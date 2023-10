Hafta sonu izleyebileceğiniz En İyi Netflix Dizilerini GecceGusto sanat ekibi sizler için bir araya getirdi!

Netflix’in bu kadar popülerleşmesinin ardından ise televizyon izleme alışkanlığımız sona erdi gibi ve artık bilgisayardan ve elimizdeki telefondan bir şeyler izleme alışkanlığına dönüştü.

Şimdi şöyle 2023 yılının en yeni ve popüler Netflix yapımlarında neler var ve Ekim , Kasım ve Aralık ayına hangi diziler geliyor? Şimdi hep beraber Netflix’in en sevilen, izlenen ve en güncel Maceradan komediye, bilim kurgudan, gerilime en güzel Netfix dizilerine göz atalım !

2023 En İyi Biyografi Dizileri



Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker – IMDb: 7.3

Amerika’da kendi emeğiyle milyoner olan ilk kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, Amerikalı girişimci ve sosyal aktivist Madam C. J. Walker olarak bilinen Sarah Breedlove’ın hayatından esinlenen Self Made, Netflix’in en yeni mini dizileri arasında yer alıyor. 40-45 dakikadan oluşan 4 bölümlük dizi, gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmış olup, A’Lelia Bundles‘ın On Her Own Ground adlı kitabından uyarlanmıştır. Hayırseverliği ve siyasi ve sosyal aktivizmi ile tanınan Madam Walker, öldüğünde Amerika’daki en zengin Afro-Amerikan iş kadını unvanına sahip oldu. Adını, üçüncü kocası Charles Joseph Walker’dan almış olup, birçok kadına da hayallerini gerçekleştirmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için de ilham kaynağı olmuştur.

Downton Abbey – IMDb: 8.7



Downton Abbey dizisi, Downton Malikanesi’nde yaşayan Crawley Ailesi ve malikanenin çalışanlarının hayatını anlatıyor. 1912 – 1920 yılları arasında geçen hikayede, aile mutlu bir şekilde hayat sürerken 15 Nisan 1912’de aldıkları sarsıcı bir haberle eski hayatlarından eser kalmaz. Çünkü Titanic buzdağına çarpar ve Crawley ailesinin iki üyesi hayatını kaybeder. 1912’den 1920’ye kadar bu üzücü olayla birlikte yaşamları bambaşka bir şekilde gelişim gösterir.



The Queens’s Gambit – IMDb: 8.5



Henüz daha 9 yaşındayken yetimhaneye gönderilen başrolümüz Beth Harmon, söz konusu satranç olduğunda rakip tanımıyor! Soğuk Savaş döneminde geçen dizi, karakterimizin hem satranç kariyerine odaklaklanırken hem de ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemini de gösteriyor. En iyi olma yolunda ilerleyen Beth Harmon’ın en büyük problemi ise madde bağlılığı. Her ne kadar gerçek bir hikâyeye dayanmıyormuş gibi görünse de dizinin senaryosunda dünyaca ünlü satranç ustalarından da esinleniliyor. The Queen’s Gambit sizi hüzünlendirdiği gibi, akıcı senaryosuyla da ekrana bağlayacak.

Anne With An E – IMDb: 8.6



Hali hazırda 3 sezonu bulunan ve finail yapan Anne With An E, Netflix’in en iyi ve özel yapımlarından biri. Anne of Green Gables isimli kitaptan uyarlama olan dizide 19. yüzyılda yaşayan öksüz bir çocuk olan Anne’in büyümesi ve hayat mücadelesi anlatılıyor. Yaşadığı zorbalıklar ve haksızlıklarla etkileyici bir kuvvetle baş edebilen karakter, kadın hakları başta olmak üzere pek çok toplumsal konuyu da ele alıyor.

(Lidia Poet’in Hukuk Mücadelesi) – IMDb: 7.4



Lidia Poët’in Hukuk Mücadelesi, İtalya’nın ilk kadın avukatı Lidia Poet’in gerçek hikayesinden esinleniyor. 19. yüzyılın sonlarında Torino’da yaşayan genç Lidia Poët hak ettiğini elde etmek için her şeye ve herkese karşı savaşır. O dönemde avukatlık sadece erkeklere ayrılmış bir meslektir ancak Lidia’nın İtalya’nın ilk kadın avukatı olma hayalini hiçbir şey engelleyemez. Ancak avukatlıktan men edildiğinde, mahkeme kararına karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

Messiah – IMDb: 7.6

Messiah; Orta Doğu ve Amerika’da geçiyor. Orta Doğu’da gizemli bir adamın ortaya çıkmasıyla toplum ikiye ayrılıyor. Bir kısım mucizeler yaratıyor gibi görünen bu adamın Mesih olduğuna inanırken, diğerleri ise onun toplum düzenini bozmaya çalışan bir sahtekar olduğunu düşünüyor. Sosyal medyada üzerine konuşulan ve sevenlerle sevmeyenlerin sert bir şekilde ikiyi ayrıldığı diziyi, hikâyede gizem ve dram sevenlere öneriyoruz.



