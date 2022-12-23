Günaydın Et, Katar şubesini açtı

Bostancı'da bir kasap dükkanı olarak başlayan Günaydın Et serüveni, yıllar içinde sektörün önce markaları arasına girmeyi başardı. Kasap & Steakhouse, Köfte & Döner ve Kebap olmak üzere 3 farklı konsept ile misafirlerini ağırlamaya devam eden mekan, geçtğimiz günlerde Katar'daki ilk şubesiyle et severlere 'Merhaba!' dedi.

Açtığı her şubesinde olduğu gibi, yeni açılan Katar şubesinde de klasikleşen Günaydın şıklığını gözler önüne sermeyi başardı. Aynı zamanda bir marka olmuş imza lezzetleriyle de ülkeye yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.