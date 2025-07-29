Türk Cazı Rusya'da Yankılandı: Akra’dan Unutulmaz Performans

Türk caz sahnesi, dünya çapında daha fazla yankı bulmaya devam ediyor. Bu yıl da bu başarı zincirine bir yenisi eklendi. Akra Hotels, sanatın evrensel dilini kullanarak Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmeye devam ediyor. Son olarak, St. Petersburg Caz Festivali kapsamında, Akra Jazz Band ve Türkiye’nin önde gelen caz davulcularından Ferit Odman, Rusya’da caz tutkunlarıyla buluştu.

Igor Butman Club ve Yusupovskiy Garden’da İki Unutulmaz Gecce

Festivalin sanat yönetmenliğini, dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman üstlendi. Etkinlik kapsamında 22 Temmuz’da Igor Butman Club, 23 Temmuz’da ise Yusupovskiy Garden, adeta cazla sarmalandı. Her iki konser de izleyenlerden tam not aldı.

Sahnedeki performans, yalnızca teknik ustalıkla sınırlı kalmadı; duygu, doğaçlama ve ustalıklı iletişim de geceye damga vurdu. Barış Doğukan Yazıcı (trompet), Ozan Çelikel (trombon), Abdullah Engin Recepoğulları (saksafon), Uraz Kıvaner (piyano), Ozan Musluoğlu (bas) gibi usta isimlerden oluşan Akra Jazz Band, hem repertuvar hem de sahne enerjisiyle dinleyicileri büyüledi.

Onlara eşlik eden Ferit Odman, derin ritim bilgisi ve sahnedeki zarafetiyle performansı taçlandırdı. Özellikle solo bölümler, salonda dakikalarca alkışlandı.

Akra Hotels Kültür Elçiliğini Sürdürüyor

Akra Hotels, yalnızca konaklama alanında değil, aynı zamanda kültür-sanat platformlarında da etkisini her geçen gün artırıyor. Bu tür projelerle Türk caz müziği, global caz haritasında daha görünür hale geliyor. Akra'nın vizyonu, müziğin birleştirici gücünü merkeze alarak, Türk sanatçılara dünya sahnelerinde yer açmak.