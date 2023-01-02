Yeme-İçme sektörünün duayeni Rasim Özkanca'yı kaybettik!

Yeme-içme sektörünün duayeni, Borsa Restoranları'nın sahibi Rasim Özkanca 75 yaşında vefat etti. Özkanca ömrünü Türk mutfağını dünyaya tanıtmaya adamıştı. Bilinmeyen lezzetleri ortaya çıkaran Rasim Özkanca, modern sunumlarla, geleneksel yemeklere yepyeni bir boyut katmıştı.
Restoran
Yayın Tarihi : 02-01-2023 20:18
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Yeme-İçme sektörünün duayeni; Borsa, Masa, La Parle, Roka gibi mekanların sahibi olan Rasim Özkanca 75 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Özkanca, bir yıldır kanser tedavisi görüyordu.
Geriye ‘Gecce Mekan Ödülleri’nden yukarıda yer alan güzel fotoğraf kaldı.. Sanatçımız Ajda Pekkan, sunucularımız Acun Ilıcalı ve Eda Taşpınar, konuklarımız Bülent Eczacıbaşı ve zamanın Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve geccenin ev sahibi Kenan Erçetingöz, Rasim Özkanca’ya duayen ödülünü hep beraber vermişti.