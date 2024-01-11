Nedir Bu Sanat Terimi?

Mural Nedir?
“Mural” İngilizce bir kelimedir ve “duvar” anlamına gelmektedir. Mural Duvar Sanatı, doğrudan bir duvara, tavana veya başka bir kalıcı alt tabakaya boyanmış, uygulanmış bir grafik sanat eseridir.
Tarihi
Borneo‘daki Lubang Jeriji Saléh mağarasındaki mağara resimleri 40.000-52.000 BP, Güney Fransa‘nın Ardèche bölgesindeki Chauvet Mağarası yaklaşık 32.000 BP gibi üst Paleolitik dönemlere tarihlenmektedir. Eski Mısır mezarlarında MÖ 3150 civarında, Minos saraylarında Neopalatial dönemin orta dönemi III, MÖ 1700-1600, Meksika‘daki Oxtotitlán mağarası ve Juxtlahuaca‘da MÖ 1200-900 civarı ve Pompeii‘de MÖ 100 civarında- MS 79 birçok antik duvar resmi bulunmuştur. Orta Çağ boyunca duvar resimleri genellikle kuru sıva secco üzerinde yapılmıştır. 14. yüzyıldan kalma Kerala Duvar Resminin büyük koleksiyonu, ”Fresk Secco” örnekleridir.
Dünya’da Mural Duvar Boyama Sanatı
Mural sanatı dünyada birçok şehirde belediyeler tarafından desteklenmektedir. Bunun en iyi örneği Arjantin‘in başkenti olan Buenos Aires şehridir. Dünyanın en popüler şehirleri arasında yer alan bu şehir ”Mural Kenti” olarak da isimlendirilmektedir. Bunun nedeni ise şehirde sık sık mural festivallerinin gerçekleştirilmesidir.
Türkiye’de Mural Duvar Boyama Sanatı
Dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirilen mural festivali, ülkemizde de 2012 yılından bugüne “Mural İstanbul Street Art Festival” adıyla gerçekleşmektedir. Buradaki amaç; giderek betonlaşan İstanbul’u bu yaşam formundan birazda olsa çıkarabilmek ve cansız duvarlara hayat verip kente kazandırmaktır.
İşte 5 Muralist
1- Eron
İtalyan sanatçı Eron, Avrupa’da geçmişte yapılmış savaşlara ve yıkımlara referans vermeyi sevmektedir. Eron girintileri, tarihi izleri ve boşlukları olan duvarları tercih ediyor.
2- Mahmut Kara- Işıl Büşra Uysal
Graffiti camiasında “SHOCKS” lakabı ile tanınan Mahmut Kara, 2016 yılında Karaköy’de başlayan mural sanatı ile buluşturduğu grafitiye şu anda aktif olarak Bursa’da devam etmektedir. Ekip arkadaşı Işıl Büşra Uysal ile Bursa Nilüfer Gençlik Meclisi’nde Sokak Sanatları çalışma grubunda tanışan sanatçılar duvarlara Hip-Hop kültürünü yansıtmaktadır.
3- Emir Aktunç
‘’Max on Duty’’ lakaplı mural sanatçısı Emir Aktunç, uzun yıllardır tasarım, mural ve sokak sanatlarıyla ilgilenmektedir. Mural İstanbul ekibi ile projeler yürütmektedir.
4- Gülderen Depas
Gülderen Depas, İzmir’de yaşamakta ve kendi atölyesinde çalışmaktadır. 3.dalga sanat inisiyatifinde kurucu üyedir. Depas, tasarımlarında ‘’kadın’’ figürleriyle dikkat çekmektedir.
5-Shepard Fairey
Frank Shepard Fairey 15 Şubat 1970 kaykay sahnesinden çıkan Amerikalı çağdaş sanatçı, aktivist ve OBEY Clothing’in kurucusudur.