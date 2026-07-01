Alan Dixon 16 Roof'ta Boğaz'ın Zirvesinde Sahne Alıyor!

Elektronik müziğin uluslararası sahnedeki dikkat çeken isimlerinden Alan Dixon, 4 Temmuz akşamı 16 Roof'ta müzikseverlerle buluşuyor. Swissôtel The Bosphorus İstanbul'un Boğaz manzaralı ikonik terasında gerçekleşecek özel etkinlik, gün batımından gece boyunca uzanan atmosferiyle yaz sezonunun en iddialı elektronik müzik buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

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İstanbul'un en prestijli rooftop destinasyonlarından biri olarak öne çıkan 16 Roof, yaz boyunca dünya çapında tanınan DJ'leri ağırlamaya devam ederken, Alan Dixon performansıyla sezonun en çok konuşulacak geccelerinden birine imza atacak.

Melodik House'un Güçlü İsmi Alan Dixon İstanbul'a Geliyor

Kendine özgü melodic ve afro house, organik ritimler ve duygusal anlatımı güçlü prodüksiyonlarıyla tanınan Alan Dixon, son yıllarda elektronik müzik dünyasının en saygın isimleri arasında gösteriliyor.

Ürettiği parçalar, sektörün önde gelen DJ'lerinden destek görürken; Ibiza'dan Burning Man'e kadar dünyanın en önemli festivallerinde ve kulüplerinde dinleyicilerle buluşuyor. Güçlü melodileri elektronik altyapıyla birleştiren sanatçı, enerjisi sürekli yükselen performanslarıyla dans pistlerinde unutulmaz anlar yaşatıyor.

4 Temmuz geccesi de İstanbul'da bu atmosferi Boğaz'ın büyüleyici manzarasıyla bir araya getirecek.

Geccenin Açılışını Konuralp Yapacak

Etkinliğin açılış performansını ise İstanbul elektronik müzik sahnesinin yükselen isimlerinden Konuralp üstlenecek.

Kendine özgü seçkileriyle dikkat çeken sanatçı, Alan Dixon öncesinde hazırlayacağı özel warm-up setiyle gecenin temposunu adım adım yükseltecek. Böylece müzik yolculuğu gün batımından gecce boyunca kesintisiz şekilde devam edecek.

16 Roof Yazın En Güçlü Elektronik Müzik Adreslerinden Biri Olmayı Sürdürüyor

Boğaz ve tarihi yarımada manzarasına hakim konumuyla öne çıkan 16 Roof, gastronomi, kokteyl kültürü ve elektronik müziği aynı atmosferde buluşturan özel konseptiyle dikkat çekiyor.

Yaz sezonu boyunca uluslararası DJ performanslarına ev sahipliği yapan mekan, gün batımında başlayan enerjisini gece boyunca sürdüren etkinlikleriyle İstanbul gecce hayatının en özel adresleri arasında yer alıyor.

Şehrin ışıkları Boğaz'a yansırken, açık havada kaliteli müzik deneyimi yaşamak isteyenler için 16 Roof yine sezonun en iddialı programlarından birine hazırlanıyor.

Boğaz'ın Zirvesinde Müzik ve Atmosfer Bir Araya Geliyor

4 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleşecek Alan Dixon performansı, güçlü müzik seçkisi kadar eşsiz atmosferiyle de öne çıkacak.

Gün batımının ardından İstanbul siluetine karşı başlayacak gece, elektronik müziğin ritmini Boğaz'ın büyüleyici manzarasıyla buluşturacak. Dünya standartlarında bir rooftop deneyimi sunan 16 Roof, yaz sezonunun unutulmaz geccelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.