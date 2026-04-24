Bilal Islam İmzalı Kokteyllerle Sahne Sunset'in!

Şehrin kokteyl kültürü hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Artık yalnızca iyi bir içki yeterli olmuyor; insanlar hikayesi olan, teknikle derinleşen ve duygu taşıyan deneyimler arıyor. Tam da bu noktada Sunset Grill & Bar içinde konumlanan Sunset Grill & Bar, bu dönüşümün en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Üstelik mekan, klasik bar anlayışını kırıyor ve deneyimi merkeze alıyor.

Buraya gelenler sadece bir şey içmiyor; aynı zamanda bir atmosferin parçası oluyor. Özellikle Bilal Islam tarafından hazırlanan yeni menü, modern miksoloji anlayışını güçlü bir teknik altyapıyla birleştiriyor. Böylece her kokteyl, kendi karakterini net şekilde ortaya koyuyor.

Kokteyl Dünyasında Yeni Bir Yaklaşım

Yeni menü, içerik kadar anlatıya da odaklanıyor. Bu nedenle her kokteyl, kendi hikayesini net bir şekilde hissettiriyor.

Aphrodite, Chivas Regal Smoky ve Mumm Ice birlikteliğiyle güçlü bir başlangıç yapıyor. Ardından biberiye ve adaçayı cordial devreye giriyor. Taze yaban mersini ve ahududu ise dengeyi kuruyor. Son dokunuşta kullanılan Angostura Bitter, içimi rafine bir noktaya taşıyor.

Helios, daha parlak bir karakter sunuyor. Mumm Ice Extra’nın canlı yapısı, ferah aromalarla birleşiyor. Böylece ortaya net, enerjik ve akılda kalıcı bir profil çıkıyor.

Aurora Borealis, teknik gücünü doğrudan hissettiriyor. Fermente yaban mersini cordial sayesinde katmanlı bir yapı oluşuyor. Her yudumda farklı bir aroma öne çıkıyor. Bu da kokteyli sıradanlıktan tamamen uzaklaştırıyor.

Citrus Alchemy ise narenciye dünyasını yeniden yorumluyor. Malfy Gin con Limone, yuzu ve bal şurubu ile güçlü bir temel kuruyor. Passion fruit ve fermente mandalina suyu bu yapıyı genişletiyor. Limon hydrosel ise finalde aromayı netleştiriyor.

Sunset Bar’da Lüks ve Zamansız Detaylar

Sunset Bar, sadece kokteylleriyle değil, aynı zamanda güçlü içki koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Mekan, premium viski ve konyak seçkisi ile fark yaratıyor. Özellikle Remy Martin Louis XIII gibi ikonik seçenekler, deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Bununla birlikte akşam saatlerinde başlayan DJ performansları atmosferi tamamlıyor. DJ Evren Katırcıoğlu’nun setleri, gün batımından geceye geçişi kusursuz hale getiriyor. Böylece mekan, ritim ve lezzeti aynı çizgide buluşturuyor.

Kokteyl Artık Sadece Bir İçki Değil

Bugün kokteyl deneyimi, sadece damak tadıyla sınırlı kalmıyor. Mekanlar artık teknik, sunum ve atmosferi birlikte kurguluyor. Sunset Bar da bu yaklaşımı başarıyla uyguluyor. Her detay birbiriyle uyum içinde ilerliyor.

Bu nedenle Sunset Bar, İstanbul’da sıradan bir bar olarak konumlanmıyor. Aksine, şehrin kokteyl sahnesi üzerinde yön belirleyen güçlü bir oyuncu haline geliyor. Eğer bu sezon farklı bir deneyim arıyorsanız, doğru adres net şekilde ortaya çıkıyor.