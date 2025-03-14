The Populist’te Haftanın Ritmi: İşte Etkinlik Takvimi!

Şehrin en popüler buluşma noktalarından The Populist, bu hafta da müzikseverleri unutulmaz anlarla buluşturuyor. Yapı Kredi Bomontiada ve Galataport İstanbul şubelerinde düzenlenecek özel etkinliklerle müzik ve eğlenceyi zirvede yaşayacaksınız. İşte The Populist etkinlik takvimi!

Ritmi Hisset, Eğlencenin Tadını Çıkar!

Gastronomi ve müziği kusursuz şekilde bir araya getiren The Populist, her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu bir program sunuyor. Şehrin nabzını tutan mekan, farklı müzik türleriyle herkese hitap eden performanslarla hafta sonunuza renk katmaya hazır.

14-15 Mart: Hafta Sonu Ritmi

Yapı Kredi Bomontiada

Cuma : Nikki Wild – All Access

Cumartesi: Levent Şen – Indie, Dance, Rock & Pop

Galataport İstanbul

Cuma : Daddy E – Hip Hop & R&B

Cumartesi: DJ Meejay – Oldies, Pop & Rock

The Populist’te her gün ayrı bir müzik şöleni! Eğlencenin ritmine kapılmak, kaliteli müzik ve harika lezzetlerle keyifli anlar yaşamak için bu haftaki etkinlikleri kaçırmayın.