2023 En İyi Drama Dizileri



The Cook of Castamar – IMDb: 7.4

Castamar Dükü Diego ölen eşinin yasını tutmaktadır. Hem kral hem de annesi onun eski hayatına geri dönmesini istemektedir. Diğer yandan iyi bir eğitim görmüş Clara’nın yaşantısına tanıklık ederiz. Clara da babasını kaybetmesi üzerine yoksul bir yaşama girmiş ve agorafobi hastalığına yakalanmıştır. Daha sonra dükün evinde çalışmaya başlayan Clara aşçı olur. İlerleyen bölümlerde farklı karakterlerin hayatından da bahsedilirken, Diego ve Clara’nın da aşk hikayesi anlatılır. Ancak onları bu hikayede bekleyen bir çok engel de vardır.

Monarca – IMDb: 7.8



Dünyaca ünlü yıldız Salma Hayek’in yapımcılığını üstlendiği Monarca dizisi sizleri Meksika elitlerinin yolsuzluk ve skandallarla dolu dünyasıyla buluşturuyor! 20 yılı aşkın süredir Amerika’da kendi düzenini kuran ve hayatından çok memnun görünen Ana Maria’nın aldığı bir telefonla dizi başlıyor. Meksika’da tekila imalatı, turizm ve inşaatla uğraşan, ülkenin önde gelen ailelerinden birinin kızı olan Ana Maria, ailesinin yardım istemesiyle Meksika’ya dönüş yapıyor. Bölümleri izledikçe polis ve kartellerle başı dertte olan ailenin ve aile şirketi olan Monarca’nın mücadelesini Ana Maria da vermeye başlıyor. Ortaya çıkan sırlar, entrikalar, siyasi etkenler, Meksika içinde görebileceğiniz toplumsal dengeler sizi diziye daha da bağlıyor. Senaristiliğini Fernando Rovzar, Julia Denis, Ana Sofia Clerici ve Sandra García Velten’in yaptığı dizinin başrollerini Irene Azuela ve Juan Manuel Bernal’a Osvaldo Benavides ve Rosa María Bianchi paylaşıyor.



Unorthodox – IMDb: 8.0

Netflix’in en yeni mini dizilerinden biri olan Unorthodox, yayınlandığı ilk günden beri beğeni toplamayı başardı. Gerçek olayları anlatan bu distopik hikâye, dış dünyadan bağımsız bir hayat süren Hasidik cemaatinin kuralları ile baş etmeye çalışan Esther isimli genç bir kadını anlatıyor.

Giny & Georgia – IMDb: 7.5



Dizi ikinci sezonuyla izleyicilerini karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özgür ruhlu Georgia, çocukları Ginny ve Austin ile birlikte sıfırdan başlamak için kuzeye taşınır ancak yeni başlangıçlara giden yolun engebeli olabileceğini görür.

Ateşböceği Yolu – IMDb: 7.6



Kristin Hannah’ın çok satan Firefly Lane isimli kitap serisinden uyarlanan dizi Türkiye’de Ateşböceği Yolu ismiyle Netflix’te izleyiciyle buluştu! Dizi küçük yaşlardan bu yana arkadaşlıkları devam eden 40’lı yaşlardaki Kate ve Tully’nin dostluğunu konu alıyor. Uzun yıllardır hem iyi hem de kötü zamanlarda birbirlerine destek olan arkadaşlıklarına tanıklık ederken bir yandan da başrollerin inişli çıkışlı hayatlarına tanıklık ediyoruz. Dizinin yapımcılığını Breaking Bad, No Tomorrow, Dawson’s Greek dizilerinden tanıdığımız Emmy ödüllü Maggie Friedman üstleniyor. Zaman zaman romantik bazense hüzün dolu ama sımsıkı bir dostluğa tanıklık etmek isterseniz Ateşböceği Yolu mutlaka listenize eklemeniz gereken dizilerden biri!

Maestro (Ada ve Maestro) – IMDB: 8.3

Yunanistan’ın göz alıcı adalarından biri olan Paksu Adası’nda geçen dizide, bir müzisyen adaya bir festival düzenlemeye gider. Burada sürpriz bir aşk yaşar ve kendini başka insanların sorunlarının içinde bulur.



Elite – IMDb: 7.3

Ülkede yaşanan bir deprem sebebiyle okulları yıkılan üç genç, ülkenin en seçkin okuluna gitmeye hak kazanıyor. Kaydolduktan sonra zengin öğrencilerle arasında başlayan çatışma bir cinayete sebep oluyor… Elite 4.sezonuyla şimdi Netflix’te.



Dark Desire – IMDb: 6.5



Yönetmen koltuğunda Epigmenio Ibarra ve Kenya Marquez’in yer aldığı Meksika yapımı Dark Desire dizisi yeni bir heyecanlı serüvene başlamak isteyenler için güzel bir seçenek olacaktır! Yayınlandığı günden itibaren ilgiyle karşılanan dizi, evli bir hukuk öğretmeni olan Alma’nın bir hafta sonunda yaptığı bir kaçamak ile başlıyor. Kimsenin bilmediği bu kaçamak sonrasında Alma en yakınlarını bile sorgulamaya başlıyor. Bir kadın ve üç erkeğin ilişkisine odaklanan dizide başrolleri Maite Perroni, Alejandro Speitzer, Erik Hayser ve Jorge Poza gibi oyuncular paylaşıyor.



Manifest – IMDb: 7.1



Kayıplar, talihsizikler ve kaygı verici işaretleriyle karşı karşıya olan Stone ailesi ve 828 sefer sayılı uçuş yolcuları, aldıkları Çağrı’ların gerçek anlamını çözmeye çalışır. Dizinin 4. sezonu 1 Kasım itibariyle izleyicilerle buluştu.

Copenhagen Cowboy – IMDb: 6.8

Hayatı boyunca insanlara şans getirmesi için satılan, gizemli ve doğaüstü yeteneklere sahip bir kadın ona kötülük yapanlardan hesap sormaya başlar



Borgen – IMDb: 8.5

Danimarka’nın ilk kadın başbakanı Birgitte Nyborg’un hikâyesini anlatan Borgen, yayın hayatına 2010’da başladı. Danimarka yapımı, hem politika hem dram içeren dizide başbakan seçildikten sonra Birgitte Nyborg’un yaşadıklarına dikkat çekiyor. Dürüst bir politikacı olan Nyborg, işin içine siyaset, medya ve sorumluluklar girince yaşadığı sevinçleri, üzüntüleri ve zorluklarla nasıl mücadele ettiğini görüyoruz.

The Days – IMDb: 7.2

Gerçek hayattan uyarlanan The Days dizisi seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hideo Nakata ve Masaki Nishiura yer alıyor. Senaristliği ise Ryusho Kadota ve Jun Masumoto üstlendi.

After Life – IMDb: 8.4

Ricky Gervais’in en yeni dizisi olan After Life, o kadar çok sevildi ki Gervais hemen ikinci sezonun senaryosunu yazmaya başladı. Tony isimli karakterin çok sevdiği eşini kanser yüzünden kaybetmesinin ardından geçirdiği yas süreci dizide işleniyor. İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi, hem kederi ve mizahı çok iyi harmanlıyor. The Office ve Ricky Gervais hayranlarının seveceği bir dile sahip olan diziyi bir günde yiyip yutabilirsiniz.



Maid – IMDb: 8.4

1 Ekim 2021 tarihi itibarı ile Netflix aracılığı ile hayatımıza giren ve Stephanie Land’in “Maid: Hard Work, Low Pay” ve “A Mother’s Will to Survive” adlı anı kitaplarından esinlenerek Molly Smith Metzler tarafından yaratılan, bir Amerikan draması olan Maid, şiddet dolu bir ilişkiden kaçan genç bir annenin, zorlu koşullar altında da olsa geçimini sağlamak ve çocuğuna daha iyi bir gelecek inşa etmek için hizmetçilik yapmaya başlamasını konu ediniyor.

Pieces of Her – IMDb: 6.3

Karin Slaughter’ın çok satan romanından uyarlanan “Pieces of Her”, ilk sezonu ile Netflix ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrolünde Emmy ve Altın Küre ödüllü Toni Collette’nin yer aldığı dizide, gizli bir geçmişe sahip Laura karekterinin kızı Andy Oliver’ın yaşadığı küçük kasabadaki vahşi bir saldırının gizli tehlikeleri ve ölümcül sırlarını açığa çıkarmasıyla annesinin karanlık geçmişine dair parçaları tamamlamaya başlıyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizide, David Wenham, Jessica Barden, Bella Heathcote, Terry O’Quinn ve Joe Dempsie gibi başarılı isimleri de izleyeceğiz.

How To Get Away With Murder – IMDb: 8.1

Bir grup hırslı hukuk öğrencisi ile onların kriminal savunma derslerine giren gizemli profesörleri; hem kendi hayatlarını değiştirecek, hem de tüm üniversiteyi çalkalayacak bir cinayet davasına karışırlar. Grey’s Anatomy, Scandal gibi dizilerle tanıdığımız Shonda Rhimes’ın imzası bulunan dizinin başrolünde; başarılı aktris Viola Davis bulunuyor.

Inside Man – IMDb: 6.6

Doctor Who ve Sherlock gibi yapımların senaryolarını kaleme Steven Moffatt‘ın oldukça iddialı yeni dizisi Inside Man‘in başrolünde yine Doctor Who‘dan tanıdığımız David Tennant yer alıyor. Oyuncu ve teknik kadrosuyla göz dolduran yapım, 31 Ekim’de Netflix Türkiye kütüphanesine izleyicilerle buluştu. Inside Man’in konusu ise şöyle; gizem çözme konusunda hünerli Amerikalı bir idam mahkumu, genç bir İngiliz gazetecinin aniden ortadan kaybolan arkadaşını aramasına yardım eder

2023 en iyi fantastik diziler

Wednesday – IMDb: 8.1



Tim Burton’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Wednesday dizisi Netflix izleyenleriyle buluştu. Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzman’ın başrolünde olacağı dizi ünlü Addams Ailesi’nin kızı Wednesday’i merkez alıyor. Ailesini, bulunduğu ortamı, kendini ve yaşamı sorgulayan Wednesday bir diğer yandan da ailesini etkisi altına alan 25 yıllık gizemi çözmeye çalışıyor.

The Sandman – IMDb: 7.7

Neil Gaiman’in çizgi romanından uyarlanan “The Sandman” dizisi, 5 Ağustos’ta tüm dünya ile birlikte aynı anda Netflix’te yayınlandı. The Sandman’de çağdaş kurgu, tarihi drama ve efsane kusursuzca iç içe geçiyor. Modern mit ile karanlık fantezinin zengin bir harmanı olan yapım, hem Rüya Tanrısı Morpheus’un uzun varoluşu boyunca yaptığı kozmik ve insani hataları onarma sürecinin hem de onun yaptıklarından etkilenen insanların ve yerlerin öyküsünü aktarıyor.

Better Than Us – IMDb: 7.3

Parçalanmanın eşiğinde bir aile, son teknoloji ürünü bir robota sahip olur. Ancak robotun peşinde bir şirket, cinayet masası dedektifleri ve teröristler vardır.

Locke & Key – IMDb: 7.3

Babalarının gizemli cinayetinden sonra aile yadigârı evlerine taşınan Locke kardeşleri ve anneleri, burada (Keyhouse) birçok sihirli anahtar bulurlar ve bu anahtarlar babalarının cinayetine bir şekilde bağlantılıdır. Üç Locke kardeşi farklı anahtarları keşfederlerken aynı zamanda kendi özel güçlerini de keşfetmektedirler. Ancak bu hareketlilik esrarengiz bir şeytanı uyandırmıştır ve tek keşfedecekleri yeni güçleri olmayacaktır.

Chilling Adventures of Sabrina – IMDb: 7.4

16. yaş gününde ailesinin cadı dünyası ve arkadaşlarının insan dünyası arasında seçim yapmak zorunda olan yarı cadı yarı ölümlü Sabrina; halaları, kedisi Salem ve sevgilisi Harvey Kinkle ile birlikte gizemli kasaba Greendale’de korkunç olaylar ve yeni maceralar yaşayacak.



2023 en iyi aksiyon Dizileri



Dogs of Berlin – IMDb: 7.5

Alman yapımı Dogs of Berlin, adından anlaşılacağı üzere Berlin’de geçiyor. Alman milli takımında oynamayı tercih etmiş ve takımın en iyisi olan Türk futbolcunun öldürülmesi üzerine biri Alman biri de Türk olan iki dedektif bir arada çalışmaya başlıyor. Neo Nazi’lere ve ırkçılığa odaklanan dizi Berlin’in yeraltı suç dünyasını gözler önüne seriyor.



Vikings: Valhalla – IMDb: 7.3

Aksiyon dizisi “Vikins: Valhalla”, Netflix izleyicileri ile buluşuyor. “Vikings”ten yüz yıl sonrasını konu alan devam niteliğindeki bu dizide yeni bir efsanevi kahraman kuşağı kendi kaderini şekillendirmek ve tarih yazmak için ortaya çıkar.



The Witcher: Blood Origin – IMDb: 4.9

The Witcher dünyasından bin yılı aşkın bir süre önce, elflerin dünyasında yaşayan yedi dışlanmış karakter, durdurulamaz bir güce karşı intikam mücadelesi için birleşir.

Hit & Run – IMDb: 7.0



Tel Aviv ve New York’ta geçen dizide Segev Azulay ve Danielle Wexler Azulai çiftinin hikayesi anlatılıyor. Danielle bir kaza sonucu ölüyor ve günlerini karısının yası içinde geçiren Segev gün geçtikçe karısı hakkında yeni bilgiler öğreniyor. Bu ölüme sebep olan kazanın aslında bir kaza olmadığını öğrenen Segev’in dönüşümünü gösteren dizide klasik bir kaçan-kovalayan hikayesi izleniyor. Ve merak duygunuz her bölümde biraz daha uyanıyor.



Bloodhounds – IMDb: 8.1

Başrollerinde Woo Do Hwan ve Lee Sang Yi’nin yer aldığı aksiyon ve gerilim türündeki dizi 9 Haziran’da ekranlara gelecek. Bloodhounds dizisi, borç bataklığına düşen ve bu durumdan kurtulmak için ellerinden geleni yapmaya çalışan üç adamın aksiyon dolu macerasını konu alıyor.

