dünya Birinciliğine Görkemli Kutlama

Nova Vera Zeytinyağları, Dünya Birinciliğini İstanbul’da Rahmi Koç Müzesinde Kutladı!

İstanbul, Haliç – Rahmi Koç Müzesi Halat Salonu, 25 Şubat Salı akşamı Türkiye’nin en prestijli zeytinyağı markalarından Nova Vera, büyük bir başarıya imza atarak “EVOO World Ranking 2024” sıralamasında “Dünyanın En İyi Zeytinyağı Üreticisi” seçildi.

Bu tarihi başarıyı kutlamak üzere, İstanbul’da düzenlenen bu özel gecede, yeme içme sektörünün önemli isimleri bir araya geldi.

Haliç manzarasında gerçekleşen etkinlikte iş dünyası, gastronomi ve medya dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Nova Vera’nın kurucusu Bahar Alan, markanın Ayvalık’tan dünya sahnesine uzanan yolculuğunu ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla kaliteyi nasıl ön planda tuttuklarını paylaştı.

Bahar Alan, markasının 7 yıllık zorlu yolculuğunu ve kazandıkları Dünya 1.’liğini katılımcılara en ince detaylarıyla aktardı. “Türk zeytinyağını uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz.” dedi.

Katılımcılar arasında ünlü Türk komedyen, sunucu ve sağlıklı yaşam tutkunu Kaan Sekban da yer aldı. Sekban, zeytinyağının sağlık üzerindeki faydaları ve günlük hayatta nasıl kullanılması gerektiği hakkında keyifli bir konuşma yaptı. Ayrıca, diyet uzmanı Dilara Koçak ve ünlü isim Ender Saraç, zeytinyağının faydalarını vurgulayarak bu önemli ürünün hayatımıza kattığı değeri dile getirdiler.

Ünlü gurme Mehmet Yaşin ise zeytinyağının gastronomik önemine ve sağlıklı mutfaklardaki yerini anlattığı konuşmasında, katılımcıları etkiledi.

Geccede, ünlü şeflerin ve mekan sahiplerinin yanı sıra iş dünyasından isimlerin katılımıyla çok keyifli anlar yaşandı. Konuklar, Nova Vera Zeytinyağları ile hazırlanan özel menüyü büyük bir beğeniyle tükettiklerini belirttiler.

Davete katılan ünlü isimler Fatih Karaca, Kenan Erçetingöz, Ahmet Utlu, İlksen Utlu, Balçiçek İlter, Sinan Özedincik, Murat Güloğlu, Ayşe Tolga, Ebru Erke, Ebru Erberdi, Ferah Üstünel, Moshe Aelyon, İpek Durkal, Yağmur Kalyoncu, Osman Gürsoy, Sedef Çalarkan, Serhan Sokulgan, Bahar Akbulut , Levent Özçelik, Kaya Demirer, Jale Balcı, Murat Bozok, Aysun Kaba, Eda Güzelcik, Mihriban Seyhan, Işın Görmüş, Deren Karaca, Müge Tezman, Başak Pelister, Başak Okşak, Orkun Bulut, Can Kaba, Gaye Şahin gibi sektörün önde isimleri katıldı!

Türk Zeytinyağı Küresel Arenada Güçleniyor!

EVOO World Ranking, dünya çapında zeytinyağlarını titiz bir değerlendirme sürecinden geçirerek en kaliteli üreticileri belirliyor. Bahar Alan, bu prestijli sıralamada birinci olmanın, Türk zeytinyağının güvenilirliğini pekiştirdiğini vurguladı ve yerel çeşitlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik ve Kalitenin Önemi

Alan, biyoçeşitliliğin korunması ve yerel zeytin çeşitleriyle üretim yapılmasının Türk zeytinyağını uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma taşıyacağını belirtti. Ayrıca, sektörün gelişimi için devlet teşviklerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak, kaliteli bir zeytinyağının meyvemsi tat ve taze koku barındırması gerektiğini vurgulayan Alan, tüketicileri yanıltıcı renk algısından çok tat ve kokuya odaklanmaya davet etti.

Nova Vera’nın bu başarısı, Türkiye’nin zeytinyağı sektörünün küresel ölçekteki yükselişinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.