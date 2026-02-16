CVK Park Bosphorus Hotel ile Ramazan Sofraları Şölene Dönüşüyor

Ramazan ayı İstanbul’da her zaman başka yaşanır. Özellikle şehrin kalbinde, Boğaz’a karşı kurulan sofralar bu deneyimi daha da anlamlı kılar. İşte tam bu noktada CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, bünyesindeki Gümüşsuyu Restaurant ile misafirlerine hem geleneksel hem de zarif bir iftar atmosferi sunar. Üstelik eşsiz manzara, canlı fasıl ve özenle hazırlanan menü bir araya gelir. Böylece iftar, yalnızca bir akşam yemeği olmaktan çıkar ve unutulmaz bir buluşmaya dönüşür.

Ramazan İftar Menüsü ile Geleneksel Lezzetler

Öncelikle restoran, Ramazan iftar menüsünü bolluk ve bereket temasıyla kurgular. Masaya serpme iftariyelikler gelir. Ardından zeytinyağlılar, taze salatalar ve sıcak çorba sofrayı tamamlar. Bu başlangıç, klasik bir iftar ritmini güçlü bir şekilde yansıtır. Devamında fırında hazırlanan ara sıcaklar servis edilir. Böylece lezzet katmanlı bir deneyime dönüşür.

Ana yemeklerde ise Türk mutfağının köklü tatları öne çıkar. Kesme döner, kuzu tandır, hünkar beğendi ve tavuk sarma sofraya karakter katar. Her tarif dengeli porsiyonlarla sunulur. Ayrıca şık sunum detayları görsel bütünlüğü destekler. Finalde Ramazan’a özgü tatlılar yer alır. Böylece akşam, hafızada iz bırakan bir lezzet yolculuğuna dönüşür.

Boğaz Manzarası ve Canlı Fasıl

Lezzet kadar atmosfer de önem taşır. Gümüşsuyu Restaurant, Boğaz’a hakim konumuyla iftara ayrıcalıklı bir fon sunar. Gün batımıyla birlikte şehir silueti değişir. Bu manzara sofraya romantik ve huzurlu bir hava katar. Bununla birlikte canlı fasıl performansı geceye nostaljik bir dokunuş ekler. Müziğin ritmi sohbeti derinleştirir. Böylece misafirler yalnızca yemek yemez, Ramazan ruhunu hisseder.

Aileler İçin Özel Ayrıcalık

Restoran, aileleri de düşünür. Ramazan iftar menüsü kişi başı 3.900 TL olarak sunulur. Ayrıca 0–6 yaş arası çocuklar ücretsiz ağırlanır. Bu yaklaşım aile buluşmalarını teşvik eder. Özellikle kalabalık sofralar için ideal bir ortam oluşur. Sonuç olarak hem konfor hem de gelenek bir arada yaşanır.

İstanbul’un Kalbinde Manevi Bir Buluşma

Sonuç olarak Gümüşsuyu Restaurant, Ramazan boyunca İstanbul’un en özel buluşma noktalarından biri haline gelir. Mekan, geleneksel değerleri modern bir zarafetle yorumlar. Üstelik Boğaz manzarası ve canlı müzik deneyimi güçlendirir. Böylece iftar, sadece bir öğün değil; paylaşımın, huzurun ve lezzetin birleştiği bir ana dönüşür.