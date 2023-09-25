Dünyanın en iyi 50 teli belli oldu!

Gelelim 2023 yılında Dünyanın en iyi 50 otelini sırlamaya!

En iyi ilk 10 ile başlıyoruz...



Altı kıtada 35 destinasyondan otellerin yer aldığı sıralamayı keşfedin ve dünyanın en iyi oteli seçilen yer de dahil olmak üzere, yıldız konukseverliklerinden dolayı dünya lideri hangi kuruluşların ödüllendirildiğini öğrenin



Dünyanın en iyi 50 otelinin tam listesi için TIKLAYIN!





No.1 Passalacqua,Lake Como

passalacqua.it / @passalacqualakecomo

Dünyanın en iyi oteli sıralamasında 1. sırayı gerçekten hakkı ile alan Como Gölü'nün en görkemli ve lüks hali, bir miktar bohemlik ile birlikte Passalacqua oldu!

Özetle: Besteci Vincenzo Bellini'nin eski evi olan 18. yüzyıldan kalma bir villada yer alan Passalacqua, Grand Hotel Tremezzo'nun da arkasında olan De Santis ailesinin eseridir. Muhteşem teraslı bahçelerin içinde yer alan ve sadece 24 odaya yayılan otel, en iyi İtalyan işçiliğini, süslü Barok zarafetinin görkemli bir isyanıyla sergiliyor. Tüm bunlar, göl kıyısındaki gerçekten büyülü bu konumdan en iyi şekilde yararlanan, neredeyse özel bir ev gibi muhteşem bir dinlenme ortamında bir araya geliyor: Tam da Dünyanın En İyi Oteli 2023'ün açılışından bekleyeceğiniz şey.

No.2 Rosewood Hong Kong, Hong Kong

rosewoodhotels.com / @rosewoodhongkong

Dünyanın en iyi oteli 2.si tarihi Kowloon'da çağdaş sahil lüksü olan en iyi Asya oteli!

Özetle: Misafirperverliğin simgesi: Rosewood Hong Kong 2019'da açıldığında, 65 katlı kulesi şehrin silüetinin şaşmaz bir özelliği haline geldi. Rosewood Hotel Group'un Asya'da açılacak yedinci lokasyonu olan bu tesis, Victoria Limanı'nın büyüleyici arka planında imzasını taşıyan lüks konaklama deneyimini sunuyor ve şimdi Asya 2023'ün En İyi Oteli olarak adlandırılıyor.

No.3 Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok

fourseasons.com/bangkok / @fsbangkok

Dünyanın en iyi oteli 3.sü Bangkok'un gelecek vaat eden yaratıcı bölgesinde nehir kenarındaki hiper-modern vaha!

Özetle: Ortam nedir? İyi vakit geçirmenin yanı sıra gerçek anlamda dinlenme ve rahatlama anlamına da gelen, tasarım odaklı bir kentsel dinlenme mekanı. Kings Nehri'nin kıyısında yer alan otel, palmiyelerle çevrili, çok katmanlı bir havuz alanı, Akdeniz'e yaslanmış bahçeler ve antik Tayland'dan ilham alan bir spaya sahip inanılmaz bir sağlıklı yaşam merkezi ile birden fazla kata yayılmış 299 çağdaş oda ve süitten oluşmaktadır. ritüeller. Büyük, cesur ve hareketli bu otel, Bangkok'un yeni dalga otelcilik sahnesinin önemli bir oyuncusu.

No.4 The Upper House, Hong Kong

thehousecollective.com/en/the-upper-house / @upperhouse_hkg

Dünyanın en iyi oteli 4.sü Victoria Limanı'nın üzerinde süzülen son teknoloji ürünleri ve yaratıcılığın üst seviyesinde bir Otel!

Özetle: Admiralty's Pacific Place'in üzerinde yüksek bir konumda yer alan bu 117 odalı otelde ileri ve yukarıya doğru bir durum söz konusu. Başarılı Asyalı tasarımcı André Fu'nun buluşu olan bu eser, yaratıcılığın ve mimari ihtişamın görsel bir öyküsüdür. İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick'in tasarımı olan brütalist cephe ve ardından Japonya'nın torii kapılarından ilham alan kırmızı tonlu ahşap asansör, atmosferi belirliyor. Fu'nun tasarım estetiği, katlar arasında dolaşırken mekan boyunca kusursuz bir akış sağlayan 'yukarı doğru yolculuk' konseptine dayanıyor.

No.5 Aman Tokyo, Tokyo

aman.com/hotels/aman-tokyo / @aman_tokyo

Dünyanın en iyi oteli 5.si Japon başkentinde bulutların arasında sallanan sakinlik ve minimalizm yaşamak isteyenlere...

Özetle: Hikayesi nedir? Genişleyen megalopolis Tokyo'nun kalbinde yer alıyor olabilir ancak şık, sakin ve sarsılmaz lüks atmosferi, konumunu gölgede bırakıyor. Otel, 2014 yılında açıldığında Aman'ın ilk kentsel ileri karakolu oldu ve hareketli finans bölgesi Otemachi'deki 38 katlı parlak bir gökdelenin en üst altı katını sorunsuz bir şekilde kapladı. 33. kattaki havadar lobiye vardığınızda, şehirden kaçışa geçiş anında gerçekleşir; katedral yüksekliğindeki tavanı el yapımı beyaz washi kağıdıyla kaplıdır; yansıtıcı sularda soyut mevsimlik çiçek ve kaya gösterileri; ve ikonik Tokyo manzaralarının epik taraması.

