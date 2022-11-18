Gecce Gurme Kurulu, Mekan Ödülleri için toplandı!

En büyük gurur kaynaklarımızdan biri de Gecce Gurme Kurulu!

Kenan Erçetingöz, Güneri Cıvaoğlu, Ertuğrul Özkök, Mehmet Yaşin, Yelda İpekli, Sermet Semeröz, Dilara Koçak, Uğur Talayhan, Ebru Erke, Jale Balcı, Elif Edes, Ebru Erberdi Uzun, Gül Erçetingöz ve aramıza bu sene katılan Tolga Atalay.

Türkiye’nin en iyi gazetecileri, köşe yazarları, gurmeleri; yeme, içme ve eğlence sektörüne yıllarını vermiş en iyi isimler! Hiç gereksiz yere mütevazı cümleler yazmak gelmiyor içimizden; tüm bu isimleri bizden başkası bir araya getiremez!

Çekimleri, yurt dışı çekimleri ve katılmaları gereken toplantıları asla bitmeyen; günleri, saatleri hatta saniyeleri bile dolu bu isimleri bir araya getirerek ödül töreni hazırlıyoruz.

Dile kolay tam 21 yıldır Kenan Erçetingöz başkanlığındaki Gecce Yayın Grubu; yeme, içme ve eğlence sektörü için Türkiye’de kimsenin yapamadığını yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Bugüne kadar sektörün gelişmesi ve daha da değer kazanması için kimsenin aklına gelmeyen, kimsenin yapmaya cesaret edemediği, gücünün yetmediği sayısız başarıya imza atan ve atmaya devam eden yine Gecce Yayın Grubu!

İşte bu yüzden Türkiye’nin en iyi isimleri tam 21 yıldır bizimle; 21 yıldır gücümüze güç katıyor, enerjimizi ikiye katlıyor, bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşıyorlar!

Dün akşam Gecce Gurme Kurulu, Swıssotel the Bosphorus’ta yeni açılmış olan Hint restoranı Madhu's’ta toplandı. Gecce Mekan Ödülleri hakkında konuşulan görkemli yemekte, birbirinden farklı yeme-içme sektörüne dair fikir alışverişleri gerçekleşti.

Gecce Gurme Kurulu yemeğinden izlenimlerini paylaşan usta gazeteci Güneri Civaoğlu, Kenan Erçetingöz ve Uğur Talayhan hakkında duygularını dile getirdi. İşte o sözler;

"Sevgili Kenan çok güzel bir kurul oluşturdu. Her zamanki nezaketiyle, bizi telefonlarla da arayarak o sımsıcak kalbini de yansıtarak bizi bir araya getirdi. Çok güzel bir gecce geçirdik. İnsanlar zeki ve iyi insanlarla bir olduğu zaman bütün enerjisi yükseliyor.

Bu arada Uğur da harika biri. Uğur’a demiştim ki Madhu’s dolar mı, yapmak büyük risk işi değil mi? Ve işte oldu. Tek bir insanın ön görüsünün ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Bir Hint restoranını böylesine doldurmak büyük bir öngörü."

Gecce Mekan Gurme Kurulu’nun yeni üyesi Executive Chef Tolga Atalay da yeme-içme sektörünün ekonomisine yön veren rekabet hakkında açıklamalarda bulundu. Atalay’ın işte o açıklamaları:



"Dünyada yeme-içme sektörü gerilemeden büyüyen bir ülke profilinde. Her tip ülke profilinde bu mevcut, Çin içinde, Türkiye içinde veya Amerika içinde… Bu bir ekonomi . Böyle büyük bir ekonomi oluştuğunda rekabet oluyor. Bizde küresel rekabette iyi çözümler yaratabilirsek destinasyon olabiliriz ve yurt dışından yeme-içme sektörü için gelen ayrı turist profili oluşabilir."





Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak yapılan arkeolojik kazıların yeme-içme sektörüne kazandırdığı yeni gelişmelerden söz etti. Koçak; Gastronominin kültür, doğa ve medeniyetle olan buluşmasının daha fazla ön plana çıkıyor olması heyecan verici. Özellikle Anadolu tarihinde yeni kazılar, yeni arkeolojik kanıtlar bizim köklerimizin mutfağın gelişiminde ne kadar önemli rol oynadığını gösteriyor. Bu sebeple bende hem Dünya’mızın iyiliği için, hem de sürdürülebilir bir yaşam için geleneklerimizin daha fazla ön plana çıkmasını önemsiyorum’ dedi. Son yıllarda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile çalıştığını ve bunun mutfak yansımalarını takip etmekten de mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Stratejik Pazarlama konusunda fark yaratan Gurme Kurulu üyesi Yelda İpekli, ‘Yemek mi yoksa ambiyans mı?’ sorusunu cevaplayacak açıklamalarda bulundu:

"Yeme-içme sektörü yeniden kendini buluyor. Ama artık bu yenileşen süreçte sadece kaliteli yemek değil, kaliteli ambiyans ve bu ambiyansı destekleyecek müzikler, aydınlatmalar vs. önem kazanmaya başladı. Pandemi döneminden sonra ortamın estetik değerleri, mutfak kadar önemli olmaya başladı."



Yeme-içme ve Lüx Seyahat Yazarı Sermet Severöz’ün başarılarından dolayı yakın zamanda almış olduğu ödül içinde tebrik sohbetlerinin gerçekleştiği Gecce Gurme Kurulu toplantısında bulunan üyeler Madus’un özel odasında keyifli saatler geçirerek gecceyi sonlandırdı.