Mekanların kapanmasının tek sebebi terör mü?

Son olarak, 2017'nin ilk saatlerinde İstanbul'un en iyi gecce kulüplerinden biri olan Reina'da gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından yeme-içme ve eğlence sektöründe durumlar iyice kötüye gitmeye başladı. Türkiye ve İstanbul'un dört bir yanında gerçekleştirilen bu hain terör saldırıları, ülkenin tüm ekonomisini alt üst etmiş durumda! Keyfi olmayan ve para harcamaya korkan halk ise eskisi gibi dışarı yemeğe ve eğlenceye çıkmıyor. Durum böyle olunca İstanbul'da hizmet veren bir çok mekan kapılarını kapatma kararı alıyor. Her gün manşetlerde, çok büyük emek ve paralar harcanarak açılan mekanların kapanma haberleri yer alıyor!İlk olarak Etiler'den başlayalım. Etiler'in en işlek caddesi olan Nispetiye'de hizmet veren Sandalyee Brasserie isimli mekanın işlerinin yolunda gitmediği uzun süredir sektörde konuşulan dedikodular arasındaydı. Mekanın ismini değiştirdiler, olmadı. Dekorasyonunu değiştirdiler, işe yaramadı. İşletmeciler değişti durdu, Dj koyuldu, canlı müzik yapıldı; ama bana mısın demedi! Sektör Sandalyee'yi affetmedi ve kapılarını kapatmak zorunda kaldı.Sandalyee Brasserie**Şimdi bir yan mekana geçelim; Sandalyee'nin hemen yanında bulunan P.F. Chang's'e bir göz atalım. Kapıya koydukları iki devasal at heykeli ile Etiler'e heybeti bol bir giriş yaptılar. İşletmesiyle, lezzetiyle, dekorasyonu ile övünüp durdular. Ama her sene mutlaka sektöre "Kapanıyor!" dedikodusunun düşmesine engel olamadılar. Uzun bir zamandır işleri pek iç açıcı durumda olmayan mekan son zamanlarını yaşıyor. Çok yakında P.F. Chang's'in de kapanma haberleri duyacağız!P.F. Chang's**Etiler'den şehrin popüler semti Karaköy'e geçelim. 10 Karaköy A Morgans Original içerisinde açılan Rudolf, ilk günlerinde bir havayla sektöre giriş yaptı. Ünlü şef Rudolf Van Nunen'ın açtığı mekan, bir türlü istediği başarıyı elde edemeyenler arasında yer alıyor. Kısa bir süre çırpındı ama onunda bu çırpınışı boşuna oldu.. Rudolf kapandı ve yerine başka bir mekan açıldı.Rudolf Restaurant**Karaköy'ün biraz yukarılarına, Haliç dolaylarına çıkalım. Görkemli açılışının aksine sessizce sektörü terk eden Saigon İstanbul'da bu kapanma furyasına kaptırdı kendini malesef. Sektöre iddialı bir giriş yapan mekanı zaman, fazlasıyla yıprattı. İşletmesinden dekoruna kadar yavaş yavaş kendini yakan mekan, sonunda ayakta durmayı başaramadı ve kapıları kapatan mekanlar arasında yerini aldı.Saigon İstanbul**İstanbul'un en kıymetli yerinde bir anda açılıp bir anda kapanan bir mekan daha var. Kiminiz belki açıldığından bile habersizsiniz: Bullistan. Bu mekan yaz başında Rumelihisarı'nda açılmıştı, çok büyük bir yatırımın sonucu ortaya çıkmıştı. Bildiğimiz steakhouse konseptini Boğaz'a taşımasıyla tüm gözleri üzerine çekmeye başlıyordu ki; daha kendi içinde bile başarı sağlayamadığı için İstanbul'a veda etmek zorunda kaldı!Bullistan**Birazda Anadolu Yakası'na göz atalım. 2015 yılında 10. yılını bir parti ile kutlayan Tapasuma, malesef sektöre veda eden mekanlar arasında. Muhteşem bir Boğaz manzarası ve kaliteli yemeği misafirleri ile buluşturan bu Çengelköy sakini, zorluklara daha fazla dayanamadı ve o da kapandı.TapasumaÜlkemiz çok kötü bir dönemden geçiyor! Ülkemizde yaşanan tüm bu hain terör saldırıları, patlamalar, canlı bombalar bizim sektörümüze de derin yaralar açtı ve açmaya devam ediyor. Yukarıda saydığımız mekanlar gibi bir çok mekan bulunuyor İstanbul'da. Ama malesef bu mekan kapanma furyasını sadece teröre ve saldırılara bağlamak yanlış!Ülkemizde yaşanan talihsiz olayların gecce hayatını, yeme-içme ve eğlence sektörünü derinden yaraladığı kuşkusuz ki doğru. Fakat mekanların ayakta duramamasının tek suçlusu bunlar değil. Güvenilir ellerde olmayan mekanlar, ayaklarını yere sağlam basamadı ve kapanmaya mahkum oldu.Mekancılıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerin bol miktarda heveslendiği bu sektör; öyle göründüğü kadar kolay değil! Sektörü tanımayanların bir hevesle açtığı mekanlar bir taraftan açılıyor, diğer taraftan kapanıyor! Altyapısı olmayan mekan sahipleri ve işletmeciler buna dayanamıyor ve sektöre geldikleri gibi gidiyorlar...