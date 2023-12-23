2023 yılının en çok konuşulan mekanları

Gizlice keşfettik: İstanbul'un en yeni ve en popüler mekanları!

Roka İstanbul

Rez: 0212 401 02 60

Bu yıl en dikkat çekenlerden biri de Çağdaş Japon Robatayaki Mutfağı ile bilinen Roka İstanbul! Yılın son demlerinde h er Cumartesi - Pazar saat 12:30 - 16:00 arası gerçekleşen Roka Brunch'ları; tabuları yıkan, alışılagelmiş kalıpların dışında bir gastronomi deneyimi yaşatmaya başlamış ve misafirlerden tam not almıştı! Japon Robatayaki Mutfağı'nı modern bir dokunuşla sergileyen Roka, Robata (ro) çevresinde arkadaşlarla güzel yemek ve içeceklerin paylaşıldığı, sıcak, içten ve her şeyi kucaklayan bir enerji ortamı (ka) anlamı ile konuklarına özel bir deneyim sunuyor...

Sunset Grill & Bar

Rez: 0212 287 03 57

Aslında o her sene için vazgeçilmez diyebiliriz! 2023 kesinlikle Sunset deneyiminin yılı oldu. İlhamını ve lezzet aromasını doğadan ve mevsimlerden aldığı; sezonluk tadım menüleriyle bu yıl lezzetinden en sık söz ettirenlerin başında geliyor. Geniş şarap kavıyla da misafirlerine gastronominin eşlik uyumunu yakaladı. İstanbul Boğazı’nın en güzel manzaralarından birine hakim Ulus Parkı’nda konumlanan Sunset Grill&Bar, 1994 yılından beri kentin “fine dining” geleneğinin en seçkin temsilcilerinden biri olmaya tüm hızıyla devam ediyor.

29

Rez: 0212 358 29 29

2023 yılına damgasını harika bir ödülle vuranlardan biri de bir İstanbul ikoniği haline gelen 29! Bu sene The World of Fine Wine’ın Regional Awards ödülleri açıklandı. Yeme-içme sektörüne yön veren d.ream’in sevilen markalarından 29, ‘Best Short Wine List’ ve ‘Best Design Wine List’ kategorilerinde yerini aldı. 1993'den beri yeme-içme trendlerini belirleyen 29, Ulus’ta İstanbul boğazına hakim benzersiz konumunda, yenilenen dekorasyonu ile misafirlerini ağırlıyor. Restoran ve club olarak hizmet veren 29, ferah oturma alanları ve terası ile yemek keyfini ikiye katlarken, club tarafında kaliteli müzikleri ile eğlenceyi geç saatlere kadar devam ettiriyor.

Paper Moon

Rez: 0212 282 16 16

Geçtiğimiz günlerde Akmerkez'in 30. yaşının kutlanıldığı davette misafirlere büyüleyici bir gastronomi deneyimi yaşatarak damaklara imza atan Paper Moon; 2023 yılının en çok konuşulan mekanlarından olmayı başardı. Yaz sezonu boyunca Bodrum'da harika anlara imza atan Paper Moon Loft ile de tek kelimeyle harikaydı! Akmerkez'de uzun yıllardır İtalyan Mutfağı'na eşsiz bir yorum katan Paper Moon; Bodrum için özel olarak tasarladıkları konseptiyle göz kamaştırdı. Şık ve sakin bir İtalyan restoranı olan Paper Moon; size Bodrum Loft için özel olarak tasarlanmış yerel ve keyifli yemek seçenekleriyle harika bir yolculuğa çıkar​​​​​​​mıştı.

The Galliard

Rez: 444 0 233

İstanbul'un farklı noktalarında şıklığı ve sofistike lezzetleriyle dikkat çeken The Galliard; 2023 yılının en sevilenleri arasında yer almayı başaran mekanlardan. Vadistanbul, Emaar Square Mall ve Metropol İstanbul'da şubeleri bulunan mekanın aynı zamanda Downtown Bursa'da da şubesi bulunuyor. 2023 yaz sezonunda ise The Galliard Cove House ile Bodrumlulara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Bodrum'da gurme bir deneyimi kulakların pasını silen bir müzik keyfi ile sunan mekan; Bodrum'un en ayrıcalıklı koylarından biri olan Gökçebel Koyu'ndaydı...

Lucca

Rez: 0212 257 12 55

Uzun yıllardır semtin imza mekanlarından biri olan Lucca; 2023 yılında da vazgeçilmezlerimiz arasındaydı! Yenilenen menüsü, dünyadan farklı şefler ve markalarla yaptığı iş birlikleri, eğlenceli gecceleri ve sofitike konsept akşamlarıyla 2023'ün en yaratıcı ve sofistike mekanı diyabiliriz. Zamansız bir klasik halini alan mekan yılın son çeyreğinde yenilediği kokteyl menüsüyle damaklara imzasını atanlardan. Kısa süre önce gerçekleştirdiği tek geccelik Izakaya kaçamağıyla da oldukça iddialıydı!

Da Mario

Rez: Etiler 0212 263 74 84 / İstinyePark 0212 232 02 32

İstanbul'a ilk İtalyan dokunuşunu yapan Da Mario; Etiler ve İstinyePark şubeleriyle misafirlerine kusursuz bir deneyimi yaşatanların başında geliyor. 2023 yaz sezonunda ise Bodrum Gölköy'de sevenleriyle buluşan Da Mario; yaz akşamlarının en gurme esintilerini ve İtalya'yı da ayağımıza getirmişti. Bodrum’un mavisinin yanı başında, göz kamaştıran şıklıktaki dekorasyonuyla dikkat çeken Da Mario; her anı ve her detayıyla unutulmaz anlara imza atmıştı!​​​​​​​ 2023 yılına veda ettiğimiz şu günlerde ise hazırladıkları Festive Menü ile yıla lezzet dolu bir kapanış yapıyorlar. Festive Menü ise 15 Ocak'a kadar hem Etiler hem İstinyePark şubesinde misafirleri bekliyor.

Sintesi Restaurant

Rez: 0532 699 32 82

Başarılı şef Ersin Avşar'ın imzasını taşıyan ve 2023 yılında kapılarını açarak gastronomi sektörüne yepyeni bir soluk getiren şef restoranı Sintesi; Ataşehir'den tüm şehre lezzetini yayanların başında geliyor. Yıl boyunca birçok farklı konsept ile misafirlerini ağırlayan ve imza lezzetlerini misafirleriyle buluşturan Sintesi'nin Jazz gecceleri yoğun ilgi görmüştü!

Oly House

Rez: 0212 323 23 70

İtalyan Mutfağı'ndan tanıdığımız ve uzun yıllardır sektörde büyük başarılara imza atmış Sezgin Yüce'nin hayat verdiği Oly House; bu sene aramıza katılan ve katıldığı anda tüm gözleri üzerine toplayanlardandı! Mekanın imza tatlarının yaratıcı şefi Ayhan Kara ise bu senenin en dikkat çeken şefleri arasındaydı. Oly House, İstanbul’un gizli cevherlerinden birinde; Armutlu’da bulunuyor. Bu bölge Etiler’e yakınlığı ile dikkat çekiyor ve hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza efsane bir restoran, mekan çıkarabiliyor. Oly House’ta kesinlikle böyle bir mekan! Hem de İtalyan Mutfağı’nın çok özel lezzetlerine imza atıyor. ​​​​​​​

Develi

Florya Rez: 0212 662 50 00

2023 yılının iz bırakanı ise yeniden Develi oldu! Antep Mutfağı'nın duayeni, Türkiye’nin lezzet ünlüsü Develi; kalite ve lezzeti her şubesinde şık bir yorumla sunanların başında geliyor. Aynı zamanda 2023 yılı Develi için çok anlamlı işlere imza atarak geçti diyebiliriz! Develi Restoranları'nın kurucusu duayen isim Arif Develi için ailesi tarafında hazırlanan Vefa Belgeseli izleyenlerin gözlerini doldururken ayakta alkışlanacak bir hikayeyi izlemelerine de sebep oldu! Türkiye'nin lezzet ünlüsü aynı zamanda yaz sezonunda Bodrum'da Kaya Palazzo Le Chic içerisindeki şubesiyle de yaz boyu unutulmaz bir deneyime imza attı.

Dragon

Rez: 0212 231 62 00

Dekoruyla kendinizi Quentin Tarantino filmlerinden biri olan Kill Bill filminde hissedeceğiniz, lezzetli yemekleriyle size bolca dopamin ve endorfin sağlayacak, güler yüzlü sahipleri ve çalışanları sayesinde evinizdeymiş gibi rahat hareket edebileceğiniz bir mekan Dragon. Dekorasyonundan çalınan müziklere kadar Çin kültürünü tam anlamıyla yansıtan Dragon Çin mutfağından farklı lezzetler tatmak isteyenlerin gözde mekanı Hilton İstanbul Bosphorus'un giriş katında bulunuyor. Seçkin bir müşteri kitlesine sahip olan Dragon Hong Kong'lu aşçıların elleriyle Çin Mutfağı'nın inceliklerini sunuyor ve 1987'den bu yana kaliteden taviz vermeyen çizgisiyle müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalışıyor​​​​​​​.

Gallada

Rez: 0212 931 28 88

İstanbul'un en yenisi; gastronomi sahnesinin merak uyandıranı Gallada; dünyaca ünlü şef Fatih Tutak imzası taşıyor! İstanbul'un ayrıcalıklı oteli The Peninsula İstanbul'da kapılarını 2023 yılında açan Gallada, Boğaz'ın nefes kesen noktalarından birinde benzersiz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Gallada menüsü sıklıkla İpek Yolu'na atıfta bulunuyor. Sofistike dokunuşlarla hazırlanan Gallada menüsü, misafirleri bambaşka bir dünyaya yolculuğa çıkarıyor. Gallada & Topside Bar; Fatih Tutak'ın Orta Asya ve Çin'deki kişisel yolculuğundan ilham alarak şekillenmiş. Menüsüyle de yepyeni bir mutfak macerası sunuyor. Türkiye’den Orta Asya’ya ve Çin’e uzanan kadim İpek Yolu mutfağının büyüleyici tatlarından esinlenen menüsü ile duyuları benzersiz bir yolculuğa çıkaran capcanlı bir atmosfer sunuyor. ​​​​​​​

Feriye

Rez: 0538 483 20 21

Bu yıl Feriye'nın yılı oldu diyebiliriz! İstanbul’un en ikonik simgelerini manzarasında bir araya getiren Feriye, 100 yılı aşkın süredir Boğaz kıyısında restoranıyla birlikte konumlanıyor. Yıl boyunca imza attığı farklı etkinlikleriyle de adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran mekan, farklı yaşam alanlarıyla İstanbulluların vazgeçilmezleri arasında girmeyi başardı. Cumhuriyet'imizin 100. yaşını kutladığımız 2023 yılında; harika konumuyla unutulmaz bir 100. Yıl Geccesi'ne imza attı! Aynı zamanda belirli aralıklarla düzenlediği şifalanma atölyeleri ise yoğun ilgi gördü! Tabii bir de İstanbul'da yaz akşamlarının keyfine apayrı bir soluk katan Açık Hava Sinemasını da unutmamak lazım...

Kıyı

Rez: 0212 262 00 02

1966 yılından beri bir İstanbul klasiği haline gelen Kıyı; bu sene de tüm zarifliğiyle konuklarından tam not almayı başardı. İstanbul’un en özel koylarından birinde, aradığınız huzuru ve lezzeti aynı anda bulabileceğiniz, dostluklarınızı pekiştirebileceğiniz, sizi bambaşka bir evrene götürmeyi başaran bir mekan. Adımınızı başka bir dünyaya atacaksınız, atmosferiyle sizi ele geçirmeyi başaracak.​​​​​​​

Nadide Meyhane

Rez: 0533 946 09 77

Bu yıl yenilediği dekoruyla bambaşka bir tarza bürünen Nadide Meyhane; şehrin kalbinde şehirden uzaklaşmak isteyenlern vazgeçilmezi! Hayatı güzelleştiren, ana değer kata tüm detaylarıyla Nadide Meyhane; size unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yeni nesil meyhane konseptini çok daha şık bir yorumla tasarlayan Nadide; samimi ve eğlenceli anları muhteşem lezzetleriyle taçlandıranlardan. Fonda çalan müziklerle biraz nostalji turuna, biraz Yunan esintilerine rastlıyorsunuz.​​​​​​​

Gizlice keşfettik: İstanbul'un en yeni ve en popüler mekanları!​​​​​​​