The Umbrella Academy (Şemsiye Akademisi) – IMDb: 7.9



Gerard Way’in Dark Horse Comics‘ten çıkan çizgi romanından uyarlanan The Umbrella Academy, Netflix’in Marvel ve Disney yapımı süper kahraman filmlerine cevabı! Milyarder Reginald Hargreeves, aynı gün doğan ve süper güçlere sahip olan 7 bebeği The Umbrella Academy’de eğitmek üzere evlat ediniyor. Akademinin yıllar geçtikçe katlanılmaz hale gelen koşullarından kaçan çocuklar ise, dünyanın dört bir yanına dağılıyor ve ancak babaları Hargreeves’in ölüm haberiyle bir araya geliyor. Aksiyon dolu anlardan ziyade karakterlerin hikâyelerini ve hissettiklerini seyirciye ulaştırmayı amaçlayan dizi, bu yönüyle aynı türdeki pek çok dizi ve filmden ayrılıyor.

Sweet Tooth – IMDb: 7.9



Bir felaketin ardından yerle bir olmuş dünyada, yarı geyik yarı çocuk olan Gus, bir grup diğer hayvan-çocuk melezleriyle cevap arayışına çıkar. Sweet Tooth, insan ve geyik karışımı bir canlı olan genç Gus’ın, kendisi gibi melez insanlardan oluşan bir aileye katılmasını ve birlikte büyük bir komployu keşfetmek üzere zorlu bir maceraya atılmasını konu ediyor.



Barbarians – IMDb: 7.2



Dizinin yayınlanmasından bir aydan kısa bir süre sonra Netflix, ikinci sezon için onay vermişti. 21 Ekim 2022’de ikinci sezon izleyicilerle buluştu. 2. Sezonun konusu ise şöyle; Varus’un mağlubiyetinin üzerinden bir yıl geçmiştir ve yeni bir Roma generali Cermenya’ya yerleşir. Ari tüm kabilelerin kralı olmak istese de yoluna bir rahip çıkar.



The End of F***ing World – IMDb: 8.0

Charles Forsman’ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanan The End of F***ing World, İngilizler’in meşhur kara mizahını sevenler için ideal! Çevreleri tarafından “uyumsuz” olarak görülen 17 yaşındaki James ve Alyssa’nın maceralarını anlatan dizi, 20 dakikalık 8 bölümden oluşan 2 sezona sahip.



Outlander – IMDb: 8.4



1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie’ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.



Outer Banks – IMDb: 7.5

John B, zenginler ve fakirler arasında bölünmüş bir adada yaşayan bir gençtir. Garsonluk yapıp, tekne kiralayarak günlerini geçiren John B ve üç arkadaşı, birlikte güzel vakit geçirmek için ellerinden geleni yapar. Bir gün mavi sularda gezerken batık bir tekne bulan John B, bunun yıllardır kayıp olan babası ile bağlantılı olabileceğinden şüphelenir. Babasının ortadan kaybolmasıyla ilgili olan efsanevi hazineyi bulmaya karar veren John B, üç arkadaşı ile birlikte harekete geçer.

2023 En İyi Gerilim Dizileri



The Watcher – IMDb: 6.5

Brannock ailesi banliyöde bir hayat kurmak üzere hayallerinin evine taşınır, fakat hayaller hızla cehenneme dönüşür. Mahallenin uğursuz sırlarının ortaya çıkmasıyla beraber, kendisine “Gözcü” diyen birinden gelen tehditkar mektupların da sadece bir başlangıç olduğu anlaşılır. Dizi, New Jersey’deki kötü şöhretli “The Watcher ” evinin gerçek hikayesinden uyarlandı.

Someone Has To Die – IMDb: 6.3

1950’lerin muhafazakâr İspanyası’nda genç bir adamla Meksikalı bir balet arasındaki ilişkiye dair ortaya atılan iddialar, korkunç sonuçlara yol açan bir kargaşa yaratır.

Vis a Vis – IMDb: 8.1

Vis a Vis, erkek arkadaşına olan bağlılığı sonucu kendisini bilmediği bir dünyanın içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Macerena Ferreiro’nun patronuna aşık olması, genç kadının hayatının alt üst olmasına neden olur. Onun adama olan bu bağlılığı, Macerena’nın kendisini demir parmaklıklar ardında bulmasına neden olur. Sevdiği adam tarafından zimmetine para geçirmesi için kandırılan kadın, çok geçmeden yakalanarak Cruz del Sur hapishanesine gönderilir. 7 yıl hapis cezası alan Macarena, dahil olduğu bu acımasız dünyada hayatta kalmak için zorlu bir mücadele verir.



Mindhunter – IMDb: 8.6

Netflix’in psikolojik gerilim dizisi olan Mindhunter, dedikodulara göre ilk sezonu yayınlanmadan aylar öncesinde ikinci sezon onayını almış. Ünlü yönetmen David Fincher direktörlüğünde çekilen dizi FBI ajanlarının seri katil kavramını nasıl ortaya çıkardığını ve ele aldığını anlatıyor.



2023 En İyi Komedi Dizileri

The Kominsky Method – IMDb: 8.2

Micheal Douglas ve Alan Arkin ikilisinin başrolde olduğu dizi, oldukça sempatik ve komik. Özellikle de sarkazm seviyorsanız mutlaka izlemeniz gerekiyor. Eski bir oyuncu Sandy Kominsky ile eski menejeri Norman’ın hikayesini anlatan The Kominsky Method, ikilinin yaşlılıkta baş etmek kaldığı sorunlara ve arkadaşlıklarına değiniyor.

Valeria – IMDb: 6.6

Valeria, işinde ve evliliğinde sorunlar yaşayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Yazar olan Valeria, kariyerinde sorunlar yaşamaktadır. Ancak onun hayatındaki tek sorun da bu değildir. Kocası ile de sıkıntılı bir süreçten geçen Valeria, hayatını yoluna sokmak için ne yapması gerektiğini bilemez. Genç kadın bu süreçte en yakın arkadaşları olan Carmen, Lola ve Nerea’ya sığınır. Sevgi, dostluk, kıskançlık, sadakatsizlik, iş, aşk, gelecek hakkında gelgitler yaşayan Valeria ve arkadaşları, tüm zorlukların üstesinden birlikte gelmeye çalışır.

Grace and Frankie – IMDb: 8.2

Jane Fonda gibi efsanevi bir ismi bünyesinde barındıran oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Grace & Frankie, boş zamanlarınızda sizi güldürecek, neşeli bir yapım. Kocaları arkadaş olan Grace ve Frankie isimli iki kadın, birbirleriyle pek anlaşamayan zıt karakterde insanlar. İş arkadaşı olan eşlerinin bir gün aslında eşcinsel olduklarını itiraf etmesiyle hikâye başlıyor.



The Bold Type – IMDb: 7.8

Cosmopolitan dergisinin eski editörü Joanna Coles’un hayatından ilham alan dizi, Scarlet adındaki bir dergide çalışan üç yakın arkadaşın hikayesini anlatıyor. Jane, Kat ve Sutton stajyer olarak girdikleri dergide git gide yükselmeye başlarlar. Zorluklar karşısında kendilerini keşfeden bu üç arkadaş birbirlerine de daima destek oluyorlar. Hem iş hayatının hem aşk hayatının hem de diğer sorunların yükünü omuzlarında taşısalar da 4 sezon boyunca izleyenlere asla pes etmeme konusunda güze bir ders de veriyorlar.

Living With Yourself – IMDb: 7.2



Netflix orijinal içeriklerinden biri olan Living With Yourself orijinal bir senaryoyla karşımıza çıkıyor. İnsanın kendiyle yüzleşmesini samimi bir şekilde konu alan dizide, mutsuz ve hayatla zorlu bir mücadele içinde olan Miles bu durumdan kurtulmak için gizemli bir tedaviye başlar. Fakat bunun sonucunda kendisinin çok daha iyi hatta kusursuz versiyonuyla karşı karşıya kalır ve işler değişir.

2023 yılının En iyi belgeselleri

Harry & Meghan – IMDb: 5.1

Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle’ın “Harry ve Meghan” adlı belgeselinin ilk fragmanı yayınlandı. Çiftin aşk hikâyesine, inişli çıkışlı dönemlerine ve kraliyetten ayrılış sürecine ışık tutacak olan belgesel türündeki dizinin Netflix’teki yayın tarihi ise henüz belli değil.

The Last Dance – IMDb: 9.1

ESPN ve Netflix işbirliği ile hazırlanan The Last Dance, efsane basketbolcu Michael Jordan’ın kariyerini anlatan 10 bölümlük bir mini belgesel-dizi. Ünlü sporcunun 1997-1998 yıllarında Chicago Bulls’da geçirdiği zamana odaklanan belgesel, yayınlandığı günden beri Netflix’in en çok izlenen yapımları arasındaki yerini koruyor. Netflix’deki diğer yapımların aksine her hafta bir bölümü yayınlanan The Last Dance, Michael Jordan’ın neden gelmiş geçmiş en büyük sporculardan biri olduğunu gösteriyor izleyenlere.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich – IMDb: 7.1



Netflix’te izlemesi en rahatsız edici yapımlardan biri olan Filthy Rich, Amerika’nın en ünlü milyarderlerinden biri olan Jeffrey Epstein’in hayatı boyunca onlarca kadına uyguladığı cinsel istismarı ve kendisine açılan davayı konu alıyor. Kurbanlarını tehdit ederek nasıl susturduğundan kurduğu pedofili ağına kadar birçok çirkin detayı gözler önüne seren 4 bölümlük mini dizi, aynı zaman Amerika’nın önde gelen başka isimlerinin de yargılanması gerektiğine dair sinyalleri veriyor.



