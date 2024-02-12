İstanbul’un En Romantik Restoranları

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliğiyle kendine özgü güzellikleriyle aşk dolu anlar yaşamak isteyen çiftler için mükemmel bir destinasyondur. Boğaz’ın eşsiz manzarası Tarihi yapıları, eşsiz manzaraları ve lezzetli yemekleriyle şehir, romantizm dolu bir akşam yemeği için birçok seçenek sunar. İşte İstanbul’un en romantik restoranlarından en seçkin olanlarını sizler için GecceGusto ekibi bir araya getirdi.

Sunset Grill & Bar

Beşiktaş Ulus’ta bulunan bu restoran, Boğaz manzarasına hakim bir konumda yer alır. Şık dekorasyonu ve lezzetli menüsüyle romantik bir akşam yemeği için ideal bir seçenektir. İstanbul’un yıllardır çizgisini bozmayan en başarılı restoranlarından biri olan Sunset, enfes lezzetlerine eşlik eden eşsiz güzellikteki göz alıcı Boğaz manzarasıyla da şehrin en iyi fine dining deneyimini sunan mekanlarından biridir. Türk ve Japon mutfağının servis edildiği restoranda en çok tercih edilen yemeklerin başında sushi, makarnalar ve ızgara etler bulunuyor. bunun yanı sıra Şef Fabrice Canelle, sevgililer gününe özel bir menü oluşturmuş. 14 Şubat akşamı sizleri Sunset’te Let’s Celebrate sloganı ile harika bir sevgililer günü akşamına bekliyor.

Kuruçeşme Mahallesi, Ulus Park, Yol Sokağı No:2, Beşiktaş; 02122870357

Vogue Restaurant

Sevgililer Günü için İstanbul’da tercih edebileceğiniz romantik mekanlardan biri Vogue Restoran olabilir. Vogue, İstanbul’un Beşiktaş semtinde yer alan, zarif ve lüks bir atmosfere sahip olan bir restorandır. Deniz manzaralı terası ve modern iç mekanıyla romantik bir akşam yemeği için ideal bir seçenek sunar.

Vogue Restoran, özenle hazırlanmış ve lezzetli yemekleriyle ünlüdür. Sevgililer Günü için özel olarak hazırlanan menülerle çiftlere unutulmaz bir deneyim sunabilirler. Vogue, akıl almaz bir İstanbul manzarasına sahip. Bir yanda Boğaz’ı bir yanda eski İstanbul’u gözlemleyebileceğiniz restoran, yıllardır en romantik mekanlardan biri olarak müdavimlerinin favorisi.

Vişnezade, Akaretler Spor Cad. No:92 D:A Blok, Beşiktaş; 02122274404

Papermoon

Sevgililer Günü için İstanbul’da tercih edebileceğiniz romantik mekanlardan biri Papermoon Restoran olabilir. Papermoon, özellikle İtalyan mutfağından lezzetler sunan İstanbul’un en eski ve en özel İtalyan restoranıdır.

Papermoon, zarif dekorasyonu ve romantik atmosferi ile Sevgililer Günü için uygun bir ortam sağlar. Özel olarak hazırlanan menüler, lezzetli yemek seçenekleri ve özenle seçilmiş şaraplar ile romantik bir akşam yemeği deneyimi sunabilecek en özel restoranlardan biridir.

Adnan Saygun Cad. Akmerkez Avm Ulus 05396973616

İzaka Terrace

Sevgililer Günü için İstanbul’da tercih edebileceğiniz romantik mekanlardan biri İzaka Terrace Restoran olabilir. İzaka, şık ve modern bir dekorasyona sahip olan ve Boğaz’ın muhteşem manzarasını sunan bir restorandır. Burada, Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetleri tadabilir ve özel bir akşam geçirebilirsiniz.

Cvk Park Bosphorus Gümüşsuyu Mahallesi İnönü cad. no 8 Taksim 02127083838

Da Mario

1993 yılından bu yana kalitesinden ödün vermeyen, İstanbul’un ilk İtalyan restoranı Da Mario, zengin menüsü ve eşsiz atmosferiyle, misafirlerine kusursuz bir servis sunuyor. Her sezon yenilenen menüsünde taze ev yapımı makarnalar, odun fırınında pişirilen pizzalar ve Akdeniz mutfağından salatalar sunuyor.

