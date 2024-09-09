Aziz Yıldız’dan Kebapta 26 Yıllık Başarı Hikayesi: Bursa Garaj Kebap ile Zirveye Yolculuk

Bursa Garaj Kebap restoranlarının sahibi olan Yıldız, küçük bir işletme olarak başladığı serüvenini Türkiye genelinde tanınan bir marka haline getirdi.

İlk Adım: Levent Şubesiyle Başlayan Serüven

1999 yılında İstanbul Levent’te açtığı ilk şubesiyle kebap severlere merhaba diyen Yıldız, kısa sürede büyük beğeni topladı. Lezzetli kebapları, modern tasarımı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çeken Bursa Garaj Kebap, bugün dört bir yandan gelen misafirleri ağırlıyor.

Aziz Yıldız, başarısının sırrını “Müşteri memnuniyeti ve lezzet kalitesinde süreklilik” olarak tanımlıyor. Kebap kültürünü modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Yıldız, geniş bir kitleye hitap etmeyi başardı. “Lezzet ve kalite bizim için vazgeçilmezdir,” diyen Yıldız, her şubesinde aynı standartları korumaya özen gösteriyor.

Yıldız’ın Yeni Yıldızı: Türkiş Kafe

Bursa Garaj Kebap ile yetinmeyen Aziz Yıldız, farklı tatlar arayanlar için "Türkiş Kafe" markasıyla da yeni bir soluk getirdi. Beş şubesi bulunan Türkiş Kafe, kahvaltıdan dünya mutfağına kadar geniş bir menü sunarak misafirlerinin beğenisini kazanıyor.

Gastronomi ve Mimariyi Buluşturan Kardeş İşbirliği

Aziz Yıldız’ın başarısındaki gizli güçlerden biri de kardeşi Mehmet Yıldız’ın mimari desteği. Demar Grup İnşaat ve Mimarlık’ın kurucusu olan Mehmet Yıldız, Bursa Garaj Kebap şubelerinin mimari tasarımını üstlenerek restoranların estetik ve fonksiyonel yapısına katkı sağlıyor. Bu işbirliği, markayı sadece gastronomide değil, mimaride de iddialı bir konuma taşıyor.

Yurt Dışına Açılma Hedefi

Yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası gastronomi sahnesinde de yer almak isteyen Aziz Yıldız, Türk mutfağını dünya ile buluşturma hedefini sürdürüyor. Kalite kontrol süreçlerine verdiği önem ve yenilikçi mutfak anlayışıyla Yıldız, Türk kebabını dünya sahnesine taşımaya kararlı.

26 yılı geride bırakan Aziz Yıldız, Türk mutfağına katkılarını artırarak devam ettirmeyi hedeflerken, Bursa Garaj Kebap ve Türkiş Kafe gibi markalarla gastronomi dünyasında iz bırakmaya devam ediyor.