Il Principe – IMDb: 6.5

Sürgündeki bir prens, bir top model, karanlıkta bir silah sesi gelecek nesiller için pek çok insanın hayatını değiştirdi. 18 Ağustos 1978’de Cavallo Adası’ndaki trajik gecede yaşanan olaylarla başlayan Kral, İtalya tahtının son varisi Vittorio Emanuele di Savoia’nın hikayesinin izini asla boşa çıkarmaz. Genç Dirk Hamer’in öldürülmesiyle ilgili adli mesele, prensin hayatının ve dolayısıyla belgesel dizilerinin merkezinde yer alsa da, bölüm bölüm ondan daha samimi bir hikaye ortaya çıkıyor: ailesiyle sorunlu ilişkisi, Marina ile aşk hikayesi. Doria, İran’da çalıştığı yıllar, skandalları ve çok daha fazlası.

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer – IMDb: 7.5

“Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak” Amerika’nın en tehlikeli seri katillerinden birinin yakalanış hikayesini anlatıyor. Bir seri katil, yaşlı genç, kadın erkek demeden, farklı ırklardan, sosyo-ekonomik sınıflardan olan birçok insanı öldürür. Dedektifler, Kaliforniya’da yaşamı durma noktasına getiren bu olayın sorumlusunu yakalamak için zamana karşı yarışır. Saldırıya uğrayanlarla yapılan röportajlara, arşiv görüntülerine yer verilen belgeselde, bir seri katilin yakalanıp, adalete teslim edilme süreci gözler önüne seriliyor.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness – IMDb: 7.5



Oklahoma’da bir hayvanat bahçesi sahibi olan Joe Exotic’in büyük kedilere olan düşkünlüğü ve uyuşturucu baronları, dolandırıcılar ve tarikat liderlerinden oluşan olağanüstü bir çevreyi yansıtan Tiger King, Netflix’in en yeni mini dizileri arasında yer alıyor. 7 bölümden oluşan Tiger King, gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmış olup, izleyicilerin nefesini kesiyor. Kedi barınağı sahibi ve Joe’nin rakibi olan Carole Baskın, hayvan aktivisti olarak Joe’nin işini engellemesine neden oluyor ve Joe’nin kiralık katil tutmaya karar vermesiyle olaylar daha da karışıyor. Sürprizlerle dolu olan bu gerçek hayat öyküsü, büyük kedilerden daha tehlikeli olan Joe ve tarikat çevresiyle dikkat çekiyor.

Arnold – IMDb: 8.0

Bu samimi belgesel dizisi, Arnold ‘in vücut geliştirme şampiyonluğundan Hollywood ikonluğuna ve politikacılığına uzanan çok yönlü hayatını ve kariyerini konu alıyor.

Formula 1: Drive to Survive – IMDb: 8.6

Muhteşem çekimleriyle sizi formula 1 yarışlarında hissettirecek bu dizi takım sahiplerinin yaşadıkları durumları, yöneticileri, pilotları ve bitmek bilmeyen rekabeti konu alıyor. Heycanın dorukta olduğu Formula 1: Drive to Survive’da, formula evreninin göremediğiniz hem pist içi hem de pist dışı birçok olayına şahit olacaksınız.

Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop – IMDb: 7.2

Rapçiler, yazarlar ve uzmanlar, sahnenin öncülerini onurlandıran Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop’da, kadınların hip-hop müziği ve kültürü üzerindeki etkisi gözler önüne seriliyor.

David Beckham – IMDb: 8.5

Daha önce yayınlanmamış görüntülere yer veren belgesel dizisi “David Beckham”, işçi sınıfı bir aileden çıkıp dünya çapında bir futbol yıldızı olan David Beckham’ın yükselişini konu alıyor.

The Disappearance of Madeleine McCann- IMDb: 6.6



Netflix yapımı Madeleine McCann’ın Kayboluşu, konusunu gerçek bir olaydan alıyor. Ailesi ile Portekiz’de tatile giden küçük Madeleine’in kayboluşu, hala tam olarak çözülememiştir…

2023 yılının En İyi Bilim Kurgu Dizileri

Snowpiercer – IMDb: 6.9

Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon Ho’nun aynı isimli filminden uyarlanan Snowpiecer, platformun uzun süre heyecanla beklenen bilimkurgu dizilerinden. Bir buz küresine dönüşen dünyada hiç bitmeyen bir tren yolculuğuna çıkan insanların uğradığı sınıf ayrımı üzerinden hikâye anlatılıyor.

