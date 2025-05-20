Bilim Şaşırttı: Muz, Smoothie’nin Faydalarını Yok Ediyor

Kahvaltıda tercih edilen smoothie’ler, özellikle flavanol içeren meyvelerle hazırlandığında sağlıklı bir rutin olarak kabul ediliyor. Ancak yeni bir araştırma, yıllardır favori hale gelen bir malzemenin bu süper içeceğin tüm faydalarını yok ettiğini ortaya koydu: muz.

Polyphenol Oxidase: Gizli Tehlike

Food and Function dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, muz gibi meyvelerde doğal olarak bulunan polyphenol oxidase (PPO) adlı bir enzim, flavan-3-ol adlı antioksidan bileşenlerin emilimini ciddi oranda azaltıyor. Bu flavanoller, kalp sağlığından yaşlanma karşıtı etkilere kadar birçok fayda sağlıyor. Özellikle yaşlanmaya bağlı kırılganlık ve zihinsel çöküş risklerini azalttığı biliniyor.

Araştırmacılar, deneklerin bir kısmına PPO oranı yüksek olan muzlu smoothie, diğerlerine ise düşük PPO içeren karışık meyve smoothie’si içirdiler. Kontrol grubu ise flavanol kapsülü aldı. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı.

Muz, Flavanol Emilimini %84 Azaltıyor

Araştırma sonuçlarına göre, muzla hazırlanan smoothie, flavanol emilimini %84 oranında düşürüyor. Bu da demek oluyor ki, sağlıklı olduğunu düşündüğünüz o muzlu karışım aslında vücudunuzun alması gereken antioksidanları adeta bloke ediyor. Daha da şaşırtıcı olan ise, muzlu smoothie içen denekler, flavanolleri ayrı alsalar bile bu olumsuz etkinin sürdüğünü göstermesi oldu.

Araştırmanın ortak yürütücüsü Prof. Gunter Kuhnle, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Daha önce PPO’nun flavanolleri parçalayabildiğini biliyorduk. Ancak sadece bir muzun, biberli smoothie’deki flavanollerin neredeyse tamamını yok etmesi gerçekten şaşırtıcıydı."

Ne Yapmalı? Doğru Kombinasyonlarla Smoothie Hazırlayın

Peki, flavanol açısından zengin bir smoothie hazırlamak istiyorsanız ne yapmalısınız?

Prof. Kuhnle’nin önerisi net: "Böğürtlen, yaban mersini, ahududu gibi flavanol zengini meyveleri; ananas, portakal, mango veya yoğurt gibi PPO oranı düşük içeriklerle kombinleyin." Böylece sağlıklı bileşenlerin vücuda tam anlamıyla geçişini desteklemiş olursunuz.

Muz, Smoothie’ye Değil, Ara Öğüne Yakışır

Smoothie’nize ekleyeceğiniz her malzeme önem taşıyor. Muz, lezzeti ve dokusuyla popüler olabilir; ancak sağlıklı etkileri önemsiyorsanız onu ayrı bir atıştırmalık olarak değerlendirmek en doğrusu.