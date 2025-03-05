Cazla Dolu Bir Yaz: İstanbul Caz Festivali 1 Temmuz’da Başlıyor

İstanbul, 1 Temmuz’dan itibaren caz müziğinin büyülü atmosferine ev sahipliği yapacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali, müzikseverleri 1-17 Temmuz tarihleri arasında unutulmaz konserler ve etkinliklerle buluşturacak. Bu yılki festival, Chucho Valdés Royal Quartet, Hermanos Gutiérrez, Max Richter, Meshell Ndegeocello, Jazzmeia Horn, Grégory Privat ve Kerem Görsev Quintet gibi ünlü sanatçılarla sahne alacak.

Festivalde yalnızca konserler değil, geleneksel hale gelmiş etkinlikler de devam edecek. Gece Gezmesi, Caz Vapuru ve Parklarda Caz gibi programlar, cazın ritmini şehrin farklı noktalarına taşıyacak. Bu etkinliklerle birlikte, müzik dünyasının önde gelen isimlerinin katılacağı söyleşiler ve atölyeler de festivalin önemli bir parçası olacak.

Cazın Kalbi İstanbul’da Atacak

Kadıköy’de düzenlenen Gecce Gezmesi etkinlikleri, bu yıl iki güne yayılacak ve 16-17 Temmuz tarihlerinde Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler, katılımcılara cazın farklı boyutlarını keşfetme fırsatı sunacak. Ayrıca, Caz Vapuru etkinliği, 13 Temmuz’da Kabataş’tan hareket ederek, Boğaz’ın serin sularında cazın eşliğinde bir yolculuğa çıkacak.

Bilet satışları ise 14 Mart’ta başlayacak ve caz severler, erken bilet alarak bu büyük festivalin bir parçası olma fırsatını yakalayacak.

Onur Ödülleri Ateş ve Öz’e

Bu yılki festivalin dikkat çeken bir diğer yanı ise, caz müziğinin önemli isimlerine verilen onur ödülleri. Yalçın Ateş, Türkiye caz tarihinin önde gelen saksofon sanatçılarından biri olarak yaşam boyu başarı ödülü alacak. Ayrıca, caz müziğini geniş kitlelere ulaştırmak adına önemli katkılarda bulunan İzzet Öz, ödülünü alacak. Bu ödüller, cazın Türkiye’deki gelişimine olan katkılarının takdir edilmesi anlamına geliyor.

Genç Yetenekler ve Yenilikçi Adımlar

Festivalin bir başka önemli özelliği ise genç müzisyenleri ve yenilikçi projeleri sahneye taşıması. İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, Genç Caz programı ile genç yeteneklerin sahneye çıkmasını sağladıklarını belirtti. Bu yıl, Eczacıbaşı Genç Bilet uygulaması ile daha fazla gencin festivale katılması hedefleniyor. Ayrıca, İKSV Genç Sanatçı Fonu kapsamında, genç caz sanatçılarının yurtdışındaki etkinliklere katılabilmesi için bir uluslararası dolaşım fonubaşlatıldı.

Öne Çıkan Konserler ve Sanatçılar

Festivalin açılışı, Chucho Valdés Royal Quartet’in unutulmaz performansı ile yapılacak. Chucho Valdés, Afro-Küba müziğinin usta ismi ve 7 Grammy ödüllü bir caz ikonudur. Konser, 1 Temmuz Salı günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Hermanos Gutiérrez, Latin gitarının öncülerinden biri olarak 2 Temmuz’da İstanbul’a gelerek, Türk izleyicisiyle buluşacak. Max Richter, 3 Temmuz’da Harbiye’de ilk kez İstanbul’daki müzikseverlere seslenecek. Elektronik ve çağdaş klasik müziği birleştirerek özgün bir tarz yaratan Meshell Ndegeocello, 8 Temmuz’da Swissôtel The Bosphorus’ta sahne alacak.

Meltem Ege ise yeni albümü Solitude”un Türkiye prömiyerini 10 Temmuz’da Hilton İstanbul Bosphorus’ta yapacak. Festivalin bir diğer keyifli etkinliği ise Caz Vapuru olacak; 13 Temmuz’da Kabataş’tan hareket edecek bu etkinlik, Boğaz’ın eşsiz manzarasında caz severlere unutulmaz bir gece yaşatacak.