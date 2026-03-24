Da Mario’da İki Şef, Tek Menü: 4 Hands Dinner Geccesi

Gastronomi dünyasında bazı buluşmalar vardır ki yalnızca bir akşam yemeği değil, başlı başına bir deneyim sunar. İşte tam da bu noktada, Da Mario 4 Hands Dinner geccesi, İstanbul’un en dikkat çeken gastronomi etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Çünkü bu özel geccede, iki başarılı şef aynı mutfakta buluşuyor ve ortaya unutulmaz bir lezzet hikayesi çıkıyor.

Üstelik bu buluşma sadece teknik bir iş birliği değil. Aynı zamanda yıllar içinde gelişen bir dostluğun, mutfakta yeniden yorumlanmış hali. Bu yüzden ortaya çıkan menü, klasik sınırların ötesine geçerek hem duygusal hem de yaratıcı bir anlatı sunuyor.

Maurizio Morelli ve Emre Koyuncu Aynı Mutfakta

Geccenin merkezinde, gastronomi dünyasında güçlü imzalarıyla tanınan iki isim yer alıyor: Maurizio Morelli ve Emre Koyuncu. Bu iki şef, kendi mutfak kültürlerini bir araya getirerek alışılmışın dışında bir deneyim yaratıyor.

Bir yanda İtalya’nın köklü gastronomi geleneği, diğer yanda Türk mutfağının zengin aromatik yapısı… Ancak bu menüde iki mutfak sadece yan yana gelmiyor. Aksine, birbirinin içine geçerek yeni bir lezzet dili oluşturuyor. Böylece ortaya çıkan her tabak, iki farklı kültürün dengeli ve rafine bir yorumu haline geliyor.

İmza Menüde Sınırlar Kalkıyor

Bu özel geccenin en dikkat çekici unsuru ise kuşkusuz hazırlanan imza menü. Çünkü menü, klasik eşleşme kurallarını ters yüz ediyor.

İtalyan lezzetleri Türk üzümleriyle buluşurken, Türk esintili tabaklar ise İtalyan üzümleriyle eşleşiyor. Bu yaklaşım, gastronomide alışılmış kalıpların dışına çıkarak misafirlere farklı bir perspektif sunuyor. Aynı zamanda her lokmada yeni bir keşif hissi yaratıyor.

Dolayısıyla bu akşam, sadece yemek yemek değil; aynı zamanda farklı kültürlerin nasıl harmanlandığını deneyimlemek anlamına geliyor.

Meltem Z. Coşkun Dokunuşuyla Kusursuz Eşleşmeler

Menünün bir diğer güçlü detayı ise şarap eşleşmeleri. DipWSET Meltem Z. Coşkun, her tabağa özel olarak kurguladığı eşleşmelerle bu deneyimi daha da derinleştiriyor.

Bu nedenle her yudum, tabağın karakterini destekliyor ve lezzeti katmanlı bir hale getiriyor. Üstelik bu titiz yaklaşım sayesinde gece, yalnızca bir akşam yemeği değil; aynı zamanda bir şarap ve gastronomi deneyimine dönüşüyor.

16 Nisan’da Kaçırılmayacak Bir Gastronomi Geccesi

Sonuç olarak, Da Mario İstinyePark’ta gerçekleşecek bu özel gecce, İstanbul gastronomi sahnesinde nadir karşılaşılan deneyimlerden biri olarak öne çıkıyor. Hem şeflerin uyumu hem de menünün özgün kurgusu, bu etkinliği benzersiz kılıyor.

Tarih: 16 Nisan Perşembe

Saat: 20:00

Rezervasyon: 0212 232 02 32

Eğer siz de farklı lezzetlerin bir araya geldiği, detayların özenle kurgulandığı bir akşam yaşamak istiyorsanız, bu özel Da Mario 4 Hands Dinner deneyimini ajandanıza mutlaka ekleyin.