BİZ İstanbul ile Gastronomi ve Kültürün Derinliklerine Yolculuk

İstanbul'un tarih boyunca biriktirdiği kültürel miras ve gastronomik zenginlik, BİZ İstanbul'da benzersiz bir deneyime dönüşüyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) hizmet veren BİZ İstanbul, farklı etnik toplulukların mutfak kültürlerini, geleneklerini ve ritüellerini bir araya getirerek misafirlerine unutulmaz bir lezzet yolculuğu sunuyor.

BİZ İstanbul, Kültürel Buluşmaların Merkezi

Açıldığı günden bu yana İstanbul'un gastronomi ve kültür sahnesinde önemli bir yer edinen BİZ İstanbul, yerli ve yabancı misafirlerini şehrin kozmopolit yapısıyla harmanlanmış özgün tatlarla buluşturuyor.

Geleneksel Lezzetlerin Modern Yorumu

BİZ İstanbul'un mutfağı, Şef Tolga Atalay önderliğinde, şehrin zengin gastronomi tarihinden ilham alınarak modern tekniklerle yeniden yorumlanıyor. Menüler, mevsimsel döngülere uygun olarak yıl boyunca yenileniyor.

Mekanın mutfağında, Ermeni mezeleri, Rum balık kültürü, Musevilerin Pesah ve Hanuka, Hristiyanların Noel ve Paskalya gelenekleri gibi farklı toplulukların özel tariflerine yer veriliyor. Ayrıca, Türk ve Akdeniz mutfağının temel lezzetleri, sokak yemekleri, Bizans ve Osmanlı saray mutfaklarından esinlenilmiş yemekler de misafirlere sunuluyor.

BİZ İstanbul'da Üç Farklı Deneyim Alanı

BİZ İstanbul, farklı yemek deneyimlerine uygun olarak üç özel bölümde misafirlerini ağırlıyor:

1. Has Salon

Uzun ve mükellef bir gastronomi deneyimi yaşamak isteyenler için tasarlanan Has Salon, tarihi yarımada manzarası eşliğinde, arşivlerden çıkarılan nadir reçeteleri modern yorumlarla sunuyor.

2. Bar ve Lounge

Sosyal etkileşimi ön planda tutan Bar ve Lounge, tamamen açık mutfağıyla misafirlerine sıcak ve samimi bir deneyim sunuyor. Burada, imza kokteyller, rakı ve şarap menüleri özenle hazırlanıyor.

3. Lokanta

Geleneksel İstanbul mutfağını yaşatmak amacıyla oluşturulan Lokanta, ev yemekleri ve esnaf lokantalarından ilham alan menüsüyle dikkat çekiyor. Ağır ateşte pişirilmiş tencere yemekleri, çorbalar, dolmalar, zeytinyağlılar ve tatlılar, misafirlere nostaljik bir lezzet deneyimi sunuyor.

Kültürlerarası Bir Lezzet Yolculuğu

BİZ İstanbul, yalnızca bir restoran değil, İstanbul'un ruhunu lezzetlerle harmanlayan benzersiz bir deneyim merkezi. Şehirde kültürel ve gastronomik bir köprü oluşturan BİZ İstanbul, İstanbul'un tarihî ve modern yüzünü aynı sofrada buluşturuyor. Misafirlerine, eşsiz lezzetler ve çok kültürlü bir atmosfer sunarak unutulmaz anlar yaşatıyor.

BİZ İstanbul’da Unutulmaz Bir Ramazan Akşamı

İstanbul, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaparak mutfağını zenginleştirdi. BİZ İstanbul, bu kültürel çeşitliliği Ramazan menüsü ile misafirlerine sunuyor. Geleneksel tarifler, modern dokunuşlarla yeniden yorumlanarak sofralara geliyor. Her lokmada İstanbul’un mutfak mirası hissediliyor.

Özenle hazırlanan iftar menüsü, asırlık tariflerden ilham alıyor. Menünün her detayı, şehrin geçmişine duyulan saygıyı yansıtıyor. BİZ İstanbul, misafirlerine sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültür yolculuğu vadediyor.

Geleneksel Tatlar, Özel Sunumlar

Zeytinyağlı enginar, kuzu tandır, fırınlanmış sebzeler ve tatlılarda kadayıf, menüde öne çıkan lezzetlerden. Ancak bu yemekler yalnızca birer tat değil; İstanbul’un tarihine açılan birer kapı niteliğinde. Her bir tarif, geçmişten günümüze taşınan zengin mutfak kültürünün bir parçası olarak sofralara geliyor.

Misafirler, her lokmada farklı bir hikayeye tanıklık ediyor. Geleneksel lezzetlerin modern sunumlarla buluştuğu bu özel menü, Ramazan sofralarını unutulmaz kılıyor.

BİZ İstanbul, sadece lezzetleriyle değil, sunduğu eşsiz ambiyans ile de fark yaratıyor. Tarihi Yarımada ve Boğaz manzarası, misafirlere benzersiz bir atmosfer sunuyor. İftar sofralarının başında, İstanbul’un büyüleyici silüeti eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşanıyor.

İftar, sadece yemek yeme zamanı değil, aynı zamanda İstanbul’un büyüsüne kapılma fırsatı. BİZ İstanbul, huzurlu ortamı, zengin menüsü ve kusursuz servisi ile misafirlerine özel bir Ramazan deneyimi yaşatıyor.

İstanbul’un En Özel Ramazan Deneyimi

BİZ İstanbul, Ramazan sofralarını geleneksel ve modern unsurlarla buluşturuyor. İstanbul’un tarihi dokusunu, lezzetlerini ve manzarasını bir araya getirerek misafirlerine unutulmaz bir iftar sunuyor. Şehrin ruhunu hissederek, bu özel deneyimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.