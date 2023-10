Gecce Gusto'da Haftanın Önerileri: 9 - 15 Ekim

Gecce Gusto Kurucusu Kenan Erçetingöz @kenanercetingoz ile...

Haftaya Bodrum'da başladım! Ekim ayında Bodrum'da Türkbükü Atılay Balık'ta sokakta yanan odun varilinin karşısında rakımı yudumlayıp taze balık yemenin tadına varacağım.

En sevdiğim yazarlardan Ahmet Ümit'in son kitabı 'Bir Aşk Masalı'nı okuyacağım.

Hafta ortası 11 Ekim, rotamı Manisa Alaşehir'e çevirip Atatürk'ün kurduğu ilk rakı fabrikasını gezeceğim ve rakı inovasyon merkezindeki konaklama merkezi Yenilikhane'de konaklayıp üzüm bağlarını gezeceğim!

Ardından rotamı Urla'ya çevirip Od Urla misafirhanesinde konaklayıp akşam Od Urla'nın Ekim menüsünü Şef Osman Sezener elinden deneyimleyeceğim!



Haftasonu rotam Ayvalık olacak! Ekim'de Cunda bir başka güzel olur diyerek Bay Nihat'ta demleneceğim.

Gecce Gusto Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gül Erçetingöz @gulercetingoz ile...

Şehrin en güzel etkinliklerinden biri olan Filmekimi haftaya başlıyor. Ben de festival kapsamında görmek istediğim filmler için şimdiden biletlerimi alacağım. Sizlere de şimdiden biletlerinizi almanızı öneririm

Bilet al: passo.com.tr

Severek aldığım ve sizlere de önereceğim kitabı bitireceğim: "Dünyanın Bütün Fıstıkları".

Ayvalık’ın en keyifli dönemi Ekim ise; bende bu fırsatı kullanıp Ayvalık Cunda Adası'na gideceğim ve yeni yerler keşfedeceğim Cunda Adası Bay Nihat'ın eşsiz atmosferi ve lezzetleriyle kendimi taçlandıracağım.



Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Travel Editörü Nurdan Yüzbaşıoğlu @nrdnyzbsgl ile...

Kapılarını yenilemiş hali ile tekrar açan İstanbul Boğazı'nın en iyisi Lacivert'e gidip şefin yeni menüsünden lezzetler deneyimleyeceğim!

Kendimi bu hafta ödüllendirip kozmetik alışverişi için Zorlu Center gidip Mac Cosmetics’in en yeni fondöteni Studio Radiance Serum’u deneyeceğim.

Sürdüğünüz anda nemlendirme ve 12 saat kalıcılık sağlayan bu yeni ürün, cilt bakımı içerikleriyle gözeneklerin, cilt kızarıklığının, koyu lekelerin, ince çizgilerin görünümünü de yok ediyormuş. Deneyelim ve görelim beğenirsem kesin alacağım!

Cazın altın çağı olarak bilinen 1920’lerin 1930’ların müziğini ve atmosferini günümüze taşıyan Flapper Swing, otantik soundu ve neşeli repertuarıyla, 12 Ekim akşamı Touché’de olacakmış ve bizleri zamanda bir yolculuğa davet ediyormuş ve bende kesinlikle gidip bu eşsiz konseri izleyeceğim.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 12 Ekim 2023, 21:00

Bilet: passo.com.tr

Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Dijital Editörü Sedef Çalarken @sedefcalarkann ile...

Her zaman dünyanın en çok tercih edilen kokteyllerinin yapım aşamalarını deneyimlemek isterdim! Bu fırsatı bu hafta Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşen Cocktail Workshop’una katılarak gerçekleştireceğim! Kesinlike sizlere de öneririm!



Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 11 Ekim 2023, 19:00

Bilet: biletix.com



Bu arada akşamları kendime ayrıp Göksemin Gökalp Özdemir’in “Dijitalin Kitabı Mı Olur?” kitabını okuyacağım.

Paper Moon'da şeflerin buluşması; Baş şef Pino ve konuk şef Giuseppe Ruotolo mutfağa giriyor ve bende bu lezzet eşleşmesini kaçırmayacağım ve İstanbul'un en iyi İtalyan'ı Paper Moon'da olacağım! 12 ve 14 Ekim tarihinde bu eşleşmeyi kaçırmayın derim...



