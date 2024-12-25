Yeni yılda yenilen ve zenginleş!

25-12-2024 17:26 15860 kez okundu.

Yeni döngü!

Yeni şans !

2025 yılı bizlere beni diğer yıllarla karıştırmayın BEN 2025’im der gibi sanki bir çağrı oluşturuyor. Hem astrolojik açıdan hem de evrensel sistem açısından uçuşa hazır olun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, beni iyi değerlendirin insanoğlu diye adeta sesleniyor.

Bu yüzden yeni yıla girerken biraz durmak iyidir. Geçirdiğimiz tüm yıl için neler ektik ve ne ürünler aldık? Kalbimizin kabını nasıl şekillendirdik? Yaşadığımız kısır döngüler içinden çıkma cesareti ve kararlılığı içinde olabildik mi?İstediğimiz değişim için adım attık mı? Burada ne kadar uyanıktık? Elma ektiğin topraktan armut bekleyebilir misin?

Tekrar eden döngüler bizim için iyi bir rehberdir. Bize birçok konu ile ilgili belirti vererek yol gösterir.

Görmezden geldiğin uyumayı seçtiğin her alan yeniden ve yeniden canlanacak, benzer deneyimler sunarak, değiştirmeniz gerekenleri işaret edecektir.

2024 yılını iyisiyle, kötüsüyle, şefkat ve şükürle bırakmak iyi gelecektir. Çünkü geçmiş tarih, gelecek hayal, esas gerçeklik şimdidir. Bu yüzden yeni yıla girmemize az kalan bu günlerde geçmişi şükürle bırakıp yaptıklarımız ya da yapamadıklarımız için bir hamd hali geliştirmek, kendimizi ve diğerlerine affetmek için yaklaşmalıyız. Belki bunları yaparken yaşamımızdaki zenginlikleri farkına varmamız çok kıymetlidir dostlarım.

Sizinle bu yazımda zenginlik ile ilgili bir şeyler paylaşmak istedim. Yeni yılda hepimiz umutlarımızı yeşertip bolluk, bereket, sağlık, para ve aşk gibi birçok şey istiyoruz. Niyetlerde bulunup ritüeller gerçekleştiriyoruz. Sevgiyi, coşkuyu, yeni tohumlar ekmenin enerjisini sevdiklerimizle paylaşıyoruz. 2025’e girerken zenginliklerimizi tekrar hatırlamak, bunların üzerine tefekkür etmek, belki bir kalem ve kâğıt ile üzerine çalışmak yeni yaratımlarını güçlendirecektir. Yeni yıl yeni kararlar alma zamanı.

Not: Bu sizinle paylaşacağım her bir alan yaşamınızda var olabilir, hiç enerjisi olmayabilir. İkiside mümkündür. Olmayanlar için kendinize bu konular ile ilgili alan açmalarını, olan dostlar içinde bu alanı genişletmelerini tavsiye etmekteyim.

O zaman gelin şimdi birlikte yaşamdaki zenginliklerimize birlikte bakalım;

- Olumlu zihinsel tutum bir insanın kendisi için geliştirebileceği en büyük zenginliklerden bir tanesidir. Yaradan özgür irade yasasıyla birlikte insana kendi düşüncelerini şekillendirme, bilimli seçimleriyle bu dünyada kendi cennetini ya da cehennemini yaratma şansı vermiştir. Zihinsel tutum ne kadar sevgi titreşimine hizalıise beyin, düşünce sistemi evrensel sistemle eşleşerek elektro manyetik bir alan yaratarak yaratım yapmamıza izin verir. 2025 yılında yaratmak istedikleriniz için olumlu düşünce sistemini geliştirmek destek olacaktır. Olumsuz tutum aynı zamanda kişinin korkularını, kaygılarını, şüphe ve endişelerini de hızlıca alanına çeker. Atalarımız boşuna dememiştir. Olumlu düşün olumlu olsun diye. İster maddi ister manevi istekler olumlu bir zihinsel tutumla tüm zenginliklerin başlangıç noktasıdır.

- İnsan ilişkilerinde uyum bizim için büyük bir zenginliktir. Kişi uzun süredir kendi üzerinde çalışıyor ise diğerleri ilede uyumu yakalayacak böylece Yaradan (evren) ile senkronize olacaktır. Böylece yaratım alanıda güçlenecektir.

- Diğer maddelerden bir tanesi korkudan özgürleşmektir. Korku kötülüklerin habercisidir. Toplumuzda şu anda çok fazla insan korku duygusunun birçok versiyonunu yaşamaktadır. Bu korkulardan hangileri kendinizde var? Bunlar üzerine düşünmenizi, tespit ettiğiniz duygularla size destek olabilecek rehberlerle çalışmanızı tavsiye ederim. Hayatınızın ne kadar hafiflediği ve refah içerisinde olduğunu deneyimleyeceksiniz. Korkular; yoksulluk, eleştiri, hastalık, kayıp, özgürlüğünü kaybetme, yaşlılık, ölüm. Yaptığım seanslarda korku duygusu en derinlerde ölüm korkusuna kadar gitmektedir. Birşeylerden korkan hiç kimse özgür değildir. Bunu unutmayınız.

- Sağlıklı bir bedene sahip olmak kime sorsak sanırım yeni yıldan ilk isteyecekleri şeylerden birisidir. Özelliklede sağlıklı yaş almak… Yeni yıl için bedeninize bakmak için kendinize söz verebilirsiniz. Egzersiz, beslenme alışkanlıkları,mental sağlık konularında kendinizi değerlendirip meditasyona başlayabilirsiniz.

- İlişkilerde uyum önemli konulardan bir tanesidir.İster ikili ilişkiler ister sosyal ilişkiler yada iş ilişkileri hangisi olduğu önemli değildir. Kişi kendi benliğini tanıyıp kendisini sevgi ile uyumlandığında karşısındaki gördüğü aynadaki kendisi ile olan bağı görmektedir. Uyumu yakalayan enerji ilişkiye mutluluk, haz ve doyum getirir. İki kişi artık biri deneyimlemeye başlar ve heryer cennet olur.

- İnanç algımızı genişletip Yaradan’a hizaladığımızda sonsuz zeki enerji ile evrensel kaynak ile bağlantılı hale geliriz. Yaşamın tüm zenginliğinin üretilebileceği bereketli toprakları keşfetmeye başlarız. İnanç düşüncelerin enerjilerini ruhsal eşdeğerlerine dönüştüren güçtür. Dua ile birleştiğinde birlik duygusunu hissetmeye ve deneyimlemeye başlarsınız.

- Güven duygusu teslimiyeti getirir. Ekonomik olarak dahi kendi gücünü hissetmenizi sağlar. Tam tevekkülde olmak bizi besler. Burayı hizmetle birleştirdiğinizde yaşamınızda büyük bir çiçeklenme gerçekleşir.

- Başarı ve umut el ele verdiğinde mutluluk oluşur. Bizi güdüleyen, enerjimizi doğru kullanmamızda destek olan bir alandır.

Bu maddeler yaşamınızda var ise ne mutlu ki zengin bir ruha, kalbe ve bedene sahipsiniz. Hep birliktehayatımda uyguladığım iki düsturla bir sonra ki yazımda sizinle 2025’de buluşmak için veda edeceğim.

Birincisi yaşamında kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi kimseye yapma, yapılmasını istediğin her şeyi yap, paylaş! Yaşam paylaştıkça çiçeklenir.

Yazılarımı takip eden sevgili okuyucularım, en kalbi niyetim 2025 yılında kendinizi yeniden yapılandırmanız, paylaşımlarımın kalplere dokunmasıdır. Herbirinizi kalbinizden öpüyor, tüm niyetlerin gerçekleşmesini diliyorum. Musmutlu yıllar. Aşk’la