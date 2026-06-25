Bodrum’un En Güçlü Yaz Hikayesi Lucca Beach’te Yazılıyor!

Bodrum’da her sezon yeni adresler açılıyor, yeni konseptler ortaya çıkıyor ve uluslararası markalar sahneye çıkıyor. Ancak bazı markalar var ki yalnızca bir mekan işletmiyor; yıllar içinde kendi yaşam kültürünü yaratıyor. Yaklaşık yirmi yıldır İstanbul’un gastronomi, eğlence ve sosyal yaşam sahnesine yön veren Lucca, bugün bu kültürü Bodrum’un en etkileyici koylarından biri olan Demirbükü’ne taşıyor.

2026 sezonunda kapılarını açan Lucca Beach, kısa sürede Bodrum’un en çok konuşulan adreslerinden biri haline geldi. Ancak burayı özel kılan yalnızca denizi, restoranı ya da beach alanı değil. Gastronomiden kokteyl kültürüne, spordan wellness deneyimlerine kadar günün tamamını kapsayan çok katmanlı yapısı, Lucca Beach’i klasik bir beach club anlayışının çok ötesine taşıyor.

Demirbükü’nün doğal güzellikleriyle çevrili bu yeni yaşam alanı, bugün Bodrum’da güne başlayıp geceye kadar ayrılmak istemeyeceğiniz özel adreslerden biri olarak öne çıkıyor.

Demirbükü’nün Eşsiz Doğasında Yeni Bir Yaşam Alanı

Son yıllarda Bodrum’un en çok ilgi gören bölgelerinden biri haline gelen Demirbükü Koyu, sakin atmosferi, geniş kıyı şeridi ve doğallığını koruyan yapısıyla dikkat çekiyor. Lucca Beach de tam olarak bu nedenle yeni adresi için Demirbükü’nü seçiyor.

Çam ormanlarıyla çevrili koyun merkezinde konumlanan mekan, mavi bayraklı denizi ve doğal yapısıyla ilk andan itibaren farklı bir atmosfer yaratıyor. Sabah saatlerinde denizin sakinliğiyle başlayan gün, öğleden sonra yükselen enerjiyle devam ediyor ve gün batımında bambaşka bir ritme dönüşüyor.

Yaklaşık 200 şezlonglu beach alanı ve 150 kişilik restoran kapasitesiyle hizmet veren Lucca Beach, misafirlerine geniş ve konforlu bir deneyim sunuyor. Sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar devam eden bu deneyim, Bodrum’da günün her saatine farklı bir anlam kazandırıyor.

Yolculuk Daha Mekana Ulaşmadan Başlıyor

Lucca Beach’in dikkat çeken detaylarından biri de ulaşım deneyimi.

Misafirler mekana Seba Gölköy – Demirbükü girişinden kara yoluyla ulaşabiliyor. Bununla birlikte deniz yolunu tercih edenler için özel tekne transferleri de bulunuyor.

Türkbükü Mavi’nin önünden her gün saat 11.00 ve 12.00’de hareket eden tekneler, misafirleri Demirbükü’ne ulaştırıyor. Dönüş seferleri ise saat 17.00 ve 19.00’da gerçekleşiyor.

Bu kısa yolculuk aslında Lucca Beach deneyiminin ilk adımı oluyor. Türkbükü’nün hareketli atmosferinden ayrılıp Demirbükü’nün sakin doğasına geçmek, günün temposunu yavaşlatan keyifli bir geçiş sunuyor.

Doğayla Uyumlu ve Zamansız Bir Tasarım Anlayışı

Lucca Beach’in tasarım dili gösteriş üzerine kurulmuyor. Aksine doğanın ön planda kaldığı sade ve dengeli bir yaklaşım benimsiyor.

Ahşap detaylar, doğal malzemeler, sıcak dokular ve yalın çizgiler mekânın karakterini oluşturuyor. Bununla birlikte Lucca’nın yıllardır koruduğu enerjik ve zamansız ruh da her noktada hissediliyor.

Yerel tasarımcılar ve sanatçılarla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde mekanın özgün kimliği daha da güçleniyor. Böylece ortaya yalnızca estetik açıdan güçlü değil, aynı zamanda yaşanabilir ve samimi bir atmosfer çıkıyor.

Demirbükü’nün doğal güzelliği ile Lucca’nın modern yaşam kültürü aynı noktada buluşuyor.

Gastronomi Lucca Beach’in Kalbinde Yer Alıyor

Lucca denildiğinde akla gelen ilk başlıklardan biri kuşkusuz gastronomi oluyor. Demirbükü’nde açılan yeni Lucca Beach de bu konuda beklentileri karşılamanın ötesine geçiyor.

Mekan üç farklı gastronomi deneyimi sunuyor. Gün boyu devam eden beach menüsü, yazın vazgeçilmez lezzetlerini ve comfort food yorumlarını bir araya getiriyor. Daha kapsamlı bir deneyim arayanlar için restoran bölümü Akdeniz ve dünya mutfağından ilham alan güçlü bir seçki sunuyor.

Mutfağın liderliğini Michelin tavsiyeli Executive Şef Tuncay Uçar üstleniyor. Ekibin önemli isimlerinden biri olan İspanyol şef Suso Lopez ise Londra’daki başarılı kariyerinin ardından Lucca Beach’e katılıyor.

