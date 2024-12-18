2025’i Izaka Terrace’ın lezzet dolu menüsü ve büyüleyici manzarası eşliğinde karşılayın

CVK Hotels & Resorts grubunun lüks segmenteki oteli CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan ve İstanbul boğazının etkileyici manzarasına sahip mekanı Izaka Terrace; yeni yılı yine seçkin ve eşsiz lezzetlerin yer aldığı menüsüyle karşılıyor. 2025 yılının keyifli müziklerle, eğlenceyle ve tadı damakta kalacak menü ile karşılanacağı bu gece, canlı müzik performanslarıyla da konukların hafızalarında unutulmaz anlar bırakacak.

Yılbaşı gününü unutulmaz bir deneyime dönüştürmeye hazırlanan Izaka Terrace, lezzetlerin yanı sıra unutulmaz bir müzik ziyafeti de sunuyor.

Sahne enerjisi ve muhteşem sesi ile keyifli anlar yaşatacak Duygu Yıldırım ve Purple Hand Band orkestrası misafirlere coşkulu bir gece yaşatacak. Ayrıca, gece boyunca oryantal dans show ile gecenin ritmi artarken, DJ performansıyla da yeni yılın ilk saatlerinin eğlence dolu geçecek.

Siz de İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası, lezzetli yemekler, limitsiz içkiler ve eğlence dolu müziklerle 2025’i karşılamak istiyorsanız, yerinizi şimdiden ayırtın!