Stranger Things – IMDb: 8.7

En popüler Netflix orijinal dizisi olan Stranger Things, çocuk karakterlerine rağmen herkesin sevgisini kazanmış bir dizi. 80’li yıllarda geçen ve bilim kurgu olan dizide Will isimli karakterin bir anda ortadan kaybolması ile olaylar başlıyor. Will’in bulunması için tüm kasaba bir olmuşken ortaya çıkan esrarengiz Eleven isimli kız ile olaylar gelişiyor. Winona Ryder ve David Harbour gibi usta oyuncuların yanı sıra Millie Bobbi Brown gibi yetenekli çocuk oyuncuların da oyunculukları göz dolduruyor



Black Mirror – IMDb: 8.7

Tüm zamanların en iyi dizilerinden sayılan Black Mirror 6’ıncı sezonuyla yeniden geliyor. Sevenleri tarafından merakla beklenen dizinin şimdiye kadarki en tahmin edilemez sezon olacağı ön görülüyor.

The OA – IMDb: 7.8

Netflix’in çok sevilen bilimkurgu dizilerinin arasında The OA da yer alıyor. 7 senedir kayıp olan Prairie Johnson’un bir olay üzerine hastanede ailesi ile karşılaşmasıyla başlayan dizide kadının değişimi ve kayıp olduğu süre boyunca başına gelenler izleyiciyi ekrana bağlıyor.

Sense8 – IMDb: 8.2



Bilim kurgu dalında olan Sense8’i seven ya çok seviyor ya da hiç sevmiyor. Dünyanın 8 farklı noktasından 8 farklı bireyin, ansızın birbirlerini hissedebilmesi ve günlük hayatın içinde aynı zihni, yetenekleri ve bilgileri paylaşabiliyor olmasıyla başlayan konu karakterlerin bir araya gelmeye çalışmasını ve bu 8 bireyin dahil olduğu Homo Sapiens ırkının ezeli düşmanı Whispers’a karşı olan mücadelelerine odaklanıyor.

Dark – IMDb: 8.7

“Yetişkinler için Stranger Things” diye tanımlanan Dark, isminin hakkını; hikâyesi, çekimleri, ışıkları, renkleri ve hatta müzik tercihleriyle veren karanlık bir dizi. Netflix’in ilk Alman yapımı dizisi olma ünvanını taşıyan Dark, Winden isimli küçük bir kasabada geçiyor. Son derece sıradan hayatların yaşandığı bu kasabada iki gencin kaybolmasıyla başlayan tuhaf olaylar, bizi radyoaktif sızıntı, sıra dışı deneyler, doğaüstü güçler ve bir zaman makinesiyle dolu bir hikâyeye sürüklüyor. Sürüklüyor diyoruz çünkü Dark, isteseniz de bırakamayacağınız o dizilerden. Oldukça karmaşık bir olay örgüsüne sahip Dark, kafa dağıtmak için dizi arayanlara göre değil!

If I Hadn’t Met You – IMDb: 7.6

Evli ve çocuklu Eduard, ailesini trajik bir kazada kaybetmesinin ardından, biricik eşi için daha iyi bir kader arayışıyla paralel evrenlere seyahat eder.

Into The Night – IMDb: 7.1



Into The Night, güneşin insanlar için tehlike oluşturmasının ardından karanlıkta kalmak için batıya gitmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Yaşanan kozmik bir olay, dünya için büyük bir tehlike oluşturur. Güneş, yoluna çıkar herkesi öldürmeye başlar. Bunun üzerine bir adam, gün doğmadan önce karanlığın hüküm sürdüğü bölgelere gitmeye karar verir. Brüksel’den kalkan bir gece uçağını kaçıran adam, güvenli olan karanlıkta devamlı kalmak için pilotları batıya uçmak için yönlendirir.

Biohackers – IMDb: 6.8

Almanya’nın en iyi üniversitelerinden Freiburg Üniversitesi’ne giren tıp öğrencisi Mia’nın devrim niteliğindeki biyolojik hack teknolojisine olan ilgisi yalnızca bir meraktan ibaret değildir. Erkek kardeşinin gizemli ölümüyle yaşadığı aile trajedisiyle bir profesörün bağlantılı olduğu komployu gün yüzüne çıkarmayı planlayan Mia, kardeşinin ölümünü aydınlatmak için yasadışı genetik deneylerin tehlikeli dünyasına girer. Bu sırada tıp fakültesindeki dahi biyoloji öğrencisi Jasper ve ev arkadaşı Niklas ile tanışır ve ardından karanlık sırrını çözmeye çalıştığı Profesör Tanja Lorenz’in tehlikeli deneyinden haberdar olur. Lorenz’i durdurma görevi ise ailesinin intikamını alma planları, duyguları ve prensipleri ile arkadaşlarını korumak arasında zor bir karar vermek zorunda kalan Mia’ya aittir.

The Dark Crystal: Age of Resistance – IMDb: 8.4

Jim Henson imzası bulunan Netflix yapımı, izleyenleri bambaşka bi dünyaya götürüyor. Üç Gelfling’in imparator Skeksis’in korkutucu gücüne karşı verdikleri mücadelesinin konu alındığı dizide birbirinden etkileyici sahneler var. Hayali ülke Thra’da geçen fantastik dizide kullanılan kuklaların detaylarına ise hayran olmamak elde değil.