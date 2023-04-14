Paper Moon, 1 Mayıs'ta Bodrum sezonunu açıyor

Akmerkez'de uzun yıllardır İtalyan Mutfağı'na eşsiz bir yorum katan ve her ayrıntısıyla göz kamaştıran Paper Moon, 1 Mayıs'tan itibaren Bodrum Loft'ta yer alan şubesiyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü İtalyan restoranı Paper Moon; özenli lezzetlerinin yanı sıra şık ve sofistike ambiyansıyla 1996 yılından beri İstanbul gastronomi sahnesinde ilk sıralarda yer almayı başaran, ikonikleşmiş bir mekan. Türkiye’de lezzet peşinde koşan, iyi servise önem veren ve kendini evindeymiş gibi hissetmek isteyen misafirlerine hizmet veriyor. Paper Moon’un vizyonu, yiyecek ve içecek sektöründe gösterdiği başarının her zaman kalıcı olmasını sağlamaya tüm hızıyla devam ediyor.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte de Paper Moon, aynı özen ve ayrıcalıkları Bodrum'daki misafirleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeşillikler içerisinde, sonsuz bir huzurun tam kıyısında bulunan Bodrum Loft şubesiyle bu yaza da damgasını vuracak gibi gözüküyor!