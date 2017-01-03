Terörü sessiz tepki!

03 Ocak 2017 13:25

Yılbaşı geccesi Reina’da hain bir saldırı gerçekleşti. Elinde uzun namlulu silahla gelen terörist 1’i polis 39 kişiyi öldürdü, 65 kişiyi de yaraladı. Bu hain saldırıda hayatını kaybedenleri anmak, terörü lanetlemek ve sektör içindeki birlik beraberliği herkese göstermek amacıyla “Teröre sessiz tepki” yürüyüşü düzenlendi. TURYİD önderliğinde düzenlenen yürüyüşe Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinadar, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de katıldı..Kalabalık önce Kuruçeşme Parkı’nda toplandı. Yeme-içme sektörüne hizmet veren hemen hemen herkes oradaydı. Mekan sahipleri, işletmeciler, aşçılar, garsonlar, valeler kısacası herkes... Ve bir çoğu da iş elbiseleri ile gelmişti. Aşçılar aşçı kıyafeti, garsonlar garson elbiseleri giymişti.Parkta toplanan kalabalık Belediye Başkanları’nın önderliğinde saat 10:30 gibi Kuruçeşme’den Reina’nın önüne kadar sessiz bir şekilde yürüdü. Yürüyüş sırasına hiçbir slogan atılmadı. Reina’nın önüne kadar çıt çıkmadı. Kalabalık Reina’ya geldiğinde onları mekanın sahibi Mehmet Koçarslan ve mekan işletmecisi Ali Ünal karşıladı.Başsağlığı dileklerinin ardından sırasıyla TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinadar, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü açıklamalarda bulundu.Kaya Demirer konuşmasında “Yetkililer Reina’nın açılmasına izin verdiği zaman gün en güzel kıyafetlerimizle, eşimizle, dostlarımızla biz burada olacağız. Dünya basınını buraya davet edeceğiz. Tüm dünyaya Türk toplumunun ve yeme-içme sektörünün dayanışma içinde olduğunu göstereceğiz. Yaşamaktan vazgeçmeyeceğiz. İstanbul gibi bir markayı sessizliğe mahkum etmeyeceğiz. Korku tutsaklıktır biz korkmuyoruz” dedi.Terörü en ağır şekilde lanetlendiklerini belirten Belediye Başkanları da İstanbul’a ve İstanbul mekanlarına sahip çıkacaklarını ve bu topraklar üzerinde birlik ve beraberliğimizin bölünmesine kesinlikle imkan tanımayacaklarını söylediler.Konuşmaların yapıldığı sırada aççı elbisesi giymiş genç bir arkadaşımız dikkatimizi çekti. Kendisine nerede çalıştığını sorduğumuzda öğrenci olduğunu ve Bursa’da yaşadığını söyledi. “Ben aşçılık okuyorum. Bursa’dan buraya bu yürüyüş için geldim. Bu sektör bizim geleceğimiz. İleri de hayatımızı yeme içme sektörü ile devam ettireceğiz. Yapılan bu saldırı bizim geleceğimize yapılmış bir saldırıdır. Ben bir aşçı adayı olarak geleceğimi teröre yedirmeyeceğim. O sebeple Bursa’dan geldim. Bu vatanı böldürmeyeceğiz, teröre yenilmeyeceğiz” dedi.Yine bu arkadaşımız gibi bir çok öğrenci de yürüyüşe destek verdi. Mekanın önüne karanfiller bırakıldıktan sonra kalabalık dağıldı.