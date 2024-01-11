Selena Gomez, Los Angeles'taki Nadir Güzellik Etkinliğinde Melek Gibi Görünüyor

Selena Gomez son moda buluşuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şarkıcı ve oyuncu, Çarşamba günü Los Angeles'ta düzenlenen Nadir Güzellik Etkinliğinde şık, göz alıcı Victoria Secret 70 dolarlık dantel korse sutyen üstünü giydi. Beyaz bir yeleğin içinden görünen hindistan cevizi beyazı iç çamaşırı, beyaz pantolon ve beyaz bir pardösüyle birleşerek meleksi bir kombin oluşturdu. 31 yaşındaki yıldız, nötr makyajı ve esmer saçlarındaki gevşek dalgalarla görünümünün geri kalanını sadeleştirdi. Binadaki Tek Cinayetler yıldızı , kırmızı halıda birlikte yürümemelerine rağmen Los Angeles'taki Beverly Hilton'daki 81. yıllık etkinliğe katıldıktan sonra Blanco'yu öperken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Instagram Story'sinden bir fotoğraf paylaşan Gomez, üzerinde kırmızı-siyah Giorgio Armani elbisesi ve siyah ceketi varken 35 yaşındaki Blanco'nun boynunu tuttu. İkili romantik anlarda kucaklaşırken yıldız, fotoğrafa "Kazandım" yazdı.

İkili, Aralık ayında işleri resmiyete kavuşturduklarından beri birbirlerine olan sevgilerini açıkça gösterdi. Salı günü Blanco, Gomez'in rahat ve gülümseyen fotoğraflarını paylaştı. İkinci bir fotoğrafta Gomez'in yüzünü kapatırken kırmızı manikürlü tırnaklarını sergilediği görüldü. Gomez, 30 Aralık'ta Blanco'nun kendisine arkadan sarıldığı ve yanağına öpücük kondurduğu fotoğrafları da paylaştı.