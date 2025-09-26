Sunset Grail Bar, 31. Yılını Boğaz’da Başlayan Davetle Kutladı

İstanbul’un simge mekanlarından biri olan Sunset, 31. yılını kutlarken yeni sezonu unutulmaz bir davetle açtı. Boğaz’ın büyüleyici atmosferi eşliğinde düzenlenen etkinlik, şehrin en prestijli buluşmalarından biri olarak hafızalara kazındı. Hem lezzet hem de müzik dolu bu gece, misafirlere 2025-2026 sezonunun eğlence ve stil anlayışını şimdiden hissettirdi.

Boğaz’da Başlayan Yolculuk

Davetin startı, Boğaz’ın en büyük guletlerinden biri olan 36 metrelik Boomerang Yıldız guleti üzerinde verildi. Maya Tansever’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu bölümde misafirler, imza suşi çeşitleri ve yaratıcı kokteyller eşliğinde İstanbul’un eşsiz manzarasını denizden izledi. DJ Duo Voluptas’ın enerjik performansı, konuklara Boğaz turunda müzikle harmanlanan keyifli bir atmosfer sundu. Akşamın ilerleyen saatlerinde gulet, saat 21.30’da demirledi ve davetli grup özel araçlarla Sunset’e geçti.

Sunset Brasserie ve After Sunset’te Eğlencenin Devamı

Etkinliğin ikinci bölümü, Sunset Brasserie ve After Sunset alanlarında devam etti. Mekanın mutfak ekibi, misafirlere bir kez daha yaratıcı dokunuşlarla hazırlanan seçkin tabaklar sundu. Sunset’in gastronomideki güçlü vizyonu, geceye katılan konukların sofralarında lezzet şölenine dönüştü. Yemeklerin ardından müzik sahneye çıktı ve eğlencenin ritmi daha da yükseldi.

Müzik Dolu Anlar

Gecce boyunca konukları müzikle buluşturan sahnede, DJ Saygun’un performansına saksafonda Bulut ve gitarda Snowdrop eşlik etti. Canlı müzik ile elektronik ritimlerin birleşimi, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Sunset’in Boğaz’a nazır manzarası ve bu güçlü sahne performansı, etkinliği benzersiz kıldı. Tüm gecce boyunca dans eden, müziğe kendini bırakan konuklar, sezon açılışını büyük bir coşkuyla kutladı.

Tansever Ailesinden Özel Ev Sahipliği

Davetin en dikkat çekici yönlerinden biri de Tansever ailesinin samimi ev sahipliği oldu. Sunset’in 31 yıldır sürdürdüğü marka değerini bir kez daha vurgulayan bu gece, yalnızca bir sezon açılışı değil; aynı zamanda İstanbul’un sosyal hayatındaki önemli bir buluşma noktasıydı. Katılımcılar, hem Sunset’in vizyonuna tanıklık etti hem de unutulmaz bir gecce yaşadı.

Sonuç olarak, Sunset Grail Bar, Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde başladığı geceyi, Brasserie ve After Sunset’te müzik ve lezzetle taçlandırarak 2025-2026 sezonuna damga vurdu. Bu açılış, şehrin kültür ve eğlence dünyasına enerji dolu bir başlangıç getirdi.