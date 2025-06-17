Biberiye Alzheimer Tedavisinde Yeni Bir Dönem Başlatabilir

Biberiye, yalnızca mutfağın değil, tıbbın da yıldızı olmaya aday. Scripps Research Institute tarafından yapılan çarpıcı bir araştırma, bu aromatik bitkinin Alzheimer hastalığına karşı etkili olabilecek bir molekül içerdiğini ortaya koydu. Üstelik bu molekül, vücuttaki iltihaplanmayı hedef alarak yalnızca ihtiyaç duyulan bölgelerde etkili oluyor.

Yeni Bir Molekül: diAcCA

Araştırmacılar, biberiye ve adaçayında doğal olarak bulunan karnosik asit (CA) adlı antioksidanın Alzheimer ile bağlantılı iltihaplanma ve oksidatif stres üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini uzun süredir biliyordu. Ancak bu asidin saf haliyle ilaç formuna dönüşmesi oldukça zordu. İşte bu noktada devreye diAcCA adlı yeni bir bileşik girdi.

diAcCA, ağız yoluyla alınabilen, bağırsakta aktif karnosik aside dönüşen ve ardından doğrudan kana karışarak beyne ulaşabilen bir formda geliştirildi. Bu yeni bileşik, şimdiye kadar yapılan fare deneylerinde dikkat çekici sonuçlar verdi.

Beyindeki Sinaps Sayısı Artıyor

Araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Stuart Lipton, diAcCA’nın sadece iltihaplı bölgelerde aktif hale geldiğini, böylece potansiyel yan etkileri minimuma indirdiğini belirtti. Yapılan testlerde, hem hafıza performansında artış, hem de sinaps yoğunluğunda iyileşme gözlemlendi. Ayrıca Alzheimer’ın en temel biyobelirteçleri olan amiloid-β ve tau proteinlerinin birikimi de azaldı.

“Bu bileşik yalnızca yıkımı durdurmadı,” diyen Lipton, “nöral fonksiyonları neredeyse normale döndürdü,” ifadesini kullandı.

Klinik Araştırmalar İçin Avantajlı

En dikkat çekici gelişmelerden biri de şu: Karnosik asit, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından “genel olarak güvenli” kabul edilen (GRAS) bileşikler listesinde yer alıyor. Bu da insanlar üzerinde yapılacak klinik deneylerin önünü açabilir.

Üstelik Lipton yalnızca Alzheimer’la sınırlı kalmıyor. Ekibi, aynı bileşiğin tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve Parkinson gibi enflamatuar hastalıklarda da umut vaat ettiğini belirtiyor.