Flow’da Müzik, Ateş ve Doğa Bir Araya Geliyor!

Manavgat Şelale’nin büyüleyici doğasında yer alan Flow, bu hafta sonu müziğin enerjisiyle dolup taşmaya hazırlanıyor. Cuma ve Cumartesi akşamı saat 20:00’de sahne alacak Tulga & Melis, dinleyenleri doğanın ritmiyle buluşturacak. Geccenin sıcak atmosferi, ateşin büyüsü ve melodilerin gücüyle birleşince, Flow’da unutulmaz bir müzik deneyimi yaşanacak.

Mekan, ziyaretçilerini sıradan bir hafta sonundan çok daha fazlasına davet ediyor. Doğanın huzurunu, müziğin özgürlüğünü ve ateşin etrafında toplanan samimi kalabalığı bir arada sunan Flow, konuklarına hem ruhsal hem de enerjik bir deneyim vadediyor.

Müziğin Gücüyle Enerji Yenileniyor

Her performansında izleyicileri büyüleyen Tulga & Melis, bu kez Manavgat Şelale’nin doğal akustiğiyle birleşerek eşsiz bir sahne atmosferi yaratacak. Müzik tutkunları, akşamın ilerleyen saatlerinde ateşin etrafında dans ederken doğayla bir bütün haline gelecek. Flow’un imzası haline gelen “müzik, doğa ve ateş” teması, gecceye ritmik bir özgürlük hissi kazandıracak.

Ayrıca mekan, konuklarına konforlu oturma alanları, özel içecek menüsü ve doğayla bütünleşen tasarımıyla benzersiz bir ambiyans sunuyor. Flow Manavgat, yalnızca bir mekan değil, hafta sonlarının ruhunu yeniden tanımlayan bir kaçış noktası.

Hafta Sonu Planını Flow’a Ayır

Cuma ve Cumartesi gecesi saat 20:00’de başlayan bu özel etkinlik, doğayla iç içe bir akşam arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat. Ateşin başında şarap yudumlamak, yıldızların altında müziğe kendini bırakmak ve haftanın tüm yorgunluğunu ritimle atmak isteyenler, Flow’da buluşuyor.

Rezervasyon için: +90 501 519 23 23

Hafta sonunu müziğin büyüsüyle geçirmek istiyorsan, Flow’un enerjisini hissetmenin tam zamanı!