Beyti Restoran: Tarih ve Lezzetin Buluşma Noktası

Lezzet Yolculuğu: Sofrada Başlayan Büyü

Beyti Kebabı, restoranın adını dünyaya duyuran en özel lezzetlerden biri. Beyti Güler, 1960’lı yıllarda İsviçre seyahatinde gördüğü bir yemekten ilham alarak, Türk mutfağına yepyeni bir tat kazandırıyor. İnce lavaşa sarılarak kömür ateşinde pişirilen bu kebap, kısa sürede restoranın simgesi haline gelmiş ve tüm dünyada bilinir bir tat olmuştur.

Bunun yanı sıra, Beyti’nin kömür ateşinde pişirilen döneri ve kebapları da aynı özeni taşıyor. Marine edilip özenle hazırlanan etler, misafirlerine her lokmada kusursuz bir lezzet sunuyor. Sofradaki mezeler ise taptaze malzemelerle hazırlanarak her öğünü bir ziyafete dönüştürüyor. Beyti’de tatlılar da unutulmaz; hafif ve tatmin edici tatlılar yemeğinizi harika bir şekilde tamamlıyor.,

Mutfağın Kalbine ve Kasaphaneye Yolculuk

Ziyaretimizde yalnızca yemeklerle kalmadık; mutfağa inerek işin arka planındaki detayları da yerinde gördük. Dönerin yapım aşamalarını izlemek, marine edilen etlerin hazırlanışını ve baharatların özenle seçimini öğrenmek gerçekten etkileyiciydi.

En dikkat çekici kısmı ise kasaphane bölümüydü. Burada etlerin seçiminden marine edilmesine kadar her detay incelikle işleniyor.





Marine sürelerinden kullanılan malzemelere kadar her şey, Beyti’nin lezzet sırlarını gözler önüne seriyordu. Bu özen ve hassasiyet, Beyti’nin yıllardır İstanbul’un en saygın restoranlarından biri olmasının anahtarı.

Beyti Restoran’da Gecce Mekan Deneyimi

Ziyaretimizin ardından, hem restoranın lezzetlerini hem de kasaphane ve mutfakta yaşadığımız özel anları Gecce Mekan Instagram hesabımızda paylaştık.





Lezzetlerin sunumu, mutfak detayları ve kasaphane gezimizle ilgili her anı takipçilerimizle paylaşmak büyük bir keyifti.

Sonuç: Beyti’den Daha Fazlası

Beyti Restoran, tarih, lezzet ve ustalığın buluştuğu bir deneyim noktası. Kusursuz lezzetleri, tarihi atmosferi ve mutfağındaki titiz çalışmalarıyla İstanbul’da mutlaka keşfedilmesi gereken bir yer. Beyti, sadece bir yemek değil; unutulmaz bir hikâye sunuyor.

Adres: Orman Caddesi No:8, Florya, İstanbul

Rezervasyon: +90 212 663 2990