Dilhayat Sk. No:7, Etiler, Beşiktaş/İstanbul; 02122637484

29Yirmidokuz

Sevgililer Günü için İstanbul’da tercih edebileceğiniz romantik mekanlardan biri Ulus 29 Restoran olabilir. Ulus 29, İstanbul’un Boğaz manzarasına hakim bir konumda bulunan, lüks ve şık bir restorandır. Hem iç mekanı hem de terası, eşsiz bir atmosfer sunar ve özellikle akşam saatlerinde ışıklandırılmış Boğaz manzarasıyla romantik bir ortam oluşturur.

Ulus 29 Restoran, Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetlerini sunar. Sevgililer Günü için özel olarak hazırlanan menüler ve şampanya gibi özel içecek seçenekleri sunabilirler. Ayrıca canlı müzik performanslarıyla da akşamınıza renk katabilirler.

Adnan Saygun Caddesi Ulus Parkı içi no 71/1 Ulus

Mikla

2005 senesinden beri Mehmet Gürs önderliğinde yıldızı artarak parlayan Mikla, ülkemizi en iyi temsil eden gastronomik durakların başında geliyor. 2018 senesinde Dünyanın En İyi 50 Restoranı arasına girmeyi başaran Mikla, Yeni Anadolu Mutfağı konsepti ile klasikleşmiş yemeklerimizi modern bir imzayla sunuyor. The Marmara Pera’nın en üst katındaki konumu ile büyüleyici bir İstanbul manzarasına karşı keyifli ve romantik bir akşam yemeği için ideal bir restoran. Sevgililer günü için tercihlerinizin arasında başlarda olmalı.

Asmalı Mescit, The Marmara Pera, Meşrutiyet Cd. No:15, Beyoğlu; 0212 293 56 56

Liman İstanbul

Tarihi Liman Lokantası, yeni ismiyle Liman İstanbul, Galataport içinde yer alan en şık restoranlardan biri. Eşsiz mimarisi ve tarihi yarımada manzarasıyla, Türk mutfağını batılı mutfak kültürüne ait dokunuşlar ile buluşturuyor. Menüsünde, enfes mezeler, bir Liman klasiği olmuş bademli patlıcanlı pilav ve cağ kebabı gibi eşsiz lezzetler yer alıyor.

Galataport, Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Sok. O2 Blok No:8 D:102, Beyoğlu/İstanbul; 02128770948

ROKA İstanbul

Sevgililer Günü için İstanbul’da tercih edebileceğiniz romantik mekanlardan biri Roka Restoran olabilir. Roka, Galataport’ta yer alan, şık ve modern bir ortama sahip olan ve Uzakdoğu mutfağından lezzetler sunan bir restorandır.

Roka Restoran’ın atmosferi, zarif dekorasyonu ve rahatlatıcı ortamıyla romantik bir akşam yemeği için idealdir. Ayrıca, Sevgililer Günü gibi özel günler için özel olarak hazırlanan menüler ve şampanya gibi özel içecek seçenekleri sunabilirler.

Kılıçalipaşa Mah. meclis-i Mebusan sokak no14/E beyoğlu Galataport 02124010260

İnari Omakase

Sevgililer Günü için İstanbul’da tercih edebileceğiniz romantik mekanlardan biri Inari Japon Restoran olabilir. Inari, şık ve minimalist bir atmosfere sahip olan, geleneksel ve çağdaş Japon mutfağının lezzetlerini sunan bir restorandır.

Inari Japon Restoran, Sevgililer Günü gibi özel bir gün için uygun bir ortam sunabilir. Sushiler, sashimiler, tempuralar ve diğer Japon spesiyaliteleri ile sevgilinizle birlikte keyifli bir akşam yemeği geçirebilirsiniz.

Etiler Nispetiye cad. no 89 Beşiktaş 02122163535

Frankie İstanbul

Sevgililer Günü için İstanbul’da tercih edebileceğiniz romantik mekanlardan biri Frankie Restoran olabilir. Frankie, şık ve modern bir atmosfere sahip olan, uluslararası mutfağın özgün lezzetlerini sunan bir restorandır.

Frankie Restoran, Sevgililer Günü gibi özel bir gün için uygun bir ortam sunabilir. Menüsünde bulunan çeşitli ve lezzetli yemekler ile romantik bir akşam yemeği geçirebilirsiniz.

