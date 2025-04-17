Atatürk’ün Gizli Kalmış Fotoğrafları Müze Gazhane’de Gün Yüzüne Çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve HUMANİS iş birliğiyle hazırlanan “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” sergisi, 18 Nisan itibarıyla Müze Gazhane’de kapılarını sanatseverlere açıyor. Sergi, Cumhuriyet’in 101. yılı onuruna düzenlenirken, Mustafa Kemal Atatürk'ün kamuoyuyla ilk kez paylaşılacak 150 yayımlanmamış fotoğrafı ile tarih meraklılarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

Yedi Yıllık Hazırlık Süreciyle Gelen Büyük Arşiv

Serginin hazırlıkları tam yedi yıl sürdü. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir üstlendi. Adını, Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’ndan alan sergi, yalnızca Atatürk'ün fotoğraflarını değil, onun özel yaşamına ve liderliğine dair birçok önemli belgeyi de içeriyor.

Zübeyde Hanım’ın Mektubu ve Daha Fazlası

Sergide, Atatürk’ün özel eşyaları, imzalı fotoğrafları, yazışmaları, telgrafları, dönemin gazeteleri, dergileri ve birçok tarihi obje bulunuyor. En dikkat çekici belgelerden biri ise Zübeyde Hanım’ın el yazısıyla kaleme aldığı mektup. Bu eşsiz belge, serginin duygusal bağ kuran noktalarından birini oluşturuyor.

Osmanlı’nın Sonu, Cumhuriyet’in Başlangıcı

Sergi, 1909 yılından başlayarak Çanakkale Savaşları, Osmanlı’nın çöküş süreci, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilanı gibi tarihsel dönemeçleri görsel bir bütünlükle ziyaretçilere aktarıyor. Atatürk’ün liderliğinde şekillenen bu tarihsel süreç, hem belgelerle hem de sanatsal sunumlarla sahneye taşınıyor.

Tarihi Bir Yolculuk Başlıyor

Müze Gazhane’de gerçekleşecek bu özel sergi, yalnızca tarih tutkunlarını değil; aynı zamanda fotoğraf, arşivcilik, edebiyat ve bellek çalışmalarıyla ilgilenen herkesi kendine çekecek nitelikte. Sergi, hem bilgi hem duygu yüklü bir deneyim olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün insani ve liderlik yönlerine ayna tutuyor.