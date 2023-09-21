Caner Ural: "Adana Altın Koza Film Festivalinde 3.gün dopdoluydu!"

Oyuncu Halil Ergün panelde ‘’Kendi sinemamızın sahiplenilecek, sırtımızda taşınacak birikimleri var. Yeşilçam sineması, Türk insanının yaşam macerasında; gencin, ihtiyarın, çocuğun, kadının, erkeğin toplumsal sorunlarla ilgilenmesi; toplumsal ve bireysel sorunlarla çok önemli işlevleri yerine getirmesi konusunda, çok önemli bir sinemadır. Bu sinema macerasında bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu işe emek verenleri saygıyla anıyorum.’’ dedi

Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Yönetmen Biket İlhan ‘’Toplumuzda kadın olmak çok zor aşamalardan geçti. Filmlerimiz aracılığıyla bu konularda daha iyi farkındalıklar olduğunu düşünüyorum. Kadının adı yok, demişti Duygu Asena. Bence şu anda kadının adı var ama daha fazla yol alacağımız çok aşama var. Kendi ayakları üzerinde duran kadınlarımız var ve olmaya devam edecek. Umutsuz değiliz, iyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum.’’ dedi.

Yönetmen Engin Ayça ‘’Bizim sinemamıza, star sineması denir ama bizde star sineması yok. Bizde, halkın kahramanlarının sinemaya geçmiş halleri var. Aynı şey değil. Yeşilçam sineması, halkın sözlü ve geleneksel kültüründen beslenen bir sinema. Yeşilçamın dünyada örneği yoktur. Ve dünya tarihinde tek örnek olarak yerini almalıdır.’’ dedi.

Yönetmen Şerif Gören ‘’Sinema kahramanlar yaratabiliyor. İnsanlar, karakteri benimseyip onu kahramanlaştırıyor ve rol model olarak alıyor.’’ Dedi. Reis Çelik ise ‘’Sinemanın sosyolojik olarak hayatımızdaki değişime katkısı büyüktür.’’ dedi.

Uzun Metraj Film Yarışması bölümümde Umut Subaşı’nın yönettiği ‘Sanki Her Şey Bir Felaket’, Eylem Kaftan’ın ‘ Bir Gün, 365 Saat’, Tunahan Kurt’un ‘ Karganın Uykusu’ filmleri seyirci ile buluştu.

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yarışması’nın ‘’Belgesel Film Yarışması’’ bölümünde yarışan ‘’Flanöz’’ , ‘’Heartbeat of Tribal Galaxy’’ ve ‘’Aladağ Bir Yürek Yangını’’ filmleri Adana’da seyirci karşısına çıktı.

‘’Sulukulenin Son Günleri’’ , ‘’Tavuri’’ , ‘’Masumiyet’’ ve ‘’Anavarza Belgeseli’’ özel gösterimine özel gösterim yapıldı.

Festival kapsamında Çukurova Altın Koza Film Akademisi’nin düzenlediği, ‘’ Bağımsız Sinema Dağıtım/ Gösterim Alanında Filmkoop Deneyimi ve Yeni Olasılıklar’’ konulu konuşmada Vuslat Saraçoğlu, Önder Özdemir, Özgür Balcı sinemaseverlerle bir araya geldi. Esas 01 Burda AVM Cinemapink’te düzenlenen etkinliğe büyük ilgi gösterildi.

Çukurova Altın Koza Film Akademisi’nin düzenlediği ‘’Türkiye’de Sinema Eğitimin Sektöre Katkısı’’ başlıklı etkinlikte ise Prof. Dr. Nezih Orhon, İlker Canikligil, Zeynep Ünal konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Murat Tırpan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi . Esas 01 Burda AVM Cinemapink’te gerçekleşti.