Özellikle deniz ürünleri konusundaki uzmanlığıyla tanınan Lopez, Akdeniz’in farklı kıyılarından aldığı ilhamı menüye taşıyor.

Deniz Ürünleri ve Paylaşım Kültürü Ön Planda

Menünün merkezinde günlük yerel deniz ürünleri bulunuyor.

Bölgeden temin edilen taze balıklar, farklı pişirme teknikleriyle servis ediliyor. Misafirler aynı ürünü sashimi, ceviche, crudo, ızgara veya fırın olarak deneyimleyebiliyor.

Günlük hazırlanan sashimiler, bölgeden ilham alan füzyon sushi çeşitleri, taş fırından çıkan pizzalar ve açık ateşte pişirilen tabaklar sezonun öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor.

Paylaşım kültürünü destekleyen bu yaklaşım, masadaki deneyimi daha sosyal ve daha keyifli hale getiriyor. Böylece gastronomi yalnızca yemek yemekten ibaret olmuyor; günün ritmine eşlik eden önemli bir deneyime dönüşüyor.

Lucca’nın İmza Kokteylleri Demirbükü’nde Yeni Bir Hikaye Yazıyor

Lucca’nın yıllardır öncülük ettiği kokteyl kültürü, Demirbükü’nde de güçlü şekilde devam ediyor.

Ödüllü mixologist ve içecek direktörü Musa Yavuz tarafından hazırlanan kokteyl menüsü, Bodrum ve çevresindeki yerel ürünlerden ilham alıyor.

Sezonun dikkat çeken kokteyllerinden biri olan yeşil biber bazlı "clear cocktail", Bloody Mary’ye çağdaş bir yorum getiriyor.

Öte yandan Martini, Negroni ve Margarita gibi zamansız klasikler de Lucca’nın güçlü bar kültürünün vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor.

Gün batımına doğru başlayan servis, DJ Memo Garan’ın sunset performanslarıyla birleşince atmosfer bambaşka bir noktaya ulaşıyor. Ege’nin üzerinde yavaşça kaybolan güneş, iyi müzik ve başarılı kokteyller Lucca Beach’in en güçlü ritüellerinden birini oluşturuyor.

Wellness ve Spor Deneyimin Yeni Parçası

2026 sezonunun en önemli yeniliklerinden biri ise wellness alanında gerçekleşiyor.

Lucca Beach Lounge, yalnızca dinlenme alanı olarak değil, aynı zamanda iyi yaşam deneyiminin merkezi olarak konumlanıyor.

Plan A iş birliğiyle oluşturulan Performance Space, kişiselleştirilmiş değerlendirmeler ve özel antrenman programları sunuyor.

Bununla birlikte One Space tarafından gerçekleştirilen yoga, mobility, sculpt, meditasyon ve wellbeing seansları gün boyunca devam ediyor.

Bodrum’da tatil anlayışının değiştiği günümüzde, Lucca Beach wellness yaklaşımıyla bu dönüşümün önemli temsilcilerinden biri haline geliyor.

Padel Tutkunları İçin Özel Bir Deneyim

Dünyada hızla büyüyen sporlar arasında yer alan padel, Lucca Beach’in yaşam kültürünün önemli parçalarından biri oluyor.

Nano Padel iş birliğiyle hayata geçirilen özel padel kortu, gün boyunca aktif şekilde kullanılıyor.

Deniz, gastronomi ve müziğin yanı sıra spor deneyimini de yaşamın doğal bir parçası haline getiren bu yaklaşım, Lucca Beach’i farklılaştıran unsurlar arasında yer alıyor.

Türk Markalarına Alan Açan Bir Yaklaşım

Lucca Beach yalnızca gastronomi ve yaşam kültürüyle değil, yerel markalara verdiği destekle de dikkat çekiyor.

Mekan içerisinde yer alan küratörlü mağaza seçkisinde Vakkorama, Vitruta, Norsk Studio ve Markett Studio gibi markalar bulunuyor.

Bu seçki, Lucca Beach deneyiminin doğal bir uzantısı olarak konumlanıyor ve misafirlere alışveriş tarafında da güçlü bir deneyim sunuyor.

Bodrum’da Günün Tamamını Geçirmek İsteyeceğiniz Bir Adres

Bugün Lucca Beach’e gelen misafirler yalnızca birkaç saat geçirip ayrılmıyor. Sabah denizle başlayan gün, öğle yemeği, kokteyller, wellness seansları, padel maçları ve gün batımı buluşmalarıyla devam ediyor.

Demirbükü’nün eşsiz doğasında konumlanan Lucca Beach, gastronomi, müzik, spor, tasarım ve iyi yaşamı aynı ritimde buluşturuyor. Türkiye’de doğmuş ve kendi kültürünü yaratmış güçlü bir markanın Bodrum’daki yeni hikâyesi olarak, sezonun en dikkat çeken adresleri arasında yer alıyor.

Bodrum yazında günün tamamını tek bir noktada geçirmek isteyenler için Lucca Beach, yalnızca bir beach club değil; yeni nesil bir yaşam alanı deneyimi sunuyor.