The Populist’te Haftanın Ritmi: İşte Etkinlik Takvimi!

Şehrin en popüler buluşma noktalarından The Populist, bu hafta da müzikseverleri unutulmaz anlarla buluşturuyor. Yapı Kredi Bomontiada ve Galataport İstanbul şubelerinde düzenlenecek özel etkinliklerle müzik ve eğlenceyi zirvede yaşayacaksınız. İşte The Populist etkinlik takvimi!
Ritmi Hisset, Eğlencenin Tadını Çıkar!
Gastronomi ve müziği kusursuz şekilde bir araya getiren The Populist, her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu bir program sunuyor. Şehrin nabzını tutan mekan, farklı müzik türleriyle herkese hitap eden performanslarla hafta sonunuza renk katmaya hazır.
14-15 Mart: Hafta Sonu Ritmi
Yapı Kredi Bomontiada
- Cuma: Nikki Wild – All Access
- Cumartesi: Levent Şen – Indie, Dance, Rock & Pop
Galataport İstanbul
- Cuma: Daddy E – Hip Hop & R&B
- Cumartesi: DJ Meejay – Oldies, Pop & Rock
The Populist’te her gün ayrı bir müzik şöleni! Eğlencenin ritmine kapılmak, kaliteli müzik ve harika lezzetlerle keyifli anlar yaşamak için bu haftaki etkinlikleri kaçırmayın.