Galataport O blok kat 2 İstanbul

GrillPrime

Sevgililer Günü için İstanbul’da tercih edebileceğiniz romantik mekanlardan biri Grill PrimeTR Restoran olabilir. Grill PrimeTR, Vadistanbul ve Ataşehir’de bulunan, şık ve modern bir atmosfere sahip olan ve özellikle et üzerine uzmanlaşmış bir restorandır.

Grill PrimeTR Restoran, özel günlerde romantik bir akşam yemeği için uygun bir ortam sunar. Seçkin et çeşitleri ve yanında sunulan lezzetli garnitürlerle, sevgilinizle birlikte özel bir akşam geçirebilirsiniz. Özellikle sevgililer günü için oluşturulan bir geceye özel sürprizli menüsü ile sizi şaşırtabilir.

Ataşehir Palladium Avm 02165040720 Vadistanbul 02128037422

The Galliard Brasserie

The Galliard’ın konsepti, romantik bir akşam yemeği için oldukça uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Şık dekorasyonu, mum ışıkları ve özenle hazırlanmış menüleriyle sevgilinizle unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Sortie Club & Dining

Sevgililer Günü için İstanbul’da tercih edebileceğiniz romantik mekanlardan biri SORTIE CLUB & DİNİNG olabilir. SORTIE, İstanbul’un Beşiktaş semtinde, Boğaz’ın kıyısında yer alan lüks ve popüler bir gece kulübüdür. Hem iç mekanı hem de açık hava alanları romantik bir atmosfere sahiptir ve özellikle gece manzarasıyla büyüleyicidir.

SORTIE CLUB & DİNİNG, Sevgililer Günü gibi özel günlerde özel etkinlikler ve partiler düzenleyebilir. Romantik bir akşam yemeğinin ardından eğlenceli bir gece geçirmek isteyen çiftler için ideal bir seçenektir.

Muallim Naci Cad. no 54 Kuruçeşme 02123278585

Neolokal

Başarılı şef Maksut Aşkar önderliğinde İstanbul’un en lezzetli restoranlarından biri olan Neolokal, Salt Galata’da bulunuyor. Rahat ama şık ambiyansı ile keyifli bir İstanbul manzarasına karşı romantik bir yemek için ise oldukça uygun. Mutfaklarında gelenekçiliğin ve toprağa saygının ön plana çıktığı Neolokal’de lokal üreticilerden alınan ürünlerle yapılmış geleneksel lezzetler ön planda tutuluyor.

Azapkapı, Bankalar Cd. No:11, 34421 Beyoğlu; 05514474545

Beatrice Restaurant

Pera’da tarihi bir binada konumlanan Adahan DeCamondo Otel ve teras katında yer alan Beatrice Restaurant manzarası ve keyifli atmosferi ile sizleri büyülemeye hazır. Beatrice Restaurant’ın Galata Kulesi’nden Haliç’e uzanan manzarası da görülmeye değer. Gün batımı saatleri bu mekanda harika. Otelin yeni mekanlarından biri de terasta konumlanan yeni konsept barı Locale 1874.

Asmalı Mescit Mah. General Yazgan Sok. No:14 İstanbul

Mürver

Tarihi yarımada manzarasına karşı konumlanan Mürver, muhteşem manzarası sebebiyle hem gün batımında hem de gece şehrin ışıltısıyla deneyimlenebilecek bir restoran. Mevsime göre değişiklik gösteren canlı menüsündeki lezzetlere gelince pek çoğu restoran içerisine konumlanan odun fırını ve mangalda pişiriliyor. Romantik akşam yemeklerinde gastronomi deneyimlerini de es geçmek istemeyenler için Mürver Karaköy ideal bir seçim.

Novotel Istanbul Bosphorus, Kemankeş Cd., No:57-59, Karaköy; 02123720750

Turk Fatih Tutak

İstanbul’un en merak edilen restoranlarından biri olan TURK, sürekli değişen menüsü, rahat ama şık ambiyansı ve yemeğe eşlik eden özel müzik listeleri ile açıldığı günden beri herkesin dilinde. Yurtdışında tanınmış başarılı şef Fatih Tutak’ın Türkiye’deki ilk projesi olan TURK özel günlerinizde tercih edebileceğiniz farklı ve akılda kalan bir restoran. sevgililer günü içinde çiftlere gece sonunda çok özel bir tatlı ikramları olacakmış.

