Nedir Bu Sanat Terimi?

Borneo‘daki Lubang Jeriji Saléh mağarasındaki mağara resimleri 40.000-52.000 BP, Güney Fransa‘nın Ardèche bölgesindeki Chauvet Mağarası yaklaşık 32.000 BP gibi üst Paleolitik dönemlere tarihlenmektedir. Eski Mısır mezarlarında MÖ 3150 civarında, Minos saraylarında Neopalatial dönemin orta dönemi III, MÖ 1700-1600, Meksika‘daki Oxtotitlán mağarası ve Juxtlahuaca‘da MÖ 1200-900 civarı ve Pompeii‘de MÖ 100 civarında- MS 79 birçok antik duvar resmi bulunmuştur. Orta Çağ boyunca duvar resimleri genellikle kuru sıva secco üzerinde yapılmıştır. 14. yüzyıldan kalma Kerala Duvar Resminin büyük koleksiyonu, ”Fresk Secco” örnekleridir.

Dünya’da Mural Duvar Boyama Sanatı

Mural sanatı dünyada birçok şehirde belediyeler tarafından desteklenmektedir. Bunun en iyi örneği Arjantin‘in başkenti olan Buenos Aires şehridir. Dünyanın en popüler şehirleri arasında yer alan bu şehir ”Mural Kenti” olarak da isimlendirilmektedir. Bunun nedeni ise şehirde sık sık mural festivallerinin gerçekleştirilmesidir.