No.6 La Mamounia, Marrakech

mamounia.com / @lamamouniamarrakech

Dünyanın en iyi oteli 6.sı gelecek için yeniden tasarlanan görkemli lüksün örneği

Özetle: La Mamounia'ya yürümek, lüks otellerin sunağında diz çökenler için dini bir deneyimin eşiğinde. 1929'daki açılışından bu yana, yüksek tasarım, ultra lüks iç mekanlar ve sınıfının en iyisi konukseverlik konusunda dünyanın en iyi, lider otellerinden biri olarak ün kazanmıştır ve bu nitelikler onu artık 2023 Afrika'nın En İyi Oteli yapmaktadır. modern plan, Parisli mimarlar Patrick Jouin ve Sanjit Manku tarafından yakın zamanda yenilendi. Zengin bir geçmişe sahip efsanevi bir otel olan bu otelin tarihi, Sultan Muhammed Ben Abdullah'ın oğlu, yabani zeytin ve portakal ağaçları, kaktüsler, palmiyeler ve begonvillerden oluşan görsel bir kakofoni olan kokulu bahçesini bir eğlence mekanına dönüştürdüğü 18. yüzyıla kadar uzanıyor. cömert ve unutulmaz bahçe partileri ile de dünyaca üne sahip.

No.7 Soneva Fushi, Maldives

soneva.com/resorts/soneva-fushi / @discoversoneva

Dünyanın en iyi oteli 7.si çevreye bağlılıkla üstün ada lüksünü bir araya getiren otel!

Özetle : Hikaye ne? Tesisin 'haber yok, ayakkabı yok' mantrası, tesisin felsefesini özetlemeye çok şey katıyor. Konuklar sürat teknesiyle deniz uçağından kıyıya götürüldükten sonra ayakkabılar çıkarılır ve villalara gönderilir, ancak adadan ayrılırken yeniden uygulanır; tıpkı Lost Explorer En İyi Plaj Oteli Ödülü 2023'ün kazananında olması gerektiği gibi. Soneva Fushi'nin günlük yaşamdan farklı dünyalar hissi veren bir ortam yaratmak için saf rahatlama ve tarafsızlığa odaklandığı belirtiliyor.

No.8 One&Only Mandarina Riviera, Nayarit

oneandonlyresorts.com/mandarina / @oomandarina

Dünyanın en iyi oteli 8.i oteli Vahşi Pasifik kıyılarında olağanüstü lüks!



Özetle: Sierra de Vallejo rezervinin tropik yağmur ormanları ile Pasifik Okyanusu arasında sıkışmış olan bu 88 dönümlük konaklama yeri, Meksika'nın Pasifik kıyı şeridindeki lüks Mandarina projesine ilk ulaşanlardan biriydi. Buharlı orman ortamına karşı kamufle edilen otel, lüks Meksika otelleri için yeni standartlar belirledi ve şimdi 2023 Kuzey Amerika'nın En İyi Oteli ödülünü alıyor.

No.9 Four Seasons Firenze, Florence

fourseasons.com/florence / @fsflorence

Dünyanın en iyi oteli 9.u oteli botanik ortamda gerçek Floransa güzelliği!

Özetle:Floransa'nın en büyük özel bahçesi, güzelce restore edilmiş bir 15. yüzyıl Medici sarayı olan bu karakter dolu Four Seasons mülkü için sakin bir ortam sağlıyor. Yürümek yerine süzülme isteği uyandıran havalı, kremsi iç mekanları ve iş ve tatil amaçlı seyahat edenlerden oluşan varlıklı müşteri kitlesi ile 2008 yılında açılan otel, 116 yatak odası sunmaktadır. Bunlardan 79'u Palazzo della Gherardesca'da ve 37'si kendi resepsiyonu ve uşak hizmetiyle süslenmiş, 16. yüzyıldan kalma eski bir manastır olan Villa'da bulunuyor. Bu arada otelin Michelin yıldızlı İtalyan restoranı Il Palagio, yeniden tasarlanmış bölgesel klasiklerden oluşan çağdaş bir menü ve mükemmel bir şekilde seçilmiş şarap mahzeni ile konukları Rönesans'ın dışına çıkarıyor ve güncelliği artırıyor.

No.10 Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

mandarinoriental.com/en/bangkok/chao-phraya-river / @mo_bangkok

Harika otellerin keyfinin 147 yıllık kanıtı!

Öztele: Hikaye ne? Yaklaşık 150 yıldır Bangkok'un Chao Phraya Nehri kıyısında büyükleri ve görkemlileri ağırlayan efsanevi bir otelle nereden başlarsınız? Joseph Conrad ve Graham Greene'den Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Michelle Yeoh ve Stanley Tucci'ye kadar konuk listesi tek başına burayı bir türbe yapmak için yeterlidir, ancak Mandarin Oriental Bangkok yemyeşil sarmaşıkların üzerinde dinlenmekle ilgilenmiyor -kaplı defne. Başlangıçta 12 odalı bir otel olan bu dünyaca ünlü otelin artık çeşitli kanatlarda 393 oda ve süiti, çok sayıda restoran ve barı, nasıl yapıldığını göstermesiyle ciddi bir üne sahip bir spası ve Bangkok'un tartışmasız en iyi kahvaltısını sunan nehir kenarında bir teras restoranı var.

Dünyanın en iyi 50 otelinin tam listesi için TIKLAYIN!

