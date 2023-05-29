IF DESIGN AWARD’dan Jumbo’ya Ödül

Berlin’de gerçekleştirilen organizasyonda, Bengü Arı’nın ‘Loop french press ve bardak seti’yle, ‘Ev, yaşam ve sofra ürünleri kategorisi’nde tasarım Oscar’ını kaldıran Jumbo, tasarım alanında aldığı ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

En eski ve bağımsız tasarım organizasyonu olarak gösterilen 2023 If Design Award’ın, tasarım başarılarını onurlandırmak ve kutlamak için Berlin’deki Friedrichstadt-Palast’ta gerçekleştirdiği törende Jumbo, sadeliği ve zarafeti ön plana çıkaran ‘Loop French press ve bardak seti’yle ödüle layık görüldü. Jumbo’nun sonsuzluk sembolünden yola çıkarak tasarladığı kahve seti, zamansızlık temasıyla dikkat çekti.

İstiflenebilir formuyla sonsuz döngüye vurgu yapıyor

Sonsuzluk sembolünden yola çıkılarak tasarlanan Loop french press ve bardak seti, sembolün akıcı hatlarını ve simetrisini taşıyor. Kahveden alınan keyfi hem görsel hem de dokunsal olarak arttırması hedeflenen set, çift cidarlı borosilikat cam malzeme seçimi ile tüketiciye çok yönlü bir deneyim yaşatıyor. Kulpsuz tasarımı ve istiflenebilir formu sayesinde, kolay kullanım ve taşıma seçeneklerini sunan Loop, tasarımıyla sonsuz bir döngüye de vurgu yapıyor.