TIMELESS: 2024 Pirelli Takvimi'nden "Zamasız" bir dokunuş!

Londra, 30 Kasım – Çok ünlü 2024 Pirelli Takvimi, InterContinental Park Lane Hotel'de basına tanıtıldı. Takvimin 60 yıllık tarihine (1964-2024) işaret eden bu 50. baskı için İtalyan çok uluslu şirketi, Gana'dan ünlü bir fotoğrafçıya güvenildi: Prince Gyasi sahnede prodüksiyonunun önünde gururla duruyordu!

Kendisi “Tha Cal”a katkıda bulunan en genç sanatçılardan biri olmasına rağmen bu onun zorlu mücadeleyi başarıyla üstlenmesine engel olmadı. Görsel sanatçı kendisine yaklaşıldığı anda doğrudan vurgulamak istediği yeteneklere baktı ve Batı Afrika toplumuna dair kendi anlayışından yararlandı.Eserlerinde izleyiciye Batı dünyasındaki hakim “Afrika” algılarına zıt bir söylem sunan Gyasi, 1964’ten beri ikonik bir kültürel mirasa dönüşen Pirelli Takvimi’nin bu yılki çekimlerinde Afrobeat yıldızı Tiwa Savage, şair Amanda Gorman ve Gana’nın Asante halkının kralı Otumfuo Osei Tutu II gibi isimlere de yer verdi. Pirelli Takvimi’ni yaratan 39 sanatçının sonuncusu olan Prince Gyasi’nin eserleri, “The Cal”in yayınlanmadığı yıllar da hesaba katıldığında, 1964’ten 2024’e 60 yıllık tarihindeki 50. edisyonunu oluşturuyor.

Görünmezlikten süper kahramana dönüşmek!

"Zamansız doğmadık, zamansız hale geldik!" diyer Prince Gyasi... Ne kadar doğru! Kendi değimiyle; yeteneklerinin farkına varabilen ve kendilerini ortaya koyabilen, güçlerini bulan ve kaderlerini değiştiren kişiliklere ve isimlere yer verdiğini söylüyor çekimlerde! Bu "Zamansızlık"ta zaten oradan geliyor işte.

Gyasi, takviminde yer alan figürlerin her birini ünlülerden çok daha fazlası olarak, kendi zamanlarına damga vuran ve yeni nesle inanç veren süper kahramanlar olarak görüyor. Sayfa sayfa kurguya layık başlıklar altında kişilikleri keşfediyoruz...

Süpermodel Naomi Campbell, “Zamanı Durduran”, erimiş Salvador Dali tarzı saatin önünde gururla duruyor. Amerikalı aktris Angela Bassett, “The Selfless”, devasa bir altın kapıyı açıyor. Tarihi Asante İmparatorluğu'nun Kralı Majesteleri Otumfuo Osei Tutu II, tebaasının yanında "Kraliyet" unvanı altında hüküm sürüyor. Yazar Margot Lee Shetterly ve şair aktivist Amanda Gorman birlikte "Ayak İzi"ni temsil ediyor. Oyuncu kadrosunun geri kalanında “Resilience” imzası altında oyuncu Tiwa Savage'ı, “Vizyoner” rolünde yönetmen ve yapımcı Jeymes Samuel'i, “Konsantrasyon” filmiyle eski futbolcu Marcel Desailly'yi ve son olarak sanatçı Teyana Taylor amblemini de görüyoruz.

Gelecek nesillere oldukça güçlü bir miras

Aslına bakacak olursanız; bu takvim her birimize kendimizi aşmamız, hayallerimize inanmamız ve zamansız olmamız için ilham veriyor.

Onların kelimeleriyle 2024 Pirelli Takvimi...

"Gelecek nesillere; hepimizin daha önce duyduğu seyleri hatırlatmak istiyorum. Annenizin, babanızın, amcalarınızın, teyzelerinizin, büyükanne ve büyükbabalarınızın size anlattıkları. En iyisini yap. Her şeyini ver. Mükemmel ol. Arzularınızın ve hayallerinin peşinden git!" Angela Bassett.

"Takvimin zamansızlık fikrini çok iyi yakaladığını düşünüyorum. 2024 baskısı zaman içinde meydana gelen değişiklikleri ve aynı zamanda gelecek dönüşümleri de çağrıştırıyor. Nesilden nesile aktarılmak üzere yapılmış bir nesnedir. Tek bir döneme veya tek bir gruba ait olamaz. Kapsayıcılığı ve açık fikirliliği savunuyoruz ve yeni nesillerin bunu açık kalplerle karşılayacağını umuyorum.​​​​​​​" Amanda Gorman.

"Takvimde yer alan fotoğrafımı tanımlamak gerekirse; bu tam olarak saf bir delilik hali! Hayatta deliliğine itaat etmelisin. Doğduğumuz andan itibaren özgürüz. Yıllar geçtikçe kendimizi daha çok zincirliyoruz. İnsanlar bana sık sık "Olduğun çocuğa ne tavsiye verirdin?" diye soruyor ve ben her zaman ondan tavsiye isteyecek kişinin ben olacağımı söylerim. Yetişkinler tek bir şey istedikleri halde gençleri dizginliyor: Hayal etmek. Bu fotoğrafta demans hastalığımın kontrolü ele almasına izin vermek ve başkalarına, kendi sınırlamaları nedeniyle birisinin onu bizden çalmasına asla izin vermememiz gerektiğini hatırlatmak istedim.​​​​​​​" Jeymes Samuel.

"Modayı seviyorum, birçok parça biriktiriyorum. Moda, hayatımda büyük yer kaplıyor. Annem bir tasarımcı ve aynı zamanda bir Gospel şarkıcısı; Afrikalı aktörler, aktrisler ve diğer kişilikler için kostüm parçaları yapıyor. Büyürken bu bana çok, hatta bugün işimde daha da fazla ilham verdi." Prince Gyasi. ​​​​​​​