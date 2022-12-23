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Günaydın Et, Katar şubesini açtı

İmza lezzetleriyle bir marka haline gelen ve dünya çapında ülkemizi lezzetleri ve ambiyansıyla kusursuz bir şekilde temsil eden Günaydın Et, Katar şubesiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Günaydın Et, Katar şubesini açtı
Restoran
Yayın Tarihi : 23-12-2022 19:41

Bostancı'da bir kasap dükkanı olarak başlayan Günaydın Et serüveni, yıllar içinde sektörün önce markaları arasına girmeyi başardı. Kasap & Steakhouse, Köfte & Döner ve Kebap olmak üzere 3 farklı konsept ile misafirlerini ağırlamaya devam eden mekan, geçtğimiz günlerde Katar'daki ilk şubesiyle et severlere 'Merhaba!' dedi. 

Açtığı her şubesinde olduğu gibi, yeni açılan Katar şubesinde de klasikleşen Günaydın şıklığını gözler önüne sermeyi başardı. Aynı zamanda bir marka olmuş imza lezzetleriyle de ülkeye yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 

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