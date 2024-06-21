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Bodrum'da skandal olay: Kaya Sabancı'yı Vedat Aşçı darp etti

72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradı. Bodrum'daki Mandarin Otel'de yaşanılan bu darp olayı iş ve cemiyet dünyasını sarstı. İşte detaylar...

Bodrum'da skandal olay: Kaya Sabancı'yı Vedat Aşçı darp etti
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Yayın Tarihi : 21-06-2024 11:06

Bodrum'da yaşanan bir darp olayı, iş ve cemiyet dünyasında büyük yankı uyandırdı. 72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı ve korumalarının saldırısına uğradı.

Olay, akşam saatlerinde otelde bulunan Hakkasan Restoran'da gerçekleşti. Yaşadığı darp sonrası Kaya Sabancı, hızla Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaya Sabancı'nın saldırıya uğramasının nedeni olarak, Mandarin tatil sitesi ve otelinden aldığı konutla ilgili sorunları Vedat Aşçı'ya bildirmesi ve bu nedenle aralarında husumet olduğu konuşuluyor. 

Yaşanan bu olay, iş dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kaya Sabancı'nın sağlık durumu ve saldırının detayları kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

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