Cumhuriyet Hacıahmet Silahşör Cad, Yeniyol Sk. No:2 Şişli; 02127095679

Casa Lavanda Restaurant

Şile’de bulunan Ulupelit Köyü, Türkiye’nin en iyi butik otellerinden biri olan Casa Lavanda Butik Otel’e ev sahipliği yapıyor. Otelin kalbi ise restoranında atıyor! Şef Emre Şen önderliğinde rafine bir Akdeniz mutfağı tecrübesi ve Türk yerel tatları menüde başrol oynuyor. Tadım menüsü veya A La Cart menü seçeneğinin bulunduğu restoranda denemek ve keşfetmek felsefesi ön planda.

Seçkin Sk No.2, Ulupelit, Şile; 02167365640

Nite İstanbul, Ortaköy

Ortaköy’de yer alan Nite İstanbul. Boğaz manzarasına nazır lezzetler tadabileceğiniz mekan aynı zamanda DJ performansı eşliğinde doyasıya eğlencenin yeni adresi olmaya da aday. The Crowne Plaza’nın en üst katında bulunan Nite, her günü 18.00–01.00 saatleri arasında fine dining olarak hizmet veriyor. Romantik bir ambiyans ve yemek istiyorsanız tercih edebileceğiniz en romantik mekanlardan.

Dereboyu Cad. No: 10 Beşiktaş İstanbul

Olden 1545, Samatya

Samatya’da Mimar Sinan’ın tarafından yapılan 550 yıllık tarihi Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nda Olden 1545 Restaurant kapılarını açtığı günden beri popülerliğini koruyor. Menüsünde satsuma levrek, karides tartar, enginar ezme gibi başlangıçlar; ahtapot şiş, odun ateşinde kaburga sarma, deniz mahsullü kroket gibi ara sıcaklar; ördek tirit, fener sarma, lagos tandır gibi ana yemekler tadabilirsiniz. Menüsü Osmanlı mutfağı olsada ambiyansı oldukça romantik. sevgililer günü ya da özel günlerinizde kesinlikle öneririz. bu arada restoran Rezervasyonları sadece web siteleri üzerinden alıyor

Nafiz Gürman Cad. No: 74 Samatya İstanbul

Clove, İstinye

İstinye Park’ta markalar meydanında Masa Restoarnın üst katına açılan Clove, şimdiden şehrin yeni buluşma noktalarından oldu ve rezervasyom yapmak için en az 10 gün önceden aramalısınız. Mekanın kurucuları, Başak Soykan ve Yaprak Baltacı’nın 10 yıllık Morini başarısının ardından, iki yıllık bir hazırlık çalışması sonucunda hayata geçirilen Clove şef Emre Şen’in imzasını taşıyan lezzetler tadabileceğiniz bir mekan. Şen’in menüsünde ağırlıkta olan Akdeniz lezzetlerinin yanı sıra Uzak Doğu ve Güney Amerika esintileri de var. Clove’da, ıkura & nori pancake, tuna tiradito, istiridye kabuğunda karides, Kore usulü tavuk, pizza tartufo, bakır tavada deniz mahsülleri, steak frites ve craquelin profiterol, sıcak chocolate chip cookie gibi lezzetleri tadabilirsiniz. Romantik ve farklı bir ambiyans arıyorsanız burayı tercih etmelisiniz.

İstinye Park, Katar Cad. No: 11 No: 488 Sarıyer İstanbul

Fenz İstanbul, İstinye

İstinye’de yer alan Fenz Restauran’ı, şık ve zarif dekorasyonu, marinadaki konumu, büyüleyici İstanbul Boğazı manzarası, Akdeniz ve Asya mutfağı sentezi menüsüyle dikkatleri çekiyor. Lounge, fine dining restoran ve roof barı ile üç kata kurulu Fenz, misafirlerine kıtalar arası bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Akdeniz’in zenginliği ile Asya’nın derinliklerini bir araya getiren mekanda romantik bir akşam geçireceğinize garanti veriyoruz. Sevgililer gününe özel hazırlanan menüsü ise Afrodizyak ağırlıklı.

