Bu kızlar bir harika: 2023 Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'nı daha yakından tanıyalım!

Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan’ı yenerek şampiyon olan, öncesinde Amerika’da düzenlenen Milletler Ligi’nde Çin’i 3-1 yenerek şampiyonluğunu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız aynı zamanda bu yıl dünyanın en iyisi olmayı başardı.

Şampiyonluğun ardından Zehra Güneş ‘En İyi Orta Oyuncu’, Melisa Vargas ‘En Değerli Oyuncu', Gizem Örge ‘En İyi Libero’ seçildi.

Haydi şimdi A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir diğer adıyla Filenin Sultanları’nın geniş kadrosunda yer alan Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızı yakından tanıyalım.

Eda Erdem Dündar

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22 Haziran 1987’de, İstanbul’da doğan Eda Erdem Dündar, voleybola 2000’de Beşiktaş altyapısında başladı, 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu, 30 Mart 2022’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu başkanı seçildi. 2005’den beri Türkiye A Millî Takımı’nda 14 numaralı formayı giyiyor.

Zehra Güneş

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7 Temmuz 1999’da İstanbul’da doğan Zehra Güneş, voleybola 13 yaşında VakıfBank’ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan Güneş, 2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu, 2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu,2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü, 2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu, 2021 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu ödüllerini aldı. Türkiye A Millî Takımı’nda 18 numaralı formayı giyiyor.

Melissa Vargas

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16 Ekim 1999 doğumlu Küba asıllı Melissa Vargas, voleybol ile 8 yaşında tanıştı. 12 yaşında Küba alt yaş milli takımında pozisyon almaya başladı. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe’ye transferi olan Vargas, Milli takımd 4 numarada çapraz pasör pozisyonunda yer alıyor.

Gizem Örge

@gizemorge

26 Mart 1993 yılında doğan Gizem Örge, voleybol kariyerine 2008 yılında Ankara Eczacı Voleybol Klubü ile başladı. 2008 yılına kadar lisanlı olarak oynayan Örge, klubünün 2. lig’e yükselmesinde yer aldı. Türkiye A Milli takımında 1 no’lu forma giyrn Örge, 2013 yılında Vakıfbank’a transfer oldu ve 2021-22 sezonunda Fenerbahçe de libero pozusyonunda yer aldı.

Meliha İsmailoğlu

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17 Eylül 1993 doğumlu ve Bosna-Hersek asıllı olan Meliha İsmailoğlu, Eczacıbaşı ve VakıfBank SK takımlarında oynayan İsmailoğlu, günümüzde Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nda smaçör olarak oynuyor.

Simge Aköz

@simgeakoz

23 Nisan 1991, Samsun doğumlu olan Simge Aköz, voleybola 7 yaşında başladı. Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank takımlarında forma giyen başarılı voleybolcu, 2016-2017 sezonundan bugüne kadar ise Eczacıbaşı kadrosunda forma giyiyor. Libero pozisyonunda görev alan Aksöz, 2019 Avrupa Şampiyonası “En İyi Libero” ödülü, 2019 FIVB Voleybol Kadınlar Kulübü Dünya Şampiyonası “En İyi Libero” ödülü ve 2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri “En İyi Libero” ödüllerini aldı. 2017 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya ve 2018 FIVB Milletler Ligi’nde gümüş madalya kazandı.

Ebrar Karakurt

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17 Ocak 2000, Balıkesir doğumlu olan Ebrar Karakurt, pasör çaprazı olarak görev alıyor. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü’nde başladı, 2018 yılında VakıfBank A Takımı’na yükseldi. U23 Milli Takımı’yla Dünya Şampiyonu olan Karakurt, U18 Milli Takımı’yla Dünya Şampiyonası’nda ‘En İyi Smaçör’ ödülü kazandı. Mayıs 2021’de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara’ya transfer oldu.

Elif Şahin

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19 Ocak 2001, Ankara doğumlu Elif Şahin, pasör pozisyonunda görev alıyor. Voleybolcu Saliha Şahin ile kardeş olan Şahin, akademi yıllarını Karayolları takımında geçirdi ve günümüzde Eczacıbaşı takımında oynuyor. 2020-21 sezonunda Türkiye Şampiyonlar Kupası’nı kazandı.

Cansu Özbay

@ozbaycansu

17 Ekim 1996’da İzmir’de dünyaya gelen Cansu Özbay, Arkas Spor Kulübü altyapısından yetişip, 2014 yılında Beşiktaş’a transfer oldu, 2016-2017 sezonu başında VakıfBank’a transfer olduğundan beri Vakıfbank’ta forma giyiyor. 2018 Türkiye Ligi “En İyi Pasör”, 2018 FIVB Milletler Ligi “En İyi Pasör”, 2018 Montreax Volley Masters “En İyi Pasör”, 2019 Türkiye Ligi “En İyi Pasör” ve 2021 Şampiyonlar Kupası “En değerli oyuncu” ödüllerini aldı.

Hande Baladın

@handebaladin

1 Eylül 1997, Kütahya doğumlu olan Hande Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı ve Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişti. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı’da A Takım’a yükselen Baladın, smaçör olarak oynuyor. 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası’nda “En Değerli Oyuncu” ve “En iyi Smaçör” seçildi. Türkiye A Millî Takımı’nda 7 numaralı formayı giyiyor.

Derya Cebecioğlu

@deryacebeciogluu

24 Ekim 2000 tarihinde Mersin’de doğan Derya Cebecioğlu, voleybola 14 yaşında VakıfBank altyapısında başladı. Günümüzde kariyerine VakıfBank SK’de devam eden Derya Cebecioğlu, U18 ve U20 Milli Takımları’nın dünya dördüncüsü olan kadrolarında yer aldı ve U19 Milli Takım ile Balkan Şampiyonası ikinciliği ve Avrupa Şampiyonası dördüncülüğü yaşadı.

Ayça Aykaç

@aycaykac

27 Şubat 1996, İzmir doğumlu Ayça Aykaç, voleybola 10 yaşında Bursa Büyükşehir Belediyespor’da başladı, 13 yaşındayken Vakıfbank’a transfer oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Yeşilyurt takımlarında da oynayan Aykaç, Vakıfbank forması giymeye devam ediyor. 2013 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Bronz Madalya, 2014 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Bronz Madalya, 2017 U23 Dünya Şampiyonası’nda Altın Madalya ve 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Bronz Madalya kazandı.

Saliha Şahin

@salihasahin6

5 Kasım 1998, Ankara doğumlu olan Saliha Şahin, smaçör pozisyonunda görev alıyor. Voleybolcu Elif Şahin ile kardeş olan Şahin, Eczacıbaşı takımında oynuyor. 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda gümüş madalya, 2020-2021 sezonunda ise 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu kazandı.Türkiye A Millî Takımı’nda 6 numaralı formayı giyiyor.

İlkin Aydın

@ilkinaydn

5 Ocak 2000, Ankara doğumlu olan İlkin Aydın, smaçör pozisyonunda görev alıyor. İlkin 2016 – 2017 yılları arasında TVF Spor Lisesi’nde oynadı. Günümüzde Galatasaray’da oynayan voleybolcu, Türkiye A Millî Takımı’nda 22 numaralı formayı giyiyor.

Aslı Kalaç

@aslikalac

13 Aralık 1995 yılında İstanbul da doğan Aslı Kalaç, voleybol hayatına 2005 yılında başladı. Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe ile anlaşması olan Kalaç Milli takımda 19 numarada ve orta pozisyonda yer almakta.