D Maris Bay’de Yazın Ritmi Spor ve Wellness ile Yükseliyor

Datça Yarımadası’nın büyüleyici doğasında konumlanan D Maris Bay, 2026 yaz sezonunda spor ve wellness alanındaki güçlü programlarıyla dikkat çekiyor. Ege ve Akdeniz’in kesişim noktasında yer alan otel, bu sezon yalnızca lüks konaklama deneyimi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda hareket, sağlık ve iyi yaşam odaklı özel etkinliklerle misafirlerini buluşturuyor.

Doğayla iç içe atmosferi, özel koyları ve üst düzey hizmet anlayışıyla öne çıkan D Maris Bay, yaz boyunca gerçekleştireceği iş birlikleriyle wellness turizmine yeni bir soluk getiriyor. Özellikle dünya çapında ilgi gören fitness markası Barry’s Middle East ve uluslararası tenis organizasyonlarıyla tanınan LUX Tennis iş birliği, sezonun en dikkat çekici gelişmeleri arasında yer alıyor.

Barry’s Middle East ile Enerji Dolu Bir Yaz

Yüksek tempolu antrenmanlarıyla dünyanın en popüler fitness markalarından biri haline gelen Barry’s, 3-10 Temmuz tarihleri arasında D Maris Bay misafirleriyle buluşuyor. Özel olarak hazırlanan program kapsamında katılımcılar, Datça’nın eşsiz doğası eşliğinde spor yapma fırsatı yakalıyor.

Hafta boyunca düzenlenecek antrenmanlar arasında total body, upper focus, lower focus ve arms & abs gibi farklı konseptler yer alıyor. Sabah ve akşam saatlerinde gerçekleşecek seanslar sayesinde misafirler hem fiziksel performanslarını artırıyor hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşıyor.

Üstelik bu deneyim yalnızca egzersizle sınırlı kalmıyor. Doğanın merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar, katılımcıların zihinsel olarak da yenilenmesine katkı sağlıyor. Böylece spor, tatilin ayrılmaz bir parçasına dönüşüyor.

LUX Tennis ile Tenis ve Padel Tutkunları Aynı Kortta Buluşuyor

Yaz sezonunun bir diğer önemli başlığı ise LUX Tennis iş birliğiyle gerçekleşecek tenis ve padel etkinlikleri oluyor. Her yaştan spor severi bir araya getiren program, profesyonel isimlerle buluşma fırsatı sunuyor.

Sezonun öne çıkan organizasyonlarından biri, 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek özel tenis turnuvası olacak. Dünyaca ünlü tenisçi Jamie Murray, bu etkinlik kapsamında kortlara çıkacak ve katılımcılarla deneyimlerini paylaşacak. Profesyonel tenis dünyasının önemli isimlerinden biriyle aynı ortamda bulunma fırsatı, spor tutkunları için unutulmaz bir deneyim yaratacak.

Padel sporunun yükselen yıldızlarından Fran Guerrero da 18 Ağustos tarihinde D Maris Bay’de misafirlerle buluşacak. Özel etkinlikler ve interaktif deneyimlerle şekillenen program, padel tutkunlarına ilham veren anlar yaşatacak.

Wellness, Doğa ve Lüks Aynı Deneyimde Buluşuyor

D Maris Bay, spor programlarının yanı sıra wellness alanındaki güçlü yaklaşımıyla da fark yaratıyor. Çam ormanlarıyla çevrili atmosfer, berrak deniz manzarası ve huzur veren doğal yapısıyla misafirlerine benzersiz bir kaçış sunuyor.

Gün içerisinde gerçekleştirilen aktivitelerin ardından misafirler, otelin wellness alanlarında dinlenebiliyor, özel plajlarında zaman geçirebiliyor ve gastronomi dünyasının seçkin markalarını ağırlayan restoranlarında farklı lezzetler keşfedebiliyor.

Bu bütüncül yaklaşım sayesinde D Maris Bay, klasik tatil anlayışının ötesine geçiyor. Hareket, dinlenme, gastronomi ve doğayı aynı deneyimde buluşturan otel, yaz sezonunun en dikkat çekici wellness destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

D Maris Bay’de Tatil, İyi Yaşam Deneyimine Dönüşüyor

Datça Yarımadası'nın eşsiz doğasında konumlanan D Maris Bay, bu yaz misafirlerine yalnızca konforlu bir konaklama sunmuyor. Aynı zamanda spor, sağlık ve iyi yaşam odaklı kapsamlı bir deneyim vadediyor.

Barry’s Middle East ile gerçekleşecek yüksek enerjili fitness programları, LUX Tennis iş birliğiyle düzenlenen tenis ve padel etkinlikleri, wellness hizmetleri ve doğal güzelliklerle çevrili atmosfer bir araya gelerek sezonun en güçlü yaşam deneyimlerinden birini oluşturuyor. Bu nedenle D Maris Bay, yaz aylarında hem bedensel hem de zihinsel yenilenme arayanların radarına girmeyi başarıyor.