Chef’s Table Geccesiyle Izaka Terrace’ta Lezzet ve Dayanışma Buluşuyor

Izaka Terrace, Boğaz manzarası eşliğinde gastronomi ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren çok özel bir gecceye hazırlanıyor. 15 Ağustos 2025 Cuma akşamı gerçekleşecek olan Chef’s Table etkinliğinde, üç deneyimli şef, yerel ürünlerle hazırladıkları çağdaş tabaklarla sadece damaklara değil, yüreklere de hitap edecek. Geceden elde edilecek tüm gelir, TOÇEV – Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Lezzetle Gelen Dayanışma

Geccenin ev sahibi, Izaka Terrace Head Chef’i Serhat Eliçora olacak. Ona, Avlu Restaurant’ın Executive Chef’i Özgür Üstün ve Octo İstanbul’un Executive Chef’i Şafak Erten eşlik edecek. Bu üç değerli isim, mutfaklarını ve vizyonlarını bir araya getirerek coğrafi işaretli, yöresel ve mevsimsel ürünlerden oluşan etkileyici bir menü sunacak.

Her bir tabakta Anadolu’nun zengin kültürel mirası, yerel üreticilerin emeği ve doğayla kurulan sürdürülebilir bağ yer alacak. “Yereli Korumak Geleceği Korumaktır” yaklaşımıyla hazırlanan menü, sadece lezzetiyle değil, anlattığı hikayelerle de unutulmaz olacak.

Boğaz’da Sadece Bir Akşam Yemeği Değil, Anlamlı Bir Buluşma

Chef’s Table etkinliği, klasik bir fine-dining geccesinden çok daha fazlası. Şefler arasında kurulan iş birliği, yerel ürünlerin sahnedeki gücü ve sosyal fayda anlayışı, bu gecceyi farklı kılıyor. Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde, gastronomi tutkunları aynı sofrada bir araya gelirken, eğitime destek olmanın da mutluluğunu yaşayacak.

Etkinlik detayları: