İstanbul, Bodrum, Alaçatı ve Side'nin en yeni mekanlarını Gül Erçetingöz sizin için keşfetti...







İstanbul ve yazlık şehirlerin en yeni ve gözde olacak mekânları!

Nefis lezzet deneyimleri için sizlere bu sezon kapılarını açan en yeni lezzet duraklarını listeledik.

Tarihi dokusu ve muhteşem manzarasıyla İstanbul, birbirinden büyüleyici ambiyanslara ve nefis mutfaklara sahip yepyeni çeşitli mekân alternatifleri sunuyor.

Alaçatı, Bodrum, Antalya, Side ise peşlerine düşülecek lezzete ve eğlenceye sahip mekanları ardı arkasına açıyor. Bu yepyeni mekanlar ve lezzetlerin arasında karar vermek zor olsa da yeni mekânlar daima eğlence sever ve lezzet avcıları için ilgi odağı ve merak konusudur. Gözde şehirlerin yeni mekânları yeni şubelerinde dünyaca ünlü restoran zincirlerine ev sahipliği yapan ilk şubelere kadar İstanbul’dan Bodrum'a Alaçatı'ya sizleri bekleyen en yeni mekânları Gecce Mekan Life STYLE'da keşfetmeden bir sonraki randevunuzu planlamayın deriz...

Sintesi İstanbul

Ataşehir’de kapılarını açan Sintesi bir şef restoranı. Şef Ersin Avşar’ın dünya turlarındaki deneyimlerinden ilham alarak oluşturduğu bir menüye sahip. Şefin ödüllü ızgara kaya levreği tabağı, porçini mantarlı risotto, pizzalar Sintesi menüsünde bulabileceğiniz özel ve farklı lezzetler.Sintesi Restoran Ataşehir'de bulunan ve müşterilerini emekten damağa müthiş tadlarla buluşturan bir restorandır.

Bulvar 216 AVM, Kat: 2 Barbaros Mah. Gelincik Sok. No: 4 Ataşehir İstanbul, 05326993282

Sankai by Nagaya, Bebek

Japon omakase deneyimi sunan Sankai by Nagaya, dünyaca ünlü 2 Michelin yıldızlı şef Yoshizumi Nagaya’nın partnerliğiyle kapılarını açtı. Bebek Otel’in 3. katındaki sadece 24 kişilik oturuma sahip restoranda, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde Japon mutfağından lezzetleri ve Nagaya Şef’in özel reçetelerini omakase olarak sunuyor. Yalnızca mevsimsel ve iklimin öne çıkardığı ürünlerle çalışan Şef Nagaya, yüksek standartlardaki malzemelerin orijinal tadının ön planda kalmasının önemini vurgularken, mutfağının sırrını; “Amaç, doğal aromayı örtmeden arttırmaktır” diye tanımlıyor.

Sankai by Nagaya, Bebek Otel, Cevdet Paşa Cd. No:34; 05323791997

Umus İstanbul

Geleneksel lezzetlerin modern yorumları Umus İstanbul'da

Hem gönüllere hem de geleneklere her daldan hitap eden yepyeni bir marka...

Restoran sektöründe ilklere, yeniliklere ve lezzet dolu bir dünyaya adım atan Umus İstanbul, geleneksel ve uluslararası kültüre hitap ediyor. Kaliteli ve uzman kadroya sahip mekan , hijyeni ve güvenilirliği en üst sırada tutuyor. Günlük, taptaze, lezzetli ve sağlıklı menüsüyle her tabağı ile lezzet severleri mest edecek.

Müşteri memnuniyeti ve geniş ürün yelpazesiyle farklılıkları bir araya taşıyan Umus İstanbul'da, özenli sunumlar, lezzetli ve farklı yemekler özel kokteyler ve yaratıcı ekibiyle İstanbul yeme içme sektöründe önemli işletmeler arasında yerini alacaktır, haftasonları çok çeşitli Cumartesi Pazar brunchı ise 11.00-17.00 saatleri arasında.

Çınar Mah. Turgut Özel Blv. No:85 Maltepe / İstanbul tel

+90 535 100 20 57

Borboleta Moda

Moda’nın en sevilen sokaklarından Cafer Ağa mahellesi Ferit Tek Sokak’ta yeni nesil Borboleta Gastro, Patısserıe lezzetleri mekanının açılmasını uzun zamandır bekliyorduk. Borboleta, mavinin ve beyaz renklerinin, ayrıca bolca kelebek görsellerinin ön planda olduğu bir ambiyansa sahip, minik bahçesi, müthiş şıklıkta servis tabakları ve fincanları ile nefis reçetelerle hazırlanan yeni nesil lezzetleri ile misafirlerine bambaşka bir deneyim sunuyor. Size tavsiyemiz tasarım tabaklarda servis ettiği enfes tatlılardan özellikle denemenizi öneriyoruz. Mekana girdiğiniz zaman uzun kalacağınızdan ve çok çeşitli çayları ve kahveleri ile uzun saatler geçireceğinizden eminiz. Hatta mekandan kalkarken birbirinden özgün tatlardan evinize almayı bile isteyeceksiniz , ama şimdiden söylüyoruz, aralarında seçim yapmanız zor olacak.

CaferAğa mah ferit sok 60/D Moda

05342095272

Biz İstanbul

İstanbul’un en yeni restoranlarından Biz İstanbul, buram buram İstanbul kokulu mekanlardan. ‘İstanbul’da yaşamış, İstanbul’dan tat almış, İstanbul’a tat vermiş herkes için‘ lezzetler hazırladığının altı çizilen Biz İstanbul’un menüsünde şehre dair en güzel detaylar var. İstanbul’un multi kültürel yapısının, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin lezzetlerini, pişirme teknikleri, yemeğe başlama ritüelleri mevsiminden ürünlerle hazırlayan restoran şehrin yeni gastronomi noktası olmaya aday.

Mete Cd. No: 2, Atatürk Kültür Merkezi, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul, 05395514176

Serenita, Tomtom

Beyoğlu Tom Tom Mahallesi’nde kapılarını açan Serenita bir bistro. Şef Aylin Yazıcıoğlu ve Gülseren Onanç’ın imzasını taşıyan ilkbahar menüsüyle konuklarını ağırlıyor. Salı-cumartesi 11.00-23.00 saatlerinde açık olan mekânın menüsü başlangıçlar, ana yemekler, tatlılar ve peynir tabağı seçeneği sunuyor. Başlangıçlarda yer elması çorbası, İtalyan düğün çorbası, pırasa veloute gibi lezzetler var. Ana yemeklerde mantar ve bahar sebzeleri eşliğinde tavuk fricassee, balıkçı usulü minekop ve patates pave, yaban otları kavurması, bezelye eşliğinde kuzu incik tadılabilir. Pazar brunchı ise 11.00-17.00 saatleri arasında.

Tomtom Mah. Sefer Bostanı Sok. No: 1/A Beyoğlu; 02128929241

Flare Coffee&Breakfast&Dessert, Moda

Moda’da yeni bir kahve adresi kapılarını açtı. Moda Caddesi üzerinde bulunan Flare Coffee & Breakfast & Dessert kahve, tatlı gibi lezzetleri bulabileceğiniz bir adres. Beyaz ve bej gibi renklerin hakim olduğu bir dekorasyona sahip. Mekanın iç bölümünde duvarda bulunan ay tasarımı mekanın dekorasyonunda öne çıkan detaylardan.

Moda Cad. No:92/C

Boop Kuruçeşme

Alaçatı’dan sonra İstanbul’da kapılarını açan Boop Kuruçeşme hem öğle ve akşam yemekleriyle hem de kahve ve kokteylleriyle iddialı. Kahvaltı menüsüyle de güne lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.

Kuruçeşme Mah. Eskidolap Sok. No16/1 Rezervasyon: instagram/boopkurucesme

North Pier's Avlu Alaçatı

Uzun yıllardır Konak Pier’in kalbinde, geniş yemek menüsü ve eğlencesi ile bilinen North Pier’s; yepyeni konsepti ve modern çizgisi ile Alaçatı’da misafirlerine kapılarını açtı.

North Pier’s Avlu Alaçatı, İzmir’in en gözde ilçelerinden Alaçatı’da leziz ve eğlenceli akşamlarınıza ev sahipliği yapıyor. İmza reçeteleri, fine dining, chef table sunumları ile A La Carte menü ve lezzet keşiflerimizi, mevsimlerin ruhuna ve malzemesine göre çeşitlendirmeye devam ediyoruz.

North Pier’s Avlu Alaçatı; yaz akşamlarınızı unutulmaz kılarken en özel anlarınıza ve kutlamalarınıza ortak olacak.

Adres: Amudya Mevkii, Alaçati Mahallesi, 12074 Sokak, No:1/1, 35930 Çeşme/İzmir Telefon: 0 532 473 34 82

Sipster Alaçatı

Şef Seray Öztürk’ün oluşturduğu menüyle Sipster Alaçatı’nın yeşillikler içindeki en yeni yerlerinden biri. Hacımemiş’te konumlanan bu mekan akdeniz-ege lezzetlerini harmanlayıp bar ve restoran olarak hizmet veriyor. Enginar pateyle birleşen çeşme kumru cips, karidesli limon soslu el yapımı makarna, ısırgan otlu köfte ve daha birçok çeşitleriyle Sipster farklı tatları uyum içinde harmanlamakta. Denizden çıkan lezzetlerin peşinde olanlar da kendine taze alternatifleri bulabilirler. Karnınızı doyurduysanız tatlı alternatiflerine geçebilirsiniz. Çeşme limon kreması ile ekşi elmalı lorlu kaymaklı dondurmayı deneyip farklı bir tatlı deneyimi yaşayın. Günü bar kısmına geçip kokteyllerden biriyle noktalayabilirsiniz.

Alaçatı, 2001. Sk. No: 12, 35937 Çeşme/İzmir, No:12; 05454747981

Mezra Yalıkavak: Lezzet Yolculuğunuzun Nefes Kesici Durağı

Mezra Yalıkavak, muhteşem bir doğanın kucağında sizleri büyülü bir lezzet yolculuğuna davet ediyor. Şef Serhat Şef'in özgün dokunuşlarıyla oluşturulan menüsüyle Mezra, modernize edilmiş bir köy yaşamının en özel köşesinde bulunuyor. Bu eşsiz mekanda keçilerin oyunlarına, taze tarlaların ve seraların büyüsüne tanık olacaksınız.

Sizleri enfes lezzetlerle buluşturmak için Mezra'da Anadolu'nun zengin mutfak kültüründen ilham alıyoruz. Geleneksel yöntemlerle pişirilen, tandır çukurunda hazırlanan keskekten, taptaze tavuk yumurtalarıyla hazırlanan köy kahvaltısına kadar her bir lezzet, damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak.

Siz de Mezra'nın büyülü atmosferinde modern köy yaşamının keyfini çıkarın. Kendinizi koca bir şehrin içinde bir köyün sıcaklığında hissedeceksiniz. Gerçek ve doğal lezzetlere olan özlemi gidereceğiniz bu mekanda, yapay gidalardan gelen bıkkınlığı geride bırakacak ve hayatınıza taze bir soluk katacaksınız.

Gün boyunca köyün huzurunu yaşayıp lezzet yolculuğunuzun tadını çıkardıktan sonra Mezra'nın seçkin barında kendinizi müziğin ritmine bırakın. Dj eşliğinde dans ederken birbirinden özel kokteyllerle anılarınızı tatlandırın.

Anhinga by OD

Şef ve Restoratör Osman Sezener’in lezzetlerini hazırladığı Anhinga by OD, Akdenizli menüsüyle misafirlerini ağırlıyor. Türkbükü’nden tekne seferleriyle de misafirlerin ulaşabildiği Six Senses Kaplankaya’da yer alan restoran fine-dining anlamında üst düzey deneyim sunuyor.

Unnamed Road, Bozbük/, 48200 Milas/Muğla 0252 511 00 30

Lacivert Bodrum

Boğaz’ın incisi Lacivert, Le Chic Bodrum’da misafirlerini ağırlayanlardan. 1.200 metrekarelik bir iskele üzerinde 120 kişiye hizmet veren Lacivert, İstanbul’daki menüsünü ve beğenilen servisini Bodrum’a da taşıyor. Denizden ulaşmak isteyenler için restoranın tekne ulaşımı da bulunuyor.

Gümbet, Kaya Palazzo Le Chic, Asarlık Mevki Adnan Menderes Cad, Yakamoz Sk. No:4, 48400 Bodrum/Muğla 0252 502 05 32

Mükellef Gümüşlük

Şef Arda Türkmen’in İstanbul Karaköy’deki çok sevilen restoranı Mükellef Bodrum’a da taşınıyor. Gümüşlük’te denize yakın, çimler üzerinde şezlongların olduğu bir kısmı da olan mekân sabah 09.00’da serpme kahvaltıyla güne başlıyor ve kahvaltı saat 13.00’e kadar servis ediliyor. 26 odalık butik oteli de bulunan Mükellef Gümüşlük, klasik meyhane mutfağının yanı sıra snack menü ve taş fırın lezzetleri de sunacak.

Karakaya Mahallesi, Defne Sk., 48970 Gümüşlük Belediyesi/Bodrum/Muğla 0252 394 49 14

Vakko L'atelier Bodrum

Mükemmel tatlılar ile haute couture pastane deneyimi. En güzel çikolata ve pastalar, dondurmalar ve leziz tatlılar, Vakko L'atelier mutfağında maharetli şefler tarafından sizin için özenle hazırlanıyor ve Cennet Koyu'nun göz kamaştıran manzarası eşliğinde sunuluyor.

Ünlü Vakko çikolatası, İsveçli çikolata uzmanlarının özel formülleri ile hazırlanırken, Vakko pastaları ise Fransız pastane geleneğinin son derece zarif bir temsilini sizlere sunuyor. Vakko dondurmaları hafif, besleyici ve sağlıklı tatlar ile sizi serinletirken, Vakko tatlı ve kurabiyeleri ise en kaliteli çay çeşitlerinin mükemmel eşlikçileri olarak öne çıkıyor.

Mandarin Oriental Bodrum

Telefon :

+90 252 311 18 88

Mandalin Yalıkavak

Yalıkavak’taki yeni mekânlardan olan Mandalin, ilginç bir mimariye sahip, 1920’lerde inşa edilmiş ve yaklaşık bir yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda açılmış. Otantik mekânda Blues, Funk, Jazz ve Latin tarzı canlı müzik performanslarını dinlerken popüler ve yeni olan kokteylleri de deneyebilirsiniz.

Çarşı Mah. Dr. Alimbey Cad. 1025 Sok. Merkez / Bodrum / Muğla, Bodrum City 48400 Türkiye 0549 226 48 48

Mammadrau Kempinski otel içinde açılan çok özel restaurant

İki Michelin yıldızlı şef Ciccio Sultano’nun danışmanlığında yürütülen mutfağın sorumlusu şef Marco Curaddo. Bodrum’da Sicilya lezzetlerinin yer aldığı Mammadrau, açık mutfak konsepti, güler yüzlü servis ekibi, şeflerin masalara gelerek deneyimleri dinlemesi, lezzetli yemekleri ve şahane kokteylleri ile Mammadrau, yeni açılmış olmasına rağmen sadece bu senenin değil, gelecek senelerinde vazgeçilmez gusto duraklarından biri olacak gibi görünüyor.

Kızılagac Mahallesi, Hacıgiden Cd No: 33/1, 48401 Bodrum/Muğla 0532 295 23 64

Antik Side’nin tarihi dokusundan esinlenen Alma Restaurant açıldı!

Side’nin kültürünü tüm dünyaya tanıtma amacıyla yola çıkan ve Karma ile Azumare restoranlarının işletmeleriyle önemli bir isim yapan Mahmut Gökkaya ve Enver Ahmet Emiroğlu, yeni restoranları Alma Side’nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel bir davetle kapılarını misafirlerine açtı.

Toroslardan beslendiği özel mutfağı ile misafirlerine eşsiz bir gastronomi deneyimi yaşatan Alma Side, oluşturduğu Girit ve Akdeniz mutfağının en lezzetli reçeteleri ile konuklarını her gün farklı bir menü ile karşılıyor. Açık ateşte pişirmenin inceliklerini yansıtan Alma Restaurant, odun ateşinde ızgara konseptli lezzet dünyasıyla farkını yansıtıyor.

Karma Side

Tatil rotanız Side ise Karma kesinlikle es geçmemeniz gereken bir restoran. Deniz manzarası eşliğinde çökertme kebabından kuzu bonfileye, çeşit çeşit deniz mahsullerinden dana carpaccioya birçok lezzeti tadabilirsiniz. Hafta sonu gitmeyi tercih edenlerdenseniz erkenden rezervasyonunuzu yaptırmanızda fayda var. Mekanın hem atmosferi hem de çalışanların ilgisi gelenler tarafından oldukça beğeniliyor. 5 çeşit mevsimsel mezeleri de çoğu kişinin favorileri arasında. Manzaranın ekstra güzel olmasını istiyorsanız günbatımı zamanında gelmeyi aklınızda bulundurun.

Azumare

Side’nin eşsiz gün batımı manzarasını sunan bir diğer durak ise Azumare. Denizin yanı başındaki otantik ambiyansıyla şarap eşliğinde lezzetli yemekler deneyimleyebileceğiniz bir yer. Arabanızı otoparka park ettikten sonra 15 dakikalık yürüme mesafeniz bulunuyor. Bunun en güzel yanıysa Side Antik kentini keşfede keşfede restorana ulaşabilmeniz. Bonfileli taco ve kruvasan arası kokoreç Azumare’ye özel tatmanız gereken lezzetlerden. Burgerleri de hem gözünüzü hem de karnınızı doyuruyor ve gelenler tarafından çok seviliyor. Bunların yanında moules mariniere ve iç pilavlı oğlak tandır da seçebileceğiniz alternatifler arasında. Ancak denize sıfır oturup bu lezzetleri yemek istiyorsanız rezervasyon yaptırmayı sakın ihmal etmeyin.

Rezervasyon için: 0 541 542 76 32

Side Barut Hotel ve restoranları

Barut Hotels, eğlenceden gastronomiye, rafine bir algıyla oluşturduğu yapısını; sanata ve kültüre de yansıtıyor. Otelin her farklı sanatçıların eserleriyle tanışmanız mümkün! Doğaya ve doğal yaşamın kendi döngüsüne saygı duyan Barut Hotels, Akdeniz’in eşsiz doğasına yaptığı katkının yanında, konuklarıyla organik lezzetler sunuyor. Yaşadığı çevreye saygıyı ana ilkelerinden biri kabul ediyor ve kendi bünyesindeki seralarda bitkiler üretiyor. Doğa, sanat ve gastronomiyi bir arada yaşamak için Barut Hotels’i tercih edebilirsiniz.

Rezervasyon içi: 444 96 00

Antalya Akra Hotels ve Restaurantları

Akra; tutkulu karakteri ve kalpten gelen servisi ile dokunduğu herkese canlılık veren, dönüştüren bir yaşam tarzını simgeler. Biz buna “Heartful Living” deriz. Akra Antalya otel içerisindeki restaurantlar yıl boyunca hem farklı etkinliklere imza atıyor hem de yılın 12 ayı misafirlerine gastro bir deneyim yaşatıyor.

Akra Caz Festivali'nden tutunda Uluslararası Meze Festivali gibi birçok etkinliğe de imza atan Akra, dünyaca ünlü isimleri Antalya ile buluşturan özel bir marka.

Otelin kendi içinde ve bünyesinde yer alan Asmani Restaurant, Pablito Bistro zengin menüleri ve ambiyansları ile lezzet severleri büyülüyor. Haftasonu Antalya Akra otel sizin için kısa ama müthiş bir gastro festivaline dönüşecek bir hizmet sunuyor.