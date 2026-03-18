Akra Hotels’te Yeni Sezon Bayram Enerjisiyle Başlıyor!

Yeni sezonu güçlü bir başlangıçla karşılayan Akra Hotels, Ramazan Bayramı’nı yalnızca bir tatil değil, çok yönlü bir deneyime dönüştürüyor. Akra Sorgun ve Akra Fethiye, doğa, gastronomi ve eğlenceyi bir araya getirerek misafirlerine enerjik ve dolu dolu bir bayram programı sunuyor. Üstelik bu program, her yaştan misafirin beklentisine hitap eden detaylarla şekilleniyor.

Akra Sorgun’da Doğa ile İç İçe Bir Bayram

Öncelikle Akra Sorgun, doğanın içinde konumlanan yapısıyla öne çıkıyor. 16 Mart itibarıyla kapılarını açan otel, sakin atmosferi ve aile dostu yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte bayram haftasına özel hazırlanan program, tatilin temposunu dengeli bir şekilde yükseltiyor.

Canlı müzik performansları, spor aktiviteleri ve çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler, günün farklı saatlerine yayılıyor. Böylece misafirler, ister dinleniyor ister aktif bir tatil planı oluşturuyor. Aynı zamanda doğayla kurulan bağ, bu deneyimi daha da anlamlı hale getiriyor.

Bayram Haftasına Özel Etkinlikler

Bayram boyunca Akra Sorgun, her gün farklı bir etkinlik programı sunuyor. Mini disco ile başlayan eğlence, ‘Quizstorm’ bilgi yarışması ile devam ediyor. Ardından Show Lounge’da sahne alan performanslar, akşam saatlerine güçlü bir enerji katıyor.

Öte yandan çocuklara özel hazırlanan Mocktail Making Class, minik misafirler için öne çıkan deneyimlerden biri oluyor. Çocuklar kendi içeceklerini hazırlarken eğleniyor ve öğreniyor. Ayrıca bayramın ilk günü düzenlenen geleneksel Türk gecesi, dans gösterileri ve özel menüsüyle kültürel bir atmosfer yaratıyor.

Akra Fethiye’de Sosyal ve Gastronomik Deneyimler

Diğer yandan 19 Mart’ta sezonu açan Akra Fethiye, daha sosyal ve dinamik bir bayram programı sunuyor. Arefe günü hazırlanan özel a’la carte akşam yemeği, Akdeniz mutfağının öne çıkan lezzetlerini misafirlerle buluşturuyor. Gün boyu eşlik eden lounge müzik ise atmosferi yumuşak bir şekilde tamamlıyor.

Bununla birlikte bayrama özel hazırlanan tatlılar, deneyime sıcak ve keyifli bir dokunuş katıyor. Böylece Akra Fethiye, gastronomiyi sosyal bir deneyimle bütünleştiriyor.

Eğlence, DJ Performansları ve Çocuk Atölyeleri

Bayramın ilk günü, havuz aktiviteleri ve spor programlarıyla başlıyor. Ardından Caretta Bar’da gerçekleşen DJ performansları, akşam saatlerini daha hareketli hale getiriyor. Akşam yemeğinde ise Türk mutfağının modern yorumları sunuluyor.

İkinci gün ise çocuklar için hazırlanan Mini MasterChef atölyesi dikkat çekiyor. Minik şefler kendi pizzalarını hazırlarken yaratıcılıklarını ortaya koyuyor. Bu sayede aileler için keyifli ve paylaşım dolu anlar oluşuyor.

Final Gününde Brunch ve Kahve Deneyimi

Bayramın son günü, Akra Fethiye’de düzenlenen zengin brunch ile başlıyor. Ege ve Akdeniz mutfağından seçilen lezzetler, güne keyifli bir başlangıç sağlıyor. Ardından gerçekleştirilen kahve atölyesi, geleneksel Türk kahvesi ile üçüncü nesil demleme tekniklerini bir araya getiriyor.

Ayrıca gün boyunca devam eden havuz aktiviteleri ve oyunlar, tatilin enerjisini son ana kadar koruyor. Böylece Akra Hotels, bayramı yalnızca bir tatil değil; deneyim odaklı bir yaşam alanına dönüştürüyor.