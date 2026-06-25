Seoul Kitchen Terasıyla Yaz Sezonuna Güçlü Bir Giriş Yapıyor

İstanbul’un en dinamik gastronomi noktalarından biri haline gelen Seoul Kitchen, Yapı Kredi bomontiada’daki kalıcı adresinde yeni sezonu teras açılışıyla karşılıyor. Kore mutfağını eğlence, müzik ve güçlü bir atmosferle buluşturan mekan, şimdi de açık havada vakit geçirmek isteyen misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kısa sürede geniş bir müdavim kitlesi oluşturan Seoul Kitchen, yalnızca yemekleriyle değil, yarattığı deneyimle de dikkat çekiyor. Güzel havaların kendini göstermesiyle birlikte açılan teras alanı ise Bomonti’de yaz akşamlarının yeni buluşma noktalarından biri olmaya aday görünüyor.

Şef Jimmy’nin İmzasıyla Hazırlanan Kore Lezzetleri

Seoul Kitchen, Kore mutfağının sevilen lezzetlerini modern bir yaklaşımla yorumluyor. Mutfağın başında yer alan Şef Jimmy, geleneksel tarifleri korurken sunumlarda ve reçetelerde çağdaş dokunuşlara yer veriyor.

Menünün yıldızları arasında yer alan Korean Fried Chicken, mekanın en çok tercih edilen lezzetlerinden biri olmayı sürdürüyor. Gochujang soslu versiyon yoğun ilgi görürken, soya soslu ve ballı hardallı seçenekler de farklı tatlar arayanlara hitap ediyor.

Bununla birlikte karidesli ve bulgogili kimbap çeşitleri, paylaşım kültürünü destekleyen tabaklar arasında öne çıkıyor. Bibimbap ve jajangmyeon gibi Kore mutfağının klasikleşmiş lezzetleri ise menünün güçlü karakterini tamamlıyor.

Tatlı tarafında ise çilekli ve matchalı bingsu çeşitleri, özellikle yaz aylarında ferah bir final sunuyor.

Terasta Seul Atmosferi

Yeni açılan teras bölümü, Seoul Kitchen deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Açık havada vakit geçirmek isteyen misafirler için tasarlanan alan, mekanın enerjik ruhunu korurken yaz sezonuna uygun daha ferah bir atmosfer sunuyor.

Bomonti’nin hareketli yaşamına karşı konumlanan teras, arkadaş buluşmaları, iş çıkışı planları ve uzun akşam yemekleri için ideal bir ortam yaratıyor. Gün batımından geceye uzanan saatlerde Seoul Kitchen’ın enerjisi açık havada da hissedilmeye devam ediyor.

Özellikle yaz akşamlarında K-Pop ritimleri eşliğinde Kore mutfağının sevilen lezzetlerini deneyimlemek isteyenler için teras bölümü yeni sezonun en dikkat çekici adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.

Karaoke ve Eğlence Kültürü Deneyimin Merkezinde Yer Alıyor

Seoul Kitchen’ı farklı kılan en önemli detaylardan biri de eğlence odaklı yaklaşımı. Mekanın sevilen karaoke alanı, misafirlerin akşam boyunca deneyimin bir parçası olmasını sağlıyor.

Arkadaş gruplarıyla gerçekleştirilen karaoke seansları, Seoul Kitchen’ın yalnızca bir restoran değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olarak öne çıkmasına katkı sağlıyor. Bu yönüyle mekan, Kore’nin eğlence kültürünü İstanbul’a taşıyan başarılı örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Neon ışıklarla desteklenen tasarım dili, yüksek enerjili atmosfer ve müzik odaklı deneyim bir araya geldiğinde ortaya klasik restoran anlayışının ötesine geçen bir konsept çıkıyor.

Bomonti’de Yaz Akşamlarının Yeni Adresi

Yapı Kredi bomontiada’da kalıcı olarak konumlanan Seoul Kitchen, teras açılışıyla birlikte yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yapıyor. Şef Jimmy’nin imzasını taşıyan Kore lezzetleri, açık hava atmosferi, karaoke deneyimi ve enerjik ambiyansıyla mekan, Bomonti’nin en dikkat çeken gastronomi durakları arasında yer alıyor.

Kore mutfağını keşfetmek isteyenler, arkadaşlarıyla eğlenceli bir akşam geçirmek isteyenler veya farklı bir deneyim arayanlar için Seoul Kitchen, bu sezonun en güçlü adreslerinden biri olmaya devam ediyor.