Gecce Gusto Köşe Yazarı ve Art Director Sedef Ertekin @sedefturker ile...

Oğlum ile birlikte, "Bizi önemli kişiler izliyor!" diyen Hayalbaz Tiyatro'nun merakla beklediğimiz mim gösterisi Kırmızı Burnun Yolculuğu'na gideceğiz. Biletler ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta da Hayalbaz Kaşifler'in prömiyerine katılmıştık! Çocuklar için harika şeyler yapıyorlar, takip etmenizi öneririm...

Yer: İ stanbul Oyuncak Müzesi

Tarih: 15 Ekim Pazar, 14:00

Uzun zamandır istediğim Feridun Düzağaç konserini izlemeye Milyon Performance Hall Sahnesi’ne gideceğim öneririm!

Yer: Milyon Performance Hall İstanbul

Tarih: 13 Ekim 2023, 22:30

Bilet: biletix.com

Ve tabii ki Yapı Kredi Bomontiada'da favori mekanlarımdan olan Kilimanjaro'da keyif dolu bir sofraya oturacağım ve mekanın tüm ayrıntılarını da buradan sizinle paylaşacağım!

Bir de çok sevdiğim bir arkadaşımın doğum gününü kutlamak için Kalbur Et'in lezzet dolu sofralarına oturacağım; meze ve et çeşitleri konusunda uzman bir mekan!

Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Güzellik Editörü Tolga Aybakan @tolga_aybakan ile

İzmir İstinyepark'ta sizler için en güzel güzellik fırçaları hangileri onları keşfedip sizlere önereceğim!

Yeni biten vee uzun yıllardır ondan başka serum kullanmadığım Este Lauder Advanced Night Repair Onarıcı Gecce Serumu'ndan alacağım! YAŞLANMANIN TÜM NEGATIF ETKILERINE KARŞI 1 NUMARALI ONARICI SERUMU sizlere öneriyorum ve üstelik son teknoloji ile EN yeni ve iyi FORMÜLÜ ile YENİLENDİ!

14 Ekim Efes antik Tiyatro'da Candan Erçetin’in eşsiz yorumu ile Cumhuriyetin 100. Yılında “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar”, Şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğindeki konseri izlemeye gideceğiz

Yer: Efes Antik Tiyatro Tarih: 14 Ekim 2023, 21:00 Bilet: passo.com.tr



Gecce Food Gusto ve Travel Editörü Caner Ural @canerural ile...

Bütün hafta boyunca İstanbul'daki tüm sergileri gezeceğim! Özellikle Müzegazhane'deki Kayıtlı Hafıza Sergisi'nde zaman tünelini gezmek istiyorum!

Bulvar 216 içinde yer alan Sintesi Restaurant'ın her Çarşamba düzenlediği Jazz Nights'a gideceğim! Şef Ersin Avşar'ın eşsiz lezzetleri ile tüm duyularımı canlandırıp kuşağımı enfes müzikle dolduracağım sizlere de öneririm



Yer: Sintesi Restaurant

Tarih: 11 Ekim Çarşamba



Ve tabii ki 11 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu'da popun ve benim en sevdiğim isim Edis'i dinlemeye gideceğim!

Yer: Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 13 Ekim 2023, 21:15

Bilet: passo.com.tr



Gecce Food Gusto Köşe Yazarı Gürkan Boztepe @gurkan_boztepe ile...



10 Ekim'de Zorlu PSM'de Amadeus 5. Sezon sahnede! Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesini dinlemeye gideceğim ,

Yer: Zorlu PSM Tarih: 10 Ekim 2023, 20:30 Bilet: biletix.com

Hafta içi bir grup iş arkadaşlarımızla Florya'dan tüm şehre hatta tüm dünyaya gastronomik deneyimler sunan ve köklü tarihi mirasıyla yılların vazgeçilmez mekanı Beyti Florya'ya gideceğiz! Sizlere de bu lezzet deneyimini yaşamanızı öneririm!

