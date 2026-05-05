16 Roof’ta Yaz Sezonu Açılıyor: Happy Hour ve DJ Gecceleri Başlıyor

Yaz sezonunun en iddialı açılışlarından biri için geri sayım başladı. Vox Creative Agency'nin müzik kürasyonuyla, 16 Roof happy hour serisi, 14 Haziran itibarıyla İstanbul’un sosyal hayatına güçlü bir dönüş yapıyor. Üstelik bu sezon, sadece manzarayla değil; müzik ve ritimle de dikkat çekiyor. Çünkü her gün 17:00 – 21:30 saatleri arasında başlayan bu özel seri, Boğaz’a karşı geçirilen saatleri çok daha keyifli hale getiriyor.

Aynı zamanda haftanın her günü farklı bir enerji sunuluyor. Gün batımına eşlik eden ritimler, şehrin temposunu yukarı taşıyor. Böylece İstanbul, uzun süredir özlediği o ikonik teras deneyimine yeniden kavuşuyor.

DJ & Friends ile Pazar Günleri Ayrı Bir Ritme Bürünüyor

Sezonun en dikkat çeken detaylarından biri ise DJ & Friends konsepti oluyor. Yaz boyunca her pazar günü gerçekleşen bu özel buluşmalar, kabinde birden fazla DJ’i bir araya getiriyor. Böylece müzik akışı tek bir tarzla sınırlı kalmıyor; farklı setler ve sürpriz performanslar geceye dinamizm katıyor.

Özellikle davetli DJ’lerin katılımıyla oluşan bu sahne, enerjiyi sürekli canlı tutuyor. Bu sayede 16 Roof, yalnızca bir rooftop değil; aynı zamanda şehrin müzik ritmini belirleyen bir merkez haline geliyor.

Boğaz Manzarasında Gastronomi ve Bar Deneyimi

16 Roof İstanbul, Swissôtel The Bosphorus’un en dikkat çeken noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Panoramik Boğaz manzarası, mekana ilk adımda etkileyici bir atmosfer kazandırıyor. Ancak deneyim yalnızca manzarayla sınırlı kalmıyor.

Bar tarafında dünyanın farklı bölgelerinden seçilmiş şaraplar, özel viskiler ve imza kokteyller sunuluyor. Böylece gün batımı saatleri, keyifli bir içki deneyimiyle tamamlanıyor. Aynı zamanda restoran bölümü, gastronomi tarafında güçlü bir duruş sergiliyor.

Akdeniz ve Asya Dokunuşlarıyla Zengin Menü

16 Roof menüsü, Akdeniz ve Asya mutfağını modern bir yorumla buluşturuyor. Bu yaklaşım, klasik lezzetleri daha rafine bir hale getiriyor. Özellikle şefin dokunuşlarıyla hazırlanan tabaklar, hem görsel hem de lezzet açısından dikkat çekiyor.

Menüde öne çıkan seçenekler arasında Patlıcanlı Ring Ravioli, Parmesan kremalı bonfile küpleri ve Gorgonzola peynirli ılık Yedikule salatası bulunuyor. Bununla birlikte mekanın imza lezzetlerinden olan sushi çeşitleri de deneyimi tamamlıyor. Böylece hem hafif hem de güçlü tatlar aynı masada buluşuyor.

Yazın En Güçlü Buluşma Noktası

İstanbul rooftop mekanları arasında her zaman özel bir yere sahip olan 16 Roof, bu sezon da iddiasını artırıyor. Happy hour saatleriyle başlayan akşamlar, DJ performanslarıyla devam ediyor. Üstelik her detay, yazın enerjisini yansıtacak şekilde kurgulanıyor.

Bu nedenle 14 Haziran itibarıyla başlayan bu seri, şehirde yazın ritmini belirleyecek en güçlü adreslerden biri olarak öne çıkıyor.