İstinye Cad. 12-1 A, Sarıyer/İstanbul; 05393240954

Lacivert

İstanbul’un Manzarasıyla en ikonik mekanlarından biri olan ve İstanbul’un en tanınan restoranlarından biri olan Lacivert, Yaz başında yenilenen dekoru ve menüsüyle lezzet severleri ağırlamaya devam ediyor. Özel günlerin ve özel anların mekanı Lacivert 14 Şubat Sevgililer günü içinde özel menü oluşturmuş. romantik bir aklam ve gastronomik bir deneyim yaşamak istiyorsanız kesinlikle tercih etmeniz gereken bir mekan olduğunu belirtmek isteriz. dilerseniz Rumelihisarından Lacivert’e özel tekne ile de mekana ulaşım sağlayabilirsniz.

Anadolu Hisarı, Körfez Cad. 57/A Beykoz 0216413

NADİDE RESTAURANT

Hayalimiz ve hedefimiz değerli misafirlerimize her zaman en yüksek kalitede, benzersiz ve samimi bir meyhane deneyimi yaşatmaktır. Ege yaşamının geleneksel çizgisine yenilikçi ve özgün dokunuşlarla, lezzet, ambiyans, servis kalitesini tamamen eşsiz bir hale getirerek, Nadide Restaurant Meyhane olarak 8 yıldır İstanbul’un en sevilen ve en çok tercih edilen mekanlarından olma gururunu yaşamaktayız. 14 Şubat sevgililer günü akşamı için siz misafirlerine özel hazırlanan menüsü, imza kokteylleri ve sürpriz hediyeleri ile hafızanızdan silinmeyecek bir akşam ve ambiyans sunuyor. Hayatınızın en güzel gecesine tutkularınızı ekleyip lezzet ve ambiyansın keyfini çıkaracağınız İstanbul’un merkezinde yer alan Nadide Uniq Tavernayı sizlere öneriyoruz.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: – Nadide Meyhane

Oly House İstanbul

İsmini eski Yunancadaki “iyi insan” kelimesinden alan Oly House İstanbul, şehrin en yeni İtalyan restoranlarından biri. Sade ve şık mekan tasarımının yanı sıra kurucusu Sezgin Yüce’nin, İtalya’nın dört bir yanını gezerek biriktirdiği tariflerden oluşan güçlü bir menüye sahip. Bademli karnabahar salatası, kapalı pizza ve panna cotta’yı denemenizi öneririz. Sevgililer gününe özel bir menü hazırlayan mekanın sevgililer için gece boyunca sürprizleri devam edecek.

Adres: Fatih Sultan Mehmet, Atatürk Cd. No: 1/1, Armutlu, Sarıyer

Instagram: @olyhouseistanbul

Chalet

Etkileyici ambiyansı, başarılı şeflerin hazırladığı gurme lezzetlerden oluşan menüsü ve canlı müzik programlarıyla 14 Şubat Sevgililer Günü, Swissôtel’de en romantik halini alıyor. İsviçre’nin geleneksel tatlarını 120 yıllık dağ evi ve iglolarda sunan mekan, 14 Şubat’a özel menüsü ve atmosferiyle şehirden uzak bir dağ tatilinde hissetmenizi sağlıyor. Bu özel geceye keyifli müzik performansları da eşlik ediyor.

Swissotel The Bosphorus

UMUS ISTANBUL

Geleneksel lezzetlerin modern yorumları Umus İstanbul’da sizleri bekliyor.

Restoran sektöründe ilklere, yeniliklere ve lezzet dolu bir dünyaya adım atmak üzere Umus İstanbul, geleneksel ve. uluslararası kültüre hitap ediyor. Kaliteli ve uzman kadrosuyla birlikte kurulan restoranımız, hijyeni ve güvenilirliği en üst sırada tutuyor. Günlük, taptaze, lezzetli ve sağlıklı menüsüyle bir dilimiyle lezzet severleri mest ediyor. Umus İstanbul 14 Şubat sevgililer gününe hazırladığı özel menüsü ve Özenli sunumları, yaratıcı fikirlerimiz ve güler yüzlü ekibiyle sizleri unutamayacağınız bir sevgililer günü yemeğine ve aşkınıza bereket dolu zarafetleriyle hitap edecek bir geceye davet ediyor

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: UMUS ISTANBUL