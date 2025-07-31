Nandu 16 Roof’ta: Ritimle Dolu Bir Yaz Geccesi

Melodik techno ve Afro-house dünyasının etkileyici ismi Nandu, 1 Ağustos Cuma akşamı Vox Creative Agency imzasıyla 16 Roof sahnesinde müzik tutkunlarıyla buluşacak. Boğaz manzarasının eşlik ettiği bu özel geccede, müziğin duygusal derinliği ve yüksek enerjisi İstanbul semalarını saracak.

Danimarka’dan İstanbul’a Duygusal Bir Gecce

Modern elektronik müzik sahnesinin öne çıkan isimlerinden Nandu, canlı setlerindeki atmosferik yaklaşımı ve güçlü melodik yapısıyla dikkat çekiyor. Duygulara dokunan beat’leriyle bilinen sanatçı, İstanbul’daki performansında dinleyicilere unutulmaz bir gecce yaşatmaya hazırlanıyor.

Lokal Sahneden Güçlü Destek

Nandu’nun 16 Roof’taki performansına, Türkiye elektronik müzik sahnesinin başarılı isimleri de eşlik ediyor. Yiğit Karakaş, Voluptas, Ollie ve Raz, geccenin temposunu yükseltecek setleriyle gecceye katkı sunacak. Bu güçlü lineup, şehrin müzikseverlerini bir araya getirecek.

Boğaz Manzarasında Müzik ve Atmosfer

İstanbul Boğazı’nın nefes kesen silueti eşliğinde gerçekleşecek etkinlik, yalnızca müzikseverler için değil, atmosfer meraklıları için de benzersiz bir deneyim sunuyor. Geccenin ardından yalnızca sınırlı katılımcıya özel düzenlenecek After Party Voluptas, gecceyi daha da unutulmaz kılacak.

Sınırlı Sayıda VIP Seçeneği

Etkinlikte VIP deneyimi yaşamak isteyenler için iki ayrı seçenek sunuluyor:

Backstage Loca (4 kişilik): 2 şişe premium içki + soft içecekler

Backstage Bistro (5 kişilik): 1 şişe standart içki

VIP biletler sınırlı sayıda olup, backstage girişi ve after party erişimini kapsıyor.

BİLETLER İÇİN TIKLAYIN!