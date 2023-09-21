Caner Ural yazdı: Altın Koza'da "Onur Ödülleri" Perran Kutman ve Cihan Ünal'a verildi!

Açılış konuşmasına; sanatçıları, sinema emekçilerini ve konukları selamlayarak başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; Altın Koza’yı marka haline sanatçıların getirdiğini belirterek, minnettarlıklarını ifade etti ve “Adana sanatı benimseyen, bilen ve seven insanların yaşadığı, çok sanatçı yetiştiren bir şehir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk sanata ne kadar önem veriyor ve seviyorsa, Adanalılar da sanatı o kadar seviyor. Adanalı olmaktan gurur duyuyorum. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 100. yılında, Adana Altın Koza Film Festivali’nin 30’uncusunu yapıyoruz. Festivalimiz her yıl bir öncekinden daha iyi oluyor. Türk sinemasına, tiyatrosuna ömürlerini veren, büyük başarılara imza atan, çok sevilen sanatçılarımız Perran Kutman ve Cihan Ünal’a, onur ödülünü kabul ettikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Türk Sineması’nın sevilen ismi Perran Kutman’a ödülünü, Halil Ergün takdim etti. Perran Kutman ‘’Sinemamızın bir emekçisi olmak benim için onurların en büyüğü. Cumhuriyetimizin 100. yılında sinema adına yapılan bu organizasyonun bir parçası olmak o kadar mutluluk verici ki. Güzel insan demek Adanalı demek benim için. Sinemaya tutkulu insanların şehri demek. Pamuk demek, sanat demek, bereket, barış ve sevgi demek... Tüm Adanalılara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Festivalde Onur Ödülü’nü alan oyuncu Cihan Ünal’ın ödülünü, Zeydan Karalar ve Biket İlhan verdi. Cihan Ünal ‘’Eylül ayının son günlerinde, sonbahar yapraklarıyla örtülü bahçemizde rengarenk çiçekler açtı bu anlamlı ödülle. Altın Koza’da emeği geçen, başta sevgili, değerli belediye başkanımız Zeydan Karalar olmak üzere, tüm jüri üyelerine, etkinliğe katılan sanatçılara ve sanatseverlere sonsuz teşekkürler.’’ dedi.

Ödül töreni Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın Türk ve dünya sinemasından film müziklerinin yer aldığı muhteşem konseriyle sona erdi.

Festival de ayrıca Kıyıda, Annesinin Kuzusu, Ceylin adlı Uzun Metraj Filmler yarışma kapsamında gösterildi.

Türk Sinemasının değer taşlarından Necip Sarıcı’nın belgeseli dikkat çekti. Mehmet Güreli’nin çektiği eser sanırım sinemanıza ışık tutacak.