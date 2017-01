Museum Hotel dünya trendlerini takip etmeye devam ediyor

03 Ocak 2017 10:12

Dünyanın en prestijli otellerine layık görülen “Relais & Chateaux” ayrıcalığı ile ağırladığı misafirlerine büyüleyici ambiyansında unutulmaz anlar yaşatan, yaşayan müze konseptiyle kendi alanında fark yaratan ve hafızalarda benzersiz anlara imza atan, Kapadokya’nın ilk lüks butik oteli “Museum Hotel”, 2017’yi yeniliklerle karşılıyor. Museum Hotel, Türkiye’nin en bereketli bağları olarak bilinen Kapadokya üzümlerinden ürettikleri ve tadanların damaklarında benzersiz dokunuşlar sergileyen şaraplarını şimdi de hem bedene, hem de ruha dokunan ayrıcalıklı bir ritüle dönüştürüyor; “şarap banyosu”…Yok olmaya yüz tutmuş mağaraların ve eski evlerin dokusu bozulmadan restore edilmesi ile hayat bulan “Museum Hotel”de her biri ayrı konseptle tasarlanmış, 23’ü mağara, 7’si taş toplamda 30 odası bulunuyor. Her odanın kendi özelinde yer alan, gerek manzarası, gerek mimari konseptiyle ilgi gören jakuzilerinde özel talepler doğrultusunda hazırlanan “şarap banyosu” “Museum Hotel” konaklayanlarına tam anlamıyla huzur veren ve hem bedeni, hem de ruhu şımartan benzersiz bir tatil deneyimi yaşatıyor.Museum Hotel’in yaşayan müze konsepti, bahçesinde gezen tavus kuşları ve kaplumbağalar, terastaki manzaraya karşı yanınızda uçan güvercinler, ünlü şef Murat Bozok’un dokunuşlarıyla zenginleşen Lil’a Restaurant’ın ayrıcalıklı lezzetleri eşliğinde unutulmaz bir tatil yaşarken, özel şarap banyosuyla da senenin yorgunluğunu tamamen geride bırakacak, Ehl-i Masöz, Cariyenin Sırrı, Asian Silence, Sultan’s Pleasure, Secret of the Afrodit, Kapadokya Gülleri gibi, özel bitki yağlarıyla sunulan masaj kürleriyle de kendinizi şımartacaksınız!Dünyaca ünlü Hollywood starlarının ve sanatçıların vazgeçilmez güzellik ritüeli olarak bilinen şarap banyosu aynı zamanda kırmızı kan hücrelerini hızla yenileyen, kasları rahatlatarak, dinlendiren, uykusuzluğa iyi gelen, konsantrasyonu destekleyen özellikleriyle de tanınıyor.Etkileriyle hem güzellik, hem de sağlık açısından büyük ilgi gören şarap banyosu konseptiyle bir o kadar da romantik… Bu romantizmden yola çıkan Museum Hotel 2017 senesi boyunca ağırladığı tüm balayı çiftlerine ve Sevgililer Günü’nde konaklayan misafirlerine “şarap banyosu” hizmetini konaklamaya dahil hediye ediyor!Etrafta gezen tavus kuşları, Uçhisar’ın Göreme Vadisi’nden Aşk Vadisi’ne, Güvercinlik Vadisi’nden Kızıl Vadiye, Avanos Dağları’ndan Erciyes Tepelerine uzanan yamacında manzarayı izlerken yanınızda kanat çırpan güvercinler, resepsiyona doğru giderken size eşlik eden kaplumbağalar ile adeta bir cenneti yaşatan, güne uyandığınız anlarda odanızdan ve avludan rengarenk balonların muhteşem görselliğini sergileyen “Museum Hotel” her detayında masaldaymışsınız hissini veren bir tatil deneyimi yaşamanız için sizleri bekliyor!