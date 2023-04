İlk ısırıkta aşk: Tatlı kaçamaklar

Hazırlayan: Sedef Ertekin

Filo D'Olio

İtalyan lezzetlerine bambaşka bir yorum katan ve her ana kattığı şıklıkla dikkat çeken Filo D'Olio, tatlılarda harika lezzet patlaması yaşatanlardan! Danilo Zanna imzalı mekanın Al Beni Yukarı Tiramisu'su kesinlikle denenmeli. Hem eğlenceli sunumuyla hem de efsane lezzetiyle bu lezzeti bir an önce keşfetmelisiniz.

Oly House

Şehrin çiçeği burnunda İtalyan'ı, açıldığı günden beri gastronomi tutkunlarından tam not almayı başaranlardan. Başlangıçları, ana yemekleri ve kavıyla unutulmaz bir serüveni yaşatan mekanın Böğürtlen Soslu Panna Cotta'sı kesinlikle denenmesi gerekenler arasında!

Dragon

Şehrin Uzak Doğu klasikleri arasında ilk sırada yer alan Dragon, sunduğu otantik ve fark yaratan lezzetleriyle baş döndürmeye devam ediyor. Şimdiye kadar denemediyseniz Dragon'un Kızarmış Dondurması bir efsanedir, aklınızda bulunsun!

Mezzaluna

Pizza denildiğinde akan suları durduran Mezzaluna'nın tatlıları da oldukça baş döndürücü! Tek bir favori belirtmek çok zor olacak; Tiramisu'nın aromasıyla bambaşka dünyalara giderken, Crema Gratinata yani Krem Brüle ile çıtırtıların keyfini çıkaracaksınız.

Salomanje

Atiye'nin en keyifli, en cool ve en yaşayan mekanı Salomanje'de gün boyu hayatın tüm trendlerini takip edebilirsiniz. Kahvenizin yanına nefis bir San Sebastian sizi kendinize getirecek; hem de çikolata, çilek sos ve sade dondurma ile...

Alta Nişantaşı

Keyif dolu nostalji anları yaşayan Alta, lezzetleriyle de büyüleyenlerden. Cool bir bohem olmanın yanında, oldukça yenilikçi ve deneysel de... Fudge Brownie Stick kesinlikle ağzınızın tadını yerine getirenlerden olacak!

Lucca

Şehrin trend belirleyici gastronomik kaçamağı Lucca, sofistike lezzetleriyla tam çıldırmalık! Kahvenizin yanında, şehrin ışıltısının tam ortasında minik bir Petit Fours kaçamağı sizi bekler!

The Galliard

Şık, samimi, ışıltılı ve lezzetli... Bu tutkunun her anını yaşamanız şiddetle tavsiye edilir. Günün her anına, ruhun her moduna uyum sağlayan ambiyansı ve lezzetleriyle The Galliard bir efsane! Kızarmış İspanyol hamuru Churros yıllardır vazgeçemediklerimizden ama Salted Caramel Profiterole kesinlikle denenmeli!

Monochrome

Hayata bambaşka bir kadrajdan bakmaya hazırsanız; tutkunun, lezzetin ve fotoğraf sanatının buluşma noktası Monochrome'a bekleniyorsunuz. Menüye yeni eklenen Elmalı Tart; damaklara flaş gibi çakacak, lezzeti hayatınızın kadrajını oluşturacak!

Paper Moon

O zaman ne diyoruz; "Dolce vita!". İtalyan lezzetlerinin İstanbul'daki şahı haline gelen ve her lezzetiyle damaklara imza atan Paper Moon'un Tiramisu'su kesinlikle denenmeli.

Sunset Grill & Bar

Kendisi tabii ki bir tatlı kaçamağından çok daha ötesinde bir dünya sunuyor ama konu tatlı olunca da damakları bambaşka dünyaları yolculuğa çıkarıyor! Her ısırıkta, her lokmada yaşadığınızı hissettiren seçenekleriyle baş döndüren Sunset tatlı favorimizi açıklıyoruz... Misket Limonlu Pavlova; çırpılmış krema, yoğurtlu dondurma, kış orman meyveleri, güllü tuile, frambuaz ve çarkıfelek sos ile servis ediliyor.

Chalet

Büyülü bir anın; hatta bir masalın içine adım atıyorsunuz! İstanbul'un göbeğinde olamayacak kadar harika bir mekan olan Chalet, Funnel Cake ile efsaneleşmiş durumda. Denemelisiniz...

Kilimanjaro

Tatlı sonları sevenlere müjde! Kilimanjaro her ana özel dokunuşlar lezzet katan bir mekan olmasının yanında harika bir tatlı menüsüne de sahip olanlardan. Soğuk Çikolata Mus hayatınızın aşkı olmaya aday; fındık crumble, orman meyve sorbe ve frambuaz kıtırı!

The Royal Castle Bistro

Antalya'ya lezzet katan; hatta lezzette patlama yaşatan bir mekan olan The Royal Castle Bistro; menüsünün her detayıyla baş döndürüyor ama tatlıları bir efsane! Görüntüsüyle aşka getiren, lezzetiyle yazı damaklara taşıyan Orman Meyveli Tart ile tanışmanın tam zamanı.