'Estetik ve Teknoloji’ davetinde bir araya geldiler!

2006 yılından bu yana binlerce hastanın tedavisinde edinilen deneyim ve tecrübeyi bir araya getirerek 2021'de Nişantaşı’nda kapılarını açan Aykan Clinic’in sahipleri Doç Dr. Andaç Aykan ve Dr. Emel Aykan’ın, yeni estetik trendleri, tasarımcı Sedef Çalarkan’ın da teknolojinin estetik dünyasındaki etkilerini anlattığı özel davette aralarında İskender Paydaş, Neslihan Ekinci, Zeynep Atakan, Deniz Esim, Aylin Gücüm, Raffi Saatçi, Şükran Yıldız, Meral Çalışıcı, Dilara Moran, Figen Akçay gibi iş dünyası ve cemiyetten tanınmış isimler bir araya geldi.

Danışanların ihtiyaçlarını sınırlamaksızın bütünsel bir yaklaşımla ele alan klinikte, modern tıbbi teknoloji ve ekipmanlar eşliğinde kişisel ihtiyaçlara uygun